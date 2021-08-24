Интервью с одним из лучших рефери в мире ММА, бывшим бойцом Марком Годдардом. На прошлой неделе британец посетил Казань, где прошел чемпионат Европы по ММА.

«Самую большую ошибку я совершил в бою Кормье и Миочича»

— Какие правила хотели бы изменить в UFC?

— Их не так много. Мне ближе, конечно, единые правила ММА. Если говорить об упущениях, то отмечу удар острой точкой локтя. Эти так называемые удары 12-6 не должны наноситься даже в корпус. Но этот спорт — он еще очень молодой. Все больше людей его смотрят, и мы потихоньку видим прогресс. Со временем что-то уберем, что-то внесем. Так или иначе я доволен тем прогрессом, который сейчас имеем.

— Какое новое правило вы бы ввели?

— Хороший вопрос. Как я уже сказал, в целом я доволен теми правилами, которые сейчас имеются. Но я бы отменил кое-что, а еще ввел бы правило касательно весогонок. Этот вопрос все еще остается нерешенным. Я знаю, почему в ММА гоняют столько веса. Это дает преимущество, когда ты тяжелый. Это касается и бокса, и борьбы. Думаю, что мы можем сделать многое для спорта, если решим этот вопрос.

— Ваша главная ошибка в карьере?

— Я не идеален, но если совершаю ошибки, то буду обсуждать их. Обсужу, проанализирую, почему ошибка была допущена. Одна из стандартных ошибок, которую я совершил, возникла в прошлом году в бою Даниэля Кормье и Стипе Миочича. Я судил их первый бой, а еще последний, в котором были тычки в глаза — в бою я их не разглядел. На повторе четко было видно, что были тычки в глаза. Затем я публично извинился за свою ошибку.

Важно не то, ошибаешься ты или нет, а в то, насколько часто ты ошибаешься. Не скажу, что я часто допускаю ошибки, но если и допускаю, то первым скажу об этом. Я довольно-таки самокритичный и честный, когда дело касается работы рефери.

«Во время боя мужчина разделся догола и выскочил в клетку»

— Бывали ли разборки в кулуарах после боев?

— Да. Это довольно эмоциональный вид спорта, поэтому такое неизбежно. Такое бывало в разное время и в разных странах. Когда дерутся двое человек, всегда будет задействовано много эмоций. Ситуация накаляется и превращается в драку. Не всегда такое бывает, конечно же, и это ни коим образом не красит спорт — не важно, в чем причина драки. Да, я бывал в разных интересных ситуациях (улыбается).

— Самая нелепая?

— Не могу отметить конкретно одно, но я не раз бывал в сумасшедшем дерьме — в разных уголках мира. Думаю, что мне стоит написать книгу, в которой детально опишу те самые безумные истории. Странные вещи случались, связанные с беспорядками.

Вероятно, одно из самых диких событий — момент, когда мужчина разделся догола и выскочил в клетку. Дело было в Англии на турнире Cage Warriors. Давно это было. Никому не желаю оказаться в ситуации, когда дерутся двое мужчин, и третьим, точнее четвертым, если считать и меня, в клетке оказывается голый стриптизер. Я мог бы на хрен заставить его сдаться, но не хотелось прикасаться к его голому телу, поэтому я позволил охране сделать свою работу.

— В каком году примерно это было?

— Ой, боже. Может, примерно в 2005 году. Где-то 2005-2006 год. Случай 15-летней давности.

— Вы из Англии — наверняка у вас есть любимый футбольный клуб.

— Да, так и есть. На самом деле я из Шотландии, но вырос в Англии. Поэтому у меня две любимые команды. Это «Селтик» — отдаю дань уважения месту, где родился, — а также «Вест Бромвич».

— Участвовали в фанатских драках?

— Я? Черт возьми, нет. Честно. А почему ты так удивляешься? Я всегда за чистый спорт, честные драки. Всегда говорил футбольным фанатам, что если кто-то хочет выяснить отношения, то добро пожаловать в зал, где мы можем все решить честным путем. В противном случае — убирайся к чертовой матери. Если ты мужчина, то приходи в зал и дерись. Драки на улице и фанатские стычки — это не про меня.

