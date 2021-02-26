«Хабиб? Сейчас доступна площадка для маленьких ребят. Это ненастоящие бои». Танк Эбботт говорит, что думает

Легенда ММА — про Конора, Хабиба, Майка Тайсона, Дану Уайта, Кимбо Слайсе и выпивке.

Дэвид «Танк» Эбботт

Родился 26 апреля 1965 года в Хантингтон-Бич (Калифорния, США). Статистика в ММА: 10 побед, 15 поражений. Финалист турниров UFC 6 и Ultimate Ultimate 96.

Эбботт — легенда UFC. Он стал звездой промоушена в середине 90-х — благодаря ярким нокаутам, яркому образу громилы из бара и яркому трэштоку. В 2018-м он чуть не умер (последствия алкоголизма), а теперь проходит курс реабилитации и периодически дает интервью Youtube-каналу Hannibal TV. Ранее мы опубликовали материал о драке после турнира UFC в мае 1997-го, где Эбботт был заводилой, а также большой текст о проблемах Танка со здоровьем. Сегодня же — звонкие высказывания легенды на разные темы. Эбботт всегда говорил только то, что думает.

О Коноре Макгрегоре

— Этот лепрекон или как там его звали — этот парень не смог бы побить меня даже если бы я был школьником, и вы говорите, что он якобы крутой боец?

Сейчас делами правят несколько миллиардеров, которые производят продукт для зрителей. Этого лепрекона и ему подобных можно отнести в данную категорию [продукта]. Возможно, прозвучит немного глупо, но почему бы не дать двум жестким бойцам возможность подраться друг с другом вне зависимости от того, сколько они весят? Так можно собрать большой чек. Но все равно этот Конан О'Брайен [Конор Макгрегор] молодец. Да, смог прославиться, нокаутировав фиг пойми кого и где. Но, по большей части, он чей-то проект, который приносит большие деньги.

О бое Хабиба и Сен-Пьера

— Если людям нравится смотреть такие поединки, то флаг им в руки. Я же скучаю по тем дням, когда не было никаких правил, весовых категорий, ограничений на продолжительность боя. Честно, я скучаю по тем временам. Сейчас же доступна площадка для этих маленьких ребят, и я не думаю, что это настоящие бои.

О реванше Хабиба и Конора

— Я в этом вопросе немного необъективен. Даже будучи школьником, я мог бы избить тебя, так какой смысл тебе — бойцу весом 120 фунтов — притворяться чемпионом мира, самым опасным человеком планеты. Если ты весишь 120 фунтов и строишь из себя жесткого бойца, то мне жаль тебя. Такое в моей голове не укладывается. Если я буду смотреть этот бой, то, вероятно, усну уже где-то к середине. Поэтому я не могу поделиться мыслями по поводу данного поединка. Кто бы ни выиграл, желаю удачи обоим.

О Майке Тайсоне

— Целиком не смотрел бой Фьюри против Деонтея Уайлдера, но основные моменты — да. Тайсон Фьюри — чертовски хороший боксер. Давай так: Майк Тайсон — чертовски хороший боец и боксер. Тайсон Фьюри — чертовски хороший боксер и на этом все. Разница в бойцовском менталитете. Майк — боец до мозга костей.

Кого бы я взял с собой на уличный бой? Вау. Хороший вопрос. Наверное, Майка Тайсона. Он чертовски хороший боксер с невероятно сильным бойцовским духом. Можно сказать, я толком и не знаком с ним, но из того, что я слышал и постоянно видел о нем, — он чудовищный боец. Даже после тех криминальных ситуаций, когда его судили, он никогда не оправдывался, принимая все как настоящий мужик. Я бы выбрал его.

О нокауте в бою со Стивом Нелмарком (один из самых жестких и известных нокаутов в истории UFC)

— Он был запасным вариантом, так как я должен был драться с Кеном Шемроком. По тем или иным причинам наш поединок с Шемроком всегда отменялся. В итоге на замену согласился выйти Нелмарк и принял избиение за Кена — я уверен, что исход встречи с Кеном был бы таким же.

