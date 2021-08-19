Экс-боец UFC спас четырех детей. Их хотел убить сумасшедший отец

Брендан Шауб не растерялся в сложной ситуации.

В Калифорнии случилось ДТП, которое потрясло всю Америку. 31-летний Сезар Ибан Торрес, находясь за рулем джипа, выехал на встречную полосу с целью убить четырех своих детей и их 26-летнюю мать Эйми Гарсию.

Джип врезался в трейлер. Гарсия погибла на месте. Дети получили травмы средней степени тяжести. Торрес же сбежал с места происшествия, но позже был арестован. Его ждет суд.

#BREAKING: Prosecutors say Cesar Iban Torres, 31, drove the wrong way with the intent to kill his girlfriend and their four children. He is charged with murder, attempted murder, child abuse, assault with a deadly weapon and resisting arrest. https://t.co/FnF4MJ9w6p — CBS Los Angeles (@CBSLA) August 16, 2021

Первым, кто помог детям выбраться из разбитой машины, оказался бывший боец UFC, а сейчас стендап-комик Брендан Шауб.

«Мы ехали с женой в ресторан, и тут я увидел на крыше машины ребенка лет 6-7, — рассказал Шауб на подкасте The Fighter and the Kid. — Он кричал, просил о помощи. Я сказал: «Детка, черт побери, там ребенок!» Она такая: «Поехали дальше». А я: «Нет, там ребенок». Затем он показал вниз — на машину, и там были еще двое детей.

Машина была очень сильно повреждена. Помимо меня, к ней подошел еще один парень — водитель грузовика. Мы были первыми на месте происшествия. Старший из детей повторял: «Я не хочу умирать, я не хочу умирать». Я сказал ему: «Ты не умрешь, приятель, ты не умрешь». Мы выбили часть окна. Я не чертов Капитан Америка, так что сначала разгреб осколки, а потом выволок ребенка через это разбитое окно.

Я вытащил еще одного ребенка, а потом посмотрел на переднее сиденье и увидел их умершую мать. Посвюду мозги, кровь... Ребенок твердил: «Мама, мама». Я сказал ему: «Бубба, не смотри туда, смотри на меня».

После аварии тетя Гарсии создала страницу на сайте GoFundMe — чтобы собрать деньги на оплату похорон. По ее словам, племянница была жертвой домашнего насилия в течение многих лет. Шауб пообещал помочь финансами в организации похорон, а также собрать деньги для детей Гарсии, оставшихся без матери (старшему — всего-то семь лет).

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Брендан Шауб был профессиональным бойцом с 2008 по 2014 год. Одержал 10 побед, потерпел пять поражений. Выигрывал в том числе у таких известных бойцов, как Мирко Филипович (нокаут), Габриэль Гонзага, Мэтт Митрион. После завершения карьеры Шауб стал стендап-комиком. Стал сниматься в фильмах, различных шоу — как на ТВ, так и на Youtube. Сейчас Брендану 38 лет. Несмотря на то что уже давно не выступает, он по-прежнему остается одним из самых заметных людей в американских ММА (1 миллион подписчиков в Instagram).