— Когда в последний раз дрались на улице?

— На улице? Без комментариев (улыбается).

— Ваш профессиональный рекорд состоит из 7 побед и 6 поражений, а что насчет уличного рекорда?

— Я непобежденный на улице (смеется). Это правда. Я непобежденный, но... Когда у тебя нет боев, то, конечно же, ты непобежденный (улыбается). Послушайте, я взрослый дядька, и мне хочется жить тихо и спокойно, хоть и работаю в сфере ММА. Плюс стараюсь публично не рассказывать о семейной жизни. Я не хочу попадать в неприятности за пределами ММА (улыбается).

«Александр Емельяненко проводил семинар в Великобритании»

— Bellator проведет турнир в Москве в октябре. Будете присутствовать там в качестве судьи?

— Возможно. Буквально недавно общался об этом с Bellator. Я могу работать в любой организации, а не только в UFC. Мы не привязаны конкретно к какому-то промоушену, так как мы независимая коллегия судей. Да, мы общались по этому поводу. В конце октября же, верно?

— 23 октября.

— Понял. Через неделю после этого будет турнир UFC в Абу-Даби. Надеюсь, что я буду в Москве 23-го.

— Что можете сказать по поводу боя Федора Емельяненко против Тимоти Джонсона?

— Очевидно, что Федор — икона и легенда нашего спорта. Думаю, что это легитимный бой, и к черту тех фриков, которые что-то имеют против. В конце концов, карьера Федора очень близка к завершению, поэтому пара была подобрана исходя из текущего уровня бойцов. Очевидно, Федор все еще опасен — как и Тимоти Джонсон. Это легитимный бой на все сто процентов.

— Хотелось бы быть рефери боя с участием Федора?

— О, да. Для меня это было бы честью. Тем более что этот бой, возможно, станет последним в его карьере. Я работал на боях легенд, величайших бойцов, но Федор — один из тех, чей бой я бы хотел судить.

— А что насчет его брата Александра?

— Я встречал Алекса несколько раз, когда он приезжал в Великобританию. По-моему, он ведь и сейчас дерется? Не так ли? Видел его на обложках ACA и «Ахмата».

— Да, он выступал в этих лигах. Но вы в курсе о его образе жизни?

— Слышал много чего о нем и его образе жизни (улыбается). Много интересных историй, связанных с Алексом, но я не знаком с ним лично. И кто я такой, чтобы судить человека?

— А что он делал в Великобритании?

— Он проводил семинар в рамках сотрудничества с М-1. Это было давно — лет 10 назад. Тогда еще существовала команда Red Devil. Было некое соперничество Red Devil против западного мира. Федора не было, но был Алекс, который привез своих учеников, и как раз, пользуясь случаем, он провел семинар.

«Не помню бойца, который допустил бы за один раунд столько косяков, как Богатов»

12 июня 2020 года на турнире UFC 251 Годдард судил бой между россиянином Романом Богатовым и бразильцем Леонардо Сантосом. С Богатова были сняты два балла за нарушения правил. В частности, Роман ударил соперника в пах. Однако, по словам Богатова, Сантос симулировал. Это был дебют российского бойца в UFC, однако сразу после поединка он был уволен из организации. Богатов в интервью «СЭ» заявил, что Годдард был «заряжен». «В спорных эпизодах судил в пользу бразильца, а не в мою», — сказал он.

— Роман Богатов против Леонардо Сантоса — это самый странный бой, который вы судили?

— Один из самых странных. Я не помню ни одного бойца, который допускал бы столько косяков за один раунд (улыбается). Странные обстоятельства были в том бою. И я думаю, что Богатов действовал опрометчиво, он не действовал злонамеренно, понимаете? Я думаю, что он бился безрассудно, неосторожно. Разумеется, он это делал не специально, но если ты не контролируешь ситуацию и действуешь безрассудно, то мне придется вмешаться и сделать свою работу.

— После боя он говорил, что вы были на стороне бразильца...

