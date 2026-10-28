Емельяненко рассказал, как развил фирменную скорость: «Работал с гантельками, а последние 15 секунд — без них»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, как работал над скоростью ударов, которая стала одной из его отличительных особенностей.

«Я пришел как обычный борец. Приведите борца в зал бокса — посмотрите, что он будет делать на первой тренировке. Таким же и я был: не понимал, что и как, уставал на второй минуте, даже на первой, когда руки постоянно подняты. У нас в борьбе другие мышечные волокна включаются.

В боксе все изучал с нуля, но то, что мне говорили, старался, как губка, впитывать. Слушал Михаила Гала, тренеров, мастеров спорта, даже у юных ребят старался что-то почерпнуть.

Над взрывной скоростью нужно работать всегда. Я работал с утяжелителями: 1 минуту 45 секунд — вольный бой с гантельками, быстро, а последние 15 секунд — на максимальном взрыве, без гантелек. Это и дало взрывную скорость.

На тренировках нужно работать на той же скорости, в том же темпе, как ты хочешь проводить бои. Как вы работаете на тренировках, примерно то же самое будете показывать и в бою», — сказал Емельяненко «СЭ».