«Я был фанатом Конора, а теперь потерял к нему уважение. Он полнейший идиот». Макгрегор разозлил тренера Хабиба

Хавьера Мендеса возмутил твит ирландца про коронавирус и Абдулманапа Нурмагомедова.

Хабиб Нурмагомедов после победы Дастина Порье над Конором Макгрегором в их третьем бою написал в Twitter: «Добро всегда побеждает зло». Через некоторое время ирландец ответил: «Ковид — добро, папа — зло?» Затем Макгрегор удалил публикацию. Как известно, отец Хабиба — Абдулманап Нурмагомедов — скончался в начале июля 2020 года, в том числе из-за последствий коронавируса.

На днях вышло большое интервью бывшего бойца UFC, а ныне владельца зала AKA Thailand Майка Свика с американским тренером Хабиба — Хавьером Мендесом. Они поговорили о возмутительных словах Макгрегора, тренерских способностях Нурмагомедова, а также о потенциальном бое между новым чемпионом Bellator в полулегком весе Эй Джеем Макки и Усманом Нурмагомедовым.

Про слова Конора об отце Хабиба

— И кто же будет его любить после таких комментариев? Сколько же людей мы потеряли? Сколько людей лишилось своих семей и бизнеса из-за ковида? И ты после всего, что происходит, решаешь пошутить на эту тему? Говоришь, что ковид — это добро, а отец — зло? Ты издеваешься, что ли? Похоже, что это так.

То есть ты говоришь всем людям, которые потеряли свои семьи, бизнес, людям, которые совершили суицид из-за трагедии, обрушившейся на весь мир... И ты это все превращаешь в насмешку, совершая нападки на отца? Ты — идиот! Ты точно идиот!

Знаете, тем самым, что мы это сейчас обсуждаем, мы, можно сказать, вонзаем нож в сердца тех людей, которых коснулся ковид. Так что да, он (Конор. — Прим. «СЭ») полнейший идиот! Он идиот, вышедший из-под контроля. Это не имеет никакого отношения к отцу Хабиба. Все дело в комментариях о коронавирусе. Мы все ведь знаем, что думает Конор о Хабибе и остальном. Все в порядке. Но когда ты делаешь такие комментарии... Даже если все деньги мира принадлежат тебе, это не означает, что тебе позволительно нести ересь! Такое не должно сходить с рук, а он продолжает нести чушь.

Я думаю, что его тренеры очень хорошие люди, но они не могут контролировать его. Что вы делаете с этим парнем? Я понимаю, что это ваша дойная корова, что он ваш человек, но с позиции тренера куда вы смотрите? Я ни в коем случае не говорю, что его тренер (Джон Кавана. — Прим. «СЭ») является плохим человеком, и в целом я не думаю, что кто-либо из его тренерского штаба является плохим. Конечно же, в группе есть один не совсем хороший человек, и я думаю, что все понимают, о ком речь, но в остальном у него вполне хороший тренерский штаб. Хорошие чуваки. Даже те бойцы, которые тренируются с ним, вполне достойные люди. Дело только в нем (в Коноре. — Прим. «СЭ»).

У него есть деньги и все остальное, но он потерял то, что имел раньше, — это уважение всего мира как к бойцу. Уважения к нему больше не осталось. Возможно, поэтому он весь такой злой. Ему больше никогда не следует писать такие слова в интернете. Никогда. Для меня такое категорически неприемлемо.

Если мы говорим о его бойцовских качествах, то он мне нравился, я был его фанатом. Но теперь, после таких комментариев... Ведь весь мир пострадал из-за ковида! Сейчас я говорю не о Хабибе, а о целом мире. Мне теперь все равно на Конора. Отныне я не его фанат. Раньше я смотрел, ждал его бои, теперь — нет. Отныне — нет. Мне плевать.

Про Эй Джея Макки

— Он по-настоящему крутой боец. У него замечательный тренер, который к тому же является его отцом (Антонио Макки. — Прим. «СЭ»). Он правильно его обучает. Он всесторонне развитый боец ММА. Хорошо говорит, и теперь он — реальная тема. И я думаю, что так или иначе он подерется с племянником Хабиба — Усманом. Рано или поздно они должны встретиться. Думаю, что однажды Эй Джей решит перейти в легкий вес, потому что он здоровый парень. Когда это случится, нужна будет крупная рыба. И Усман станет этой самой крупной рыбой — может быть, не сейчас, но в какой-то момент он станет крупной звездой. Так что считаю, что эти двое сразятся в легком весе, но точно не в полулегком дивизионе. Усман точно не спустится в полулегкий, это не его весовая категория. И да, Макки — это серьезно.

Фрейре говорил, что готов сразиться с ним в легком весе, поставив на кон второй пояс. Я уже представляю, как Макки поднимается в весе и дерется за новый титул. Да, давайте устроим этот бой. Типа: «Я уже побил тебя. Побью и во второй раз».

Про Хабиба-секунданта

— С тех пор как Хабиб начал секундировать ребят, он заработал рекорд 8-0, по-моему. Он остается непобежденным секундантом. То и дело побеждает. У меня были поражения в роли секунданта. Честно скажу, что последний ученик, которого я готовил, которому я держал лапы и который впоследствии проиграл, — это Кормье в бою с Миочичем. После этого, кого бы я ни тренировал, все выигрывали. Более того — они все остаются непобежденными.

Хабиб — невероятный тренер. Да, есть некоторые моменты, над которыми следует поработать, по этой причине я у него на борту. Я главный тренер Eagles MMA по причине того, что Хабиб все еще учится. У нас с ним взаимная любовь и уважение друг к другу, и поэтому я радостью согласился на те условия, которые он мне предложил.

Для него всегда болезненно, когда кто-то проигрывает. Когда он дрался с Дастином Порье, с ним в одном карде выступили Зубайра Тухугов и Ислам Махачев. Ислам, Зуба и Хабиб в одном карде, и только Зуба среди них не выиграл. Я не секундировал Зубу, мы должны были идти и готовиться, а Хабиб в это время был очень обеспокоен тем, что происходит с Зубой. Уже после этого он начал говорить, что больше не желает биться в одном карде вместе с товарищами по команде. Но все повторилось в бою с Гэтжи. Не совсем так, но примерно с таким же сценарием. По-моему, там Умар дрался... Похоже, что я начинаю стареть. Не помню, но не суть. Хабиб очень переживает за своих.