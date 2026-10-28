Федор Емельяненко объяснил, почему никогда не дрался на улице: «Видел необратимые последствия»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» признался, что никогда не участвовал в уличных драках, несмотря на многолетнюю карьеру в единоборствах.

«Слава богу, уличных драк у меня не было. Конфликты были, но они разрешались словесно или я уходил. Потому что на моих глазах были примеры, когда ударили — и прямо беда была, необратимые последствия. Кто-то упал, ударился головой об асфальт или о бордюр. Несколько таких эпизодов было.

Я не оказывался в тех местах, где молодые люди ходят и стараются плечом задеть другого, чтобы потом подраться. Дом — школа, школа — спортзал, а потом семья — спортзал, спортзал — семья. Я прошел и 90-е, и 2000-е, все это видел, там этого хватало. Но в этих структурах я никогда не был. Я был спортсменом», — сказал Емельяненко «СЭ».