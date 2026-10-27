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Немков заявил, что в PFL может зарабатывать больше, чем бойцы в UFC

Антон Роговский

Чемпион PFL в тяжелом весе Вадим Немков раскритиковал уровень гонораров в UFC. Российский боец считает, что заработок в его нынешней организации может быть выше при меньшем количестве выступлений.

«В PFL можно в два раза больше заработать. Тут мне надо раз подраться, а в UFC надо три раза за год подраться. Разница есть», — сказал Немков в интервью проекту «Ушатайка».

Россиянин также обратил внимание на положение спортсменов, которые закончили карьеру после выступлений в UFC. Немков считает, что вознаграждение бойцов не соответствует финансовым возможностям крупнейшей организации смешанных единоборств.

14 ноября Немков проведет защиту титула PFL в Дубае против соотечественника Сергея Билостенного. Бой пройдет на Coca-Cola Arena. Организация объявила о поединке в начале сентября.

Немков выступает в тяжелом весе и готовится к встрече с третьим номером рейтинга дивизиона Билостенным. Соперники ранее входили в число ведущих российских тяжеловесов, а предстоящий поединок заявлен главным событием вечера в Дубае.

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Вадим Немков
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