— Он чертовски прав, что я не был на стороне русского, так же как и не был за бразильца. Я здесь не для того, чтобы принимать чью-то сторону. Я здесь для того, чтобы выполнять работу. У меня нейтральная позиция. Роман, мне жаль, что ты так думаешь, но будь добр, когда будешь в следующий раз драться, не совершай, * [блин], так много ошибок. Все просто. Если нет ошибок... Это то, что случается с бойцами. После боя у них начинаются споры с рефери. Но если в бою ты совершаешь столько ошибок, то что мне остается делать? Игнорировать? Конечно, я не поддерживаю Россию, Бразилию или какие-либо другие страны. Я принимаю нейтральную позицию, чтобы выполнять свою работу. Быть может, дело в интерпретации его слов...

— Нет-нет. Он так и говорил.

— Что ж... То есть поддерживал бразильца, которому нанесли удар коленом в голову, когда он был внизу, и во многих других моментах? У меня своя работа, у тебя — своя. Не волнуйся обо мне.

«Никогда не буду работать на боях Ковингтона. Даже за миллион баксов»

— Колби Ковингтон наговорил кучу гадостей о вас после боя с Камару Усманом (поединок состоялся в декабре 2019 года, Ковингтон проиграл нокаутом в пятом раунде, после боя Колби не раз говорил, что поединок был остановлен слишком рано).

— Это и сейчас продолжается...

— И вы отмечали, что кто-то угрожал вам убийством...

— Да.

— А кто это был?

— Кого это волнует? На хрен это все.

— Болельщик?

— Да. Какой-то недоумок из интернета. Меня не волнует, что эти придурки пишут в Twitter. Если хочешь убить меня, то приходи и убей меня. Это социальная сеть, что тут сказать... К сожалению, это говночлены из соцсетей. На самом деле, это такой позор... Колби провел отличный, конкурентный бой, а я выполнял свою работу. К сожалению, он видит все со своего ракурса и не согласен со мной, и, к сожалению, когда он включает свой образ, фанаты начинают подражать нему. Эти фанаты — полнейшие идиоты, у которых нет своего мнения. Они воспринимают всерьез слова бойца, а затем ищут представителя судейской бригады в сети, начинают угрожать ему. Мне начхать на это. Кое-что передам им: если увидите меня где-либо, подойдите ко мне и скажите все в лицо. Давайте потрещим.

— Вы не пересекались с Колби после его боя с Камару?

— Не видел его после того боя. Очевидно, я больше никогда не буду работать на боях с его участием. Он же говорил, что больше никогда не позволит, чтобы я работал на его боях? Так вот — это я никогда не буду обслуживать его бои, даже за миллион баксов.

«Люди, которые пишут всякие гадости в интернете, лежат в маминой спальне и смотрят пиратские трансляции. Это не фанаты боев»

— Также вы говорили, что не будете работать на боях Конора Макгрегора — после того конфликта (в 2017 года Макгрегор атаковал Годдарда на турнире Bellator). Что вы думаете по поводу его последнего боя с Дастином Порье, когда он сломал ногу? Верите в карму?

— Послушайте, бой есть бой, и никто не хочет видеть такой исход боя — как нога ломается пополам.

— Были ли угрозы со стороны ирландских фанатов, когда у вас случилась стычка с Конором?

— Да-да. Много угроз.

— Что они говорили вам?

— Сделают то, сделают это, убьют... Самое забавное, что никто из них не подошел ко мне в реальности. Есть большая разница между тем, что говорят в сети, и тем, что говорят в реальности.

Скажу еще одно про болельщиков: люди, которые пишут всякие гадости в интернете, — это не фанаты боев. Они лежат в маминой гребаной спальне или в подвальной комнате, где нелегально смотрят бои на пиратских сайтах. Настоящие фанаты — это те люди, которые готовы купить билеты на турниры, класть деньги в карманы бойцов, чтобы впоследствии эти бойцы стали звездами. Вот что значит настоящие фанаты. А эти уроды из интернета, дебилы и малявки, которые геройствуют, находясь дома, никогда не пойдут на бои. Наверное, у них даже нет чертовой работы, чтобы позволить себе посетить бои. Единственное, что им остается делать, так это оставаться дома и говорить всякую ересь о людях. Они не фанаты. Настоящие болельщики — это те люди, которых мы видим на аренах, которые покупают билеты, летают на бои в другие страны. Вот они — настоящие фанаты.