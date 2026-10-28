Российский боксер Никита Зонь проведет следующий поединок за титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Никита Зонь проведет поединок за титул чемпиона мира WBA во втором среднем весе с мексиканцем Хайме Мунгией, сообщает пресс-служба RCC Boxing.

Бой состоится 31 октября в Саудовской Аравии.

Зонь, выступающий за RCC Boxing, владеет титулом WBA Gold и занимает девятое место в рейтинге организации. На профессиональном ринге россиянин одержал 12 побед (10 — нокаутом), один поединок завершился вничью.

Зонь выиграл шесть последних боев досрочно. За этот период он победил Артыша Лопсана, Саджада Мехраби, Одилжона Аслонова, Эрика Катомпу, Олега Мисюру и Гонсало Гарсию.

Мунгия является действующим чемпионом мира WBA во втором среднем весе. На его счету 46 побед (35 — нокаутом) и два поражения. В 2025 году мексиканец взял реванш у Бруно Сюраса, после чего победил Армандо Ресендиза в поединке за чемпионский пояс WBA.