Пять клинических смертей, пересадка печени и почек, шесть инсультов. Кошмар Танка Эбботта

У легендарного бойца ММА из-за алкоголя возникли серьезные проблемы со здоровьем. Но он настолько любит драться, что даже после тяжелейших операций задумался о возвращении в клетку.

У Дэвида Танка Эбботта не самый великий рекорд в UFC — 8 побед, 10 поражений. Но он настоящая легенда промоушена, тот человек, из-за которого в 90-е люди смотрели бои без правил (тогда это так называлось). Танк дебютировал в UFC в турнире-восьмерке UFC 6 в июле 1995-го. Первый бой Эбботта продлился всего-то 18 секунд — он наглухо нокаутировал 180-килограммового Джона Матуа.

Второй поединок также не занял много времени — 113 секунд. Танк начал бой с огромным Полом Варлансом с точного оверхенда, затем сделал тейкдаун (база Эбботта — вольная борьба), а потом забил у сетки.

В финале Танк проиграл Олегу Тактарову в драматичном поединке, но все равно Эббот уехал с UFC 6 звездой боев без правил. Он же не только зрелищно дрался, но и говорил только то, что думал. Говорил грубо.

Дальнейшая карьера Эбботта в UFC и ММА вообще была нестабильна, но если уж он побеждал, то делал это ярко. Визитная карточка Танка — нокаут в бою со Стивом Нелмарком. Это один из самых страшных и самых известных нокаутов за всю историю UFC.

Эбботт разбил Нелмарка в полуфинале турнира Ultimate Ultimate 96, а в финале встретился с Доном Фраем, не меньшей легендой единоборств, чем он сам. Танк в самом начале боя сбил соперника с ног джебом, тот поднялся, после чего Эбботт всадил ему в голову с десяток тяжеленных панчей. То, что Фрай это выдержал, — это что-то невероятное. А затем, в безобидной для себя ситуации, Танк внезапно потерял равновесие и упал. Фрай тут же залез ему за спину и сделал удушающий. Эбботт так и не взял пояс UFC, зато был народным чемпионом. Причем с 1998 по 2003 годы он не выступал в ММА, а зарабатывал деньги в рестлинг-лиге WCW.

Карьеру в UFC Танк завершил в ноябре 2003-го, потерпев четвертое поражение подряд. Затем дрался в Pride, Strikeforce, EliteXC. Везде неудачно, но ниже основного карда не опускался — Эбботт продолжал оставаться звездой, так что и соперников ему давали интересных — например, в EliteXC он бился с Кимбо Слайсом. Последний же бой Танк провел в апреле 2013 года (после четырехлетнего перерыва) — в 47 лет он сразился с Рубеном Вильяреалом за чемпионский пояс King of the Cage и проиграл техническим нокаутом. А спустя пять лет стало известно, что Эббот перенес тяжелейшую операцию по пересадке печени.

Причина проблем со здоровьем — алкоголь. Танк никогда не скрывал, что любит выпить. Можно сказать, что это было частью его образа — образа реднека, грозы американских баров, где мужчины дерутся палками для бильярда. На днях мы как раз опубликовали статью, где пьяный Эбботт ввязался в драку с бразильцами после турнира UFC 13 в 1997-м. В итоге такой разгульный образ жизни привел к тому, что Танк оказался на волоске от смерти — он пять раз перенес клиническую смерть. О своей драме он рассказал в интервью YouTube-каналу Hannibal TV в конце 2018 года.

«Сложно сказать когда, но, наверное, первые признаки [боли в почках и печени] я заметил после прекращения выступлений в WCW, — отметил Эбботт. — На самом деле в те годы, когда я вернулся в UFC и провел там несколько боев, у меня был цирроз печени — о плачевных последствиях вы знаете. Я не считаю себя алкоголиком, да и к тому же мой послужной список говорит об обратном, но проблема явно была. Алкоголизм — коварная болезнь. И не стоит кому-либо отрицать того факта, что у него проблемы с алкоголизмом. Я, конечно, не эксперт и не хочу, чтобы это выглядело как оправдание, но в те годы после возвращения в UFC я не мог нормально драться [из-за состояния здоровья]. Оппоненты были достойные, поэтому не хочется принижать их заслуги, но так или иначе состояние моего здоровья уже тогда оставляло желать лучшего. Я проиграл все бои в UFC после возвращения в эту лигу, но, к счастью, смог реваншировать поражение одному из этих парней [Эбботт говорит про Уэсли Коррейру, которого нокаутировал в первом раунде на шоу ROTR 7 в мае 2005 года. — Прим. «СЭ»]».

