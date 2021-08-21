«Когда разбинтовали руку Сергея, у него сустав наружу торчал». Почему Харитонов проиграл Конго

Интервью с тренером 41-летнего российского бойца, который в главном бою турнира Bellator 265 проиграл 46-летнему Чейку Конго.

Сергей Харитонов отлично провел первый раунд боя с Чейком Конго. В концовке французский ветеран ММА еле выжил. Первые три минуты второго раунда тоже складывались для Сергея неплохо. А потом Конго переломил ход боя. Все кончилось тем, что Харитонов постучал за полсекунды до гонга. Очень обидное поражение. Через час после боя мы связались с тренером Сергея — Русланом Кривушей. В этом бою он был его секундантом.

— Сразу к главному: почему Сергей постучал одновременно с гонгом? Не слышал подсказок, что осталось продержаться совсем чуть-чуть?

— Он реально не слышал. Он же плыл в этот момент. Конечно, в полубессознательном состоянии он не слышал. Если бы он услышал тот стук за 10 секунд до конца боя, то, конечно, понял бы, что происходит. Но он ничего не слышал.

— А вы ему кричали, что чуть-чуть осталось?

— Да, кричал: «Немножко еще! Терпи! Терпи! Нужно вставать!» Но я понимал, что он меня не слышит, потому что видел ситуацию — она же близко ко мне была. Продержался бы Сергей еще секунду — и, думаю, потом бой был бы выигран. Конго же минут 10 встать не мог — выложился полностью.

— Как Сергей сейчас себя чувствует?

— Нормально, у него все в порядке. Проблема одна — сломанная рука. В первом раунде — на второй-третьей минуте — у него полностью вылетел большой палец на левой руке. Основной задачей было работать джебом и ни в коем случае не сближаться, потому что Конго возле клетки очень хорошо разворачивает, клинчует. Мы это увидели в конце второго раунда, когда Серега уже поплыл.

Главным оружием [Харитонова в бою] был джеб — в голову, в корпус. Хотели так его (Конго. — Прим. «СЭ») раскрыть, а потом добить правой рукой. Но, к сожалению, он получил перелом, после чего левой рукой особо эффективно не работал. Он после перелома левую руку бросал уже на автомате — потому что была такая заготовка. Но бил он легко — потому что палец уже вообще не держался. Когда мы разбинтовали руку Сергея, у него сустав наружу торчал, кожа была натянута, сустав был в другую сторону развернут.

— Получается, что Сергей отправил Конго в нокдаун сломанной рукой.

— Да. Ну как, Конго же несколько раз плыл...

— Конго упал в конце первого раунда. А еще Сергей отбросил его к сетке в начале второго раунда.

— Да, у Сергея уже была сломана рука. Он бил на автомате. Как я уже сказал, джеб был главным оружием. Работать нужно было на дистанции. Мы знали, что Конго будет уходить и пытаться резко сближаться, делать проходы — то есть использовать слабые стороны Сергея. Получилось так, как получилось... Как я вижу ситуацию: когда сустав полностью вышел, был определенный болевой шок, и Сергей стал опускать левую руку во втором раунде. Поэтому и пропустил. Он же сначала пропустил с дистанции правый, потом на сближении правый. Затем колено в клинче — тогда уже Серега плыл, особо не понимал, работал на автомате.

— А что вы ему в перерыве говорили, учитывая, какой ударной была концовка первого раунда?

— Да там не хватило двух-трех секунд. Может быть, 10 секунд максимум, чтобы бой закончился. В перерыве я сказал: «Главное, не сближайся». Сергей иногда заигрывается, начинает руки опускать, удары пропускать. Или начинает слишком сближаться. Его любимый удар — апперкот, а чтобы его нанести, нужно ближе подойти. И мы этого боялись. Потому что в этот момент соперник мог сделать захват за шею, развернуть и пробить коленом. Я ему сказал ни в коем случае не клинчевать, не сближаться, держать на длинной, максимум средней дистанции. Единственное, левая рука у Сергея уже была травмирована. И я сказал ему левой показывать [удары], дергать и работать по животу, а потом переводить на голову.

Мы готовили определенные защитные действия под этот бой. С ним над этим (защитой в клинче. — Прим. «СЭ») работал Денис Гончаренок — чемпион мира по тайскому боксу. Но в тот момент (в конце второго раунда. — Прим. «СЭ») Сергей действовал на автомате, выживал, грубо говоря, пытался как-то уйти из той ситуации. Думаю, в голове у него была мысль, что Конго будет бороться, из-за чего он пропускал удары. И в итоге Конго его все же перевел, к тому моменту пропущенных ударов уже много накопилось.

На самом деле, Сергей работал эффективно, но невозможно предсказать такие вещи, как травмы, переломы. К сожалению, это сыграло роль. Еще бы два-три акцентированных джеба имели бы значение. Но он стал выбрасывать руку расслабленно — лишь бы попасть. И из-за этого бой перевернулся.

— Сергей тут сказал, что собирается выступать до 50 лет.

— Я уверен, что он будет до 50 лет биться. У него такой настрой есть постоянно. Сейчас нужно сделать операцию. Доктор, осмотрев руку Сергея, сразу сказал: «Операция нужна обязательно». На восстановление потребуется два-три месяца. Вернее — два минимум, четыре максимум. Завтра утром вылетим в Майами, определимся, где ее делать. Думаю, в Майами — потому что операция нужна как можно скорее. Сустав вроде зафиксировали, но выскакивает, не держится. Сергей же говорит, что через два-три месяца собирается провести новый бой. Его кроме боев больше ничего не интересует. К сожалению, так получилось. Вроде Сергей к бою был хорошо готов.