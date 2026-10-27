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Порье допустил, что Евлоев был дезориентирован в концовке боя с Волкановски

Антон Роговский

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Дастин Порье не стал обвинять российского бойца Мовсара Евлоева в сознательном отказе от борьбы в поединке с Александром Волкановски. Американец считает, что россиянин мог быть серьезно потрясен ударами.

«Я не считаю, что он из тех, кто так сдается», — сказал Порье в программе Deep Waters. При этом американец признал, что без объяснений самого Евлоева невозможно точно судить о его состоянии в последние секунды.

Порье знает Евлоева по совместной работе и подчеркнул его отношение к тренировкам. Боец предположил, что в ясном сознании россиянин старался бы двигаться и показывать судье готовность продолжать поединок. По мнению Порье, решающим могло стать состояние Евлоева после пропущенных ударов.

24 октября на UFC 333 в Абу-Даби Волкановски победил Евлоева техническим нокаутом на отметке 4.54 второго раунда и защитил пояс в полулегком весе. Россиянин потерпел первое поражение в профессиональной карьере после 20 побед.

После остановки боя часть зрителей и бойцов критиковала Евлоева за недостаточно активную защиту в партере. Порье обратил внимание на то, что внешне одинаковое поведение может объясняться как решением спортсмена, так и его состоянием после удара.

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Александр Волкановски
Дастин Порье
Мовсар Евлоев
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