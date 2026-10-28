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Российский боксер Никита Зонь проведет следующий поединок за титул чемпиона мира WBA

Российский боксер Никита Зонь проведет следующий поединок за титул чемпиона мира WBA

Сергей Ярошенко

Российский боксер Никита Зонь проведет поединок за титул чемпиона мира WBA во втором среднем весе с мексиканцем Хайме Мунгией, сообщает пресс-служба RCC Boxing.

Бой состоится 31 октября в Саудовской Аравии.

Зонь, выступающий за RCC Boxing, владеет титулом WBA Gold и занимает девятое место в рейтинге организации. На профессиональном ринге россиянин одержал 12 побед (10 — нокаутом), один поединок завершился вничью.

Зонь выиграл шесть последних боев досрочно. За этот период он победил Артыша Лопсана, Саджада Мехраби, Одилжона Аслонова, Эрика Катомпу, Олега Мисюру и Гонсало Гарсию.

Мунгия является действующим чемпионом мира WBA во втором среднем весе. На его счету 46 побед (35 — нокаутом) и два поражения. В 2025 году мексиканец взял реванш у Бруно Сюраса, после чего победил Армандо Ресендиза в поединке за чемпионский пояс WBA.

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