Емельяненко оценил борьбу Билостенного перед боем с Немковым: «Он не так хорош, как сам считает»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» оценил предстоящий поединок Вадима Немкова с Сергеем Билостенным и назвал сильные и слабые стороны соперника своего ученика.

«Конечно, не хотелось бы драться с соотечественником. Уверен, что и Вадиму тоже неприятно. Давить на Вадима ничего не будет, но это неприятно — биться за чемпионское звание с соотечественником.

Вадим в ринге вызвал Нганну, и Нганну вроде как сначала «да-да-да», потом отказался, слился. Нам сказали: «Нганну — нет». Потом — Кори Андерсон. Мы стали готовиться, но бой все отодвигали и отодвигали. Потом Андерсону по здоровью запретили. В итоге — Сергей Билостенный.

Сергей — хороший, жесткий боец. Вижу его недостатки, но не хотелось бы о них много говорить. Понятно, что в борьбе он не такой хороший. Хотя Сергей о себе высокого мнения — насчет борьбы. У него жесткий удар, хорошее чувство дистанции», — сказал Емельяненко «СЭ».