О Кене Шемроке

— Кен не выглядит устрашающе, когда он не на стероидах. Взгляните на его голову, тело и обратите внимание на его запястья — вы поймете, что его природный вес должен составлять примерно 160 фунтов (72,5 кг. — Прим. «СЭ»). Не нужно бояться этого стероидного мальчика. Я не любитель ставок, но я готов поставить деньги на то, что даже ты одолеешь его. Каким бы габаритным он ни был, ты одолеешь этого мешка.

О боях на голых кулаках

— Ходили слухи, что они хотел привлечь меня в это дело для раскрутки данного промоушена (Valor Bare Knuckle FC — промоушен Кена Шемрока. — Прим. «СЭ»), но они, похоже, не понимают, что во многом благодаря мне в UFC ввели использование перчаток в боях. И после этого вы хотите, чтобы я продвигал бои на голых кулаках? Дурацкая затея. Я не какой-то продажный мужик.

О Дане Уайте и Тито Ортисе

— Основной причиной введения весовых категорий был Тито Ортис. Я всячески пытался переубедить Уайта не делать этого, но все напрасно, так как Дана местами совершает глупости. Обстоятельства вынудили его поступить именно таким образом. Дане пришлось создать весовые категории для Тито и Чака [Лидделла], потому что он тренировал их. Он был тренером по боксерсайзу (фитнес, который включает в себя ряд боксерских движений и техник без физического контакта. — Прим. «СЭ»). Также он тренировал своих корешей миллиардеров. Все выглядело убого; вы только представьте, что корешам Уайта пришлось оборудовать подвальное помещение с рингом и другими принадлежностями, и при этом они платили ему огромную кучу денег за то, что он тренировал их бестолковому фитнесу. Вдобавок Дана проводил занятия в красно-белых шортах как Ричард Симонс (американский фитнес-гуру. — Прим. «СЭ»). Вы можете представить себе, как Дана заставлял потеть своих богатых приятелей в таком образе? Ровно таким же методом Уайт готовил Тито и Чака к поединкам в UFC.

И поэтому, когда Дана и его кореша приобрели UFC, они всячески оберегали Тито от оппонентов тяжелее 205 фунтов. Тито не выдерживал боль, он мог целыми днями рыдать от пощечины. Если это действительно что-то эмоциональное и разбивает ваше сердце, то значит вы, вероятно, попали не в ту игру. В любом случае факт остается фактом — Тито не мог биться в абсолютной весовой категории. Поэтому Дана и его друзья придумали весовую категорию что-то вроде до 203 фунтов.

Об инциденте с Пэтом Милетичем (Милетич утверждает, что Танк избегал уличного боя с ним в Бирмингеме (США)

— Я был гостем на бойцовском шоу, и один из комментаторов поднял твой вопрос, на что я ему ответил: «Вы серьезно думаете, что буду избегать боя с кем-либо, тем более с Пэтом Милетичем?» Эта полная чушь с его стороны. Я, в общем-то, не какой-то сказочник. То, что я вам говорю — 100-процентная правда. Не припомню, чтобы мы бегали вокруг да около с целью подраться друг с другом. Знаю о каком инциденте он говорил: после боя они [организаторы] устроили конкурс мокрых футболок, и там на танцполе был табурет, предназначенный для меня. Я должен был сидеть там в качестве члена жюри и оценивать девушек, однако я отказался, так как это не по мне. В тот момент рядом со мной был мой товарищ — ветеран вьетнамской войны, которому я, собственно, и предложил судейскую роль. Решил, так скажем, поддержать товарища, чтобы он мог повеселиться и насладиться всей атмосферой. А Пэт Милетич, заметив, что я освободил место, тут же рванул и занял стул. Я резко к нему обратился: «Эй, убирайся вон отсюда. Тут будет сидеть мой корефан». Он начал отказываться, а я ответ схватил его за лицо, поднял и бросил на спину прямо на танцпол. Не помню, зачем я тогда приехал в Алабаму и с кем был бой, но не суть. Значит, он ничего толком не ответил мне, и мой друг сел на это место и начал оценивать красоток.

