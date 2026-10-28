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Емельяненко назвал недостатки Нганну в боксе: «Его работу можно просчитать»

Отдел единоборств «СЭ»

Легендарный российский боец ММА Федор Емельяненко в интервью «СЭ» рассказал, какие слабые стороны видит у бывшего чемпиона UFC в тяжелом весе Фрэнсиса Нганну. Ранее россиянин выразил интерес к возможному боксерскому поединку с камерунцем.

«Он большой, сильный, быстрый. Из UFC чемпионом ушел. В боксе блеснул — против Тайсона Фьюри достаточно хорошо постоял.

Чтобы его перебить, нужно сблизиться. А сблизиться, думаю, я смогу. Вижу изъяны в его технике. Ноги не те. Быстрые руки, но на сближении не так он работает. Да, чувство дистанции у него хорошее, но работа однообразная, ее можно просчитать. Ну и ноги, конечно. Самое главное для боксера — ноги. А руки — это уже последствие ног, продолжение ног.

По скорости рук пока еще не уступаю Нганну. У меня скорость сохраняется. Может быть, она уже не та, какая была, когда мне было 26-30 лет. Но скорость рук есть. И вообще скорость (улыбается)!» — сказал Емельяненко «СЭ».

Федор Емельяненко.«На улице не дрался никогда, уходил». Федор Емельяненко — интервью после 50-летия

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Федор Емельяненко
Франсис Нганну
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