«В конечном итоге я поплатился за тот дикий образ жизни, который вел, — сказал Танк. — Мне сделали пересадку печени, так как она до ужаса болела. Благодаря опытным докторам операция прошла довольно хорошо, и теперь все идет своим чередом. Впоследствии провели еще и пересадку почек. Впрочем, не обошлось и без осложнений: перенес пять клинических смертей, больше шести инсультов... Но я все еще живой. Это был самый тяжелый бой в моей жизни. Я провел в реанимации 107 дней».

Казалось бы, все плохое позади, но судьба распорядилась иначе.

«Проблема с печенью, похоже, не отстает от меня, — рассказал Эбботт Hannibal TV весной 2020 года. — Мне повезло с пересадкой — она прошла хорошо, и по большому счету я ожидал, что это самое худшее, что может произойти, но, как оказалось, это было только начало. К сожалению, меня ждали и другие проблемы.

Доктор Тодо, который спас меня от смерти во время инсульта, решил провести процедуру проверки организма на наличие паразитов, и, как оказалось, они уже присутствовали. После пересадки органов количество паразитов увеличилось в разы, и по этой причине я чувствовал себя отвратительно.

Проведя анализы, мы пришли к выводу, что, паразиты, вероятно, попали в мой организм еще 27 лет тому назад, когда я впервые посетил Японию. Все это присутствовало в моем организме, хотя я даже ничего такого не замечал, но это, как оказалось, до поры до времени. Речь идет о круглых червях, которые все это время чувствовали себя как дома в моем организме.

В итоге мне сделали биопсию, хоть и мой доктор понимал риски данной процедуры в моем случае. В процессе ее проведения моя поджелудочная железа до ужаса болела, и доктор, увидев мое плачевное состояние, сказал: «Я знаю, насколько ты жесткий мужик, и поэтому, наверное, хорошо, что мы пошли на такой риск». К счастью, все прошло идеально. Я пролежал два дня в больнице, принимая таблетки, и затем сразу же пришел в себя, но все равно продолжал принимать таблетки еще 17 дней».

Несмотря на все тяжелые испытания, через которые пришлось пройти, Эбботт еще в сентябре 2019-го размышлял над возвращением в клетку.

«Сейчас прохожу этап восстановления и надеюсь вернуть былую форму, — сказал Танк в интервью YouTube-каналу MMA Digest полтора года назад. — В некотором смысле я получил второй шанс, поэтому я бы хотел сказать спасибо донорам, которые пожертвовали свои органы. Они величайшие люди на земле, но, к моему глубокому сожалению, их больше нет с нами в живых.

Я периодически выкладываю в Instagram видео моих тренировок для того, чтобы люди увидели мой прогресс, — это мотивирует меня. С вероятностью 100 процентов я вернусь в дело. Благодаря боям я живу, это мое любимое ремесло. Я немного спарринговал в зале и чем черт не шутит... Вероятно, я вернусь. Я готов биться с молодыми ребятами. Буду и дальше набирать форму и в один прекрасный момент выскочу на бой».

Звучит обнадеживающе, но если посмотреть на то, как работает Эбботт на снарядах, очевидно, что в бои он больше не вернется. Сейчас Танку 55 лет, а выглядит он на 70. Да и в 2020-м не было ни одного фото и ни одного видео, где Эбботт занимается спортом. Зато были снимки, где он находится на больничной койке. Восстановление Танка продолжается. Наверное, если бы он вел здоровый образ жизни, добился бы куда больших успехов в ММА. Хотя это был бы уже другой человек, не Дэвид Танк Эбботт.

Илья Андреев, Ислам Бабаджанов