Федор Емельяненко рассказал, как отметил 50-летие: «Отключил телефон и был с семьей»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, как отпраздновал 50-летний юбилей. 28 сентября спортсмену исполнилось 50 лет.

«Как и обычный день рождения — отключил телефон и был с семьей. Никак особо не праздную, мне как-то ровно уже давным-давно. У меня две маленькие дочери — 7 и 10 лет. Это для них событие. Они считали дни до моего дня рождения, готовились, ажиотаж наводили. Поделки мастерили, рисовали, спрашивали, что подарить папочке. Я им отвечал, что самый лучший подарок — если вы сами что-то сделаете, нарисуете. И они старались несколько дней.

Такое ощущение, что о моем дне рождения знает вся страна. Потому что люди на улице меня поздравляли. Куда бы ни пошел: в спортзал или еще куда-то — поздравляли или с наступившим днем рождения, или с прошедшим. Когда это культурно и вежливо, приятно. Но все равно хочется спрятаться (улыбается), хочется тишины. Прошло то время, когда собирались большими компаниями. Но 50 мне нравится больше, чем 49 или 48. Круглая дата!» — сказал Емельяненко «СЭ».