Потом мы спокойно вышли и направились в сторону отеля, а он, по всей видимости, перебрал с алкоголем и, наверное, подумал, что у него хватит смелости надрать мне зад. Пэт вышел из бара, а там длиннющая улица, где вокруг одни бары и тусовки — Долфин, по-моему, она называется. И он бежит по этой улице в поисках меня. Я же в этот момент почти добрался до отеля и тут вижу Боба Мейровица (бывший владелец UFC. — Прим. «СЭ»), и он говорит мне: «Пожалуйста, Дэвид, не бей этого бедного маленького человека. Пожалуйста, ради меня не делай этого. Просто иди в свой номер». После этого я вызвал лифт и зашел туда, чтобы подняться до нужного мне этажа. Он [Милетич] заметил, как я вошел в лифт, и подумал, что я убегаю от него. Затем он начал подниматься вверх по лестнице, крича что-то на весь отель.

То, что я вам рассказал, и есть правда. Мне нечего скрывать. Я думаю, любой, кто имеет хоть чуточку представления о боях, знает, что Пэту Милетичу понадобилась бы стремянка, чтобы достать меня своими ударами. В противном случае это выглядело бы смешно.

О поединке с Кимбо Слайсом (Эбботт проиграл звезде уличных боев 16 февраля 2008 года на турнире промоушена EliteXC; Слайс нокаутировал Эббота на 43-й секунде первого раунда)

— В том бою он несколько раз ударил меня по затылку, но так или иначе вырубил меня точным попаданием. Значит прихожу я в себя, и у меня были примерно такие мысли в голове: «Где я, черт возьми, нахожусь? В Диснейленде?» Тогда мы дрались во Флориде. Затем я кое-как поднялся на ноги и взглянул в сторону своих угловых с мыслью: «Какого черта тут происходит?» В тот момент они мне сказали: «Мы никогда не видели тебя в таком состоянии нокаута».

Кимбо проделал отличную работу, провел несколько отличных комбинаций — снимаю перед ним шляпу. Не хочу оправдываться, но почти в каждом моем поединке оппоненты наносили запрещенные удары, и бой с Кимбо не стал исключением. Что было, то было. Оправдания ни к чему. Ты же не будешь оправдываться после пьянки, когда ты в хлам напился в баре и тебе надрали зад на улице по дороге домой.

О том, чем занимался до ММА

— Я продавал двери для гаража. Ну как продавал... люди изначально знали, что они хотят, а я лишь приезжал и делал формальные вещи: заполнял бумаги, замерял будущую дверь и так далее. Обычная работа. Хорошо, что мне не пришлось долго этим заниматься.

О том, как UFC относится к своим легендам

— Никак. Они ничем не обязаны мне и собственно я сам не просил у них ни о чем.

О своем здоровье

— Последние два с половиной года были не самими лучшими для меня в плане здоровья, так как я перенес не одну операцию, пережил клинические смерти и тому подобные вещи. Можно сказать, я чудом выжил. Если резюмировать все произошедшее, то раньше я словно находился в бутылке, в которой густой туман и все хреново, а сейчас у меня такое состояние, что я наконец-то разбил эту бутылку и увидел свет, выбравшись наружу.

Боюсь ли смерти? Уже не так страшно, как прежде. Бог знает, куда попадем. Я тебе скажу одну вещь: даже если все эти вещи произошли со мной во многом из-за алкоголя, я все равно открою бутылку крепкого и напьюсь, куда бы я ни попал после смерти.