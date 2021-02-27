Легендарный боец появился на турнире АСА 118 и дал интервью. Он скверно выглядит, но уверяет, что карьеру завершит нескоро.

Александр Емельяненко не видели на публике с июля прошлого года, когда он был, кажется, в нетрезвом состоянии в аэропорту Сочи — на следующий день после поражения от Магомеда Исмаилова. 26 февраля в Москве прошел турнир АСА 118, и Емельяненко туда пришел — с другом Виктором Мещенковым. Александр сразу же выложил видео, где он сидит и улыбается вместе с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузейдом Висмурадовым. А потом к нему подошел Исмаилов — и они обнялись. Мага даже подарил легенде российских ММА свою шапку.

Емельяненко за полгода стал заметно хуже выглядеть. Лицо опухло, появился внушительный живот. Но больше всего в глаза бросается то, как медленно он ходит. 39-летний Александр не выглядит здоровым человеком, однако, по его словам, он уже в субботу приступит к тренировкам — отправится на сбор в Подмосковье. А потом будет выступать. После турнира АСА 118 Емельяненко дал развернутое интервью окружившим его журналистам.

— Александр, вас давно не было видно. Куда пропали?

— Праздники были. Праздники праздновал.

— Что могли бы сказать по поводу встречи с Магой Исмаиловым? Он вам шапку подарил...

— Исмаилов отказался драться со мной. Как я его не упрашивал, он не захотел.

— На голых кулаках драться будете?

— Буду.

— А как скоро?

— Пока точно не знаю. Есть несколько предложений с нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами — там и буду выступать.

— А вы тренируетесь сейчас?

— Конечно. Завтра на сборы еду тренироваться. Надо форму набрать, привести себя в порядок.

— Другие имена рассматриваете кроме Исмаилова?

— Да мне без разницы кого бить. Кого поставят — того и буду бить.

— По 10-балльной шкале как бы оценили свою форму?

— Ой, я сейчас вообще не в форме. Завтра еду на сборы в Подмосковье. Буду готовиться, набирать силы.

— Готовиться к поединку на голых кулаках?

— Да.

— Нет планов вернуться в Грозный?

— Если пригласят — поеду в Грозный.

— Как вы оказались сегодня на турнире?

— Созвонился с Патриотом, и он позвал меня сюда.

— Вы в хороших отношениях с клубом «Ахмат»?

— В хороших, конечно.

— А сколько нужно времени, чтобы вернуть форму?

— Ну завтра начну — дальше видно будет. Думаю, пары месяцев мне будет достаточно.

— Сколько сейчас весите?

— Не знаю. Ну так — пару килограммов лишних набрал.

— Почему вас так долго не было в поле зрения?

— Я потерял телефон, потом нашел, а потом опять потерял. Ну вот пока это все я восстанавливал... там у меня сумасшедшие пароли стоят на соцсетях. Пока все восстановил — и вот сегодня записал первую сторис в Instagram.

— Когда выйдет фильм о вас?

— Я сам не знаю — не видел, хотя он вроде и есть. Даже нарезок не видел.

— О чем будет фильм?

— Про меня. Про мою жизнь.

— После боя с Магой были какие-то съемки?

— Я даже не помню. По-моему, не было.

— Исмаилов сказал, что пригласил вас на чай с тортиком.

— Врет он. Не приглашал он меня на чай (смеется).

— Про бои на голых кулаках понятно, а вот когда в ММА вернетесь? Есть ли такое желание вообще?

— Есть желание и есть много предложений. Сейчас начну рассматривать. Я же говорю, кто ценой убьет — там и буду выступать. И АСА заинтересованы, чтобы я у них выступил. Предложений жду.

— С кем будут проходить сборы в Подмосковье?

— Начну пока один — буду ОФП делать: бег, железяки, мешки. Буду работать над этим пока. Потом уже перейду на спарринги. Буду ездить на «Торпедо» боксировать.

— Как прошли для вас последние 30 дней?

— Праздники праздновал.

— До февраля?

— Да.

— В Москве или в Старом Осколе?

— В Москве.

— Возвращаетесь в соцсети?

— Если честно, мне надоело ввести социальные сети. Будь моя воля, давно бы забросил... Только вот люди просят побольше информации. И вот приходится придумывать и выкладывать все это. Я уже не знаю, что еще выложить: весь тренировочный процесс показал, в прямые эфиры выходил... Я не знаю, что еще людям нужно и чем их порадовать — сейчас буду думать над этим.

— Сколько еще планируете выступать? Сколько боев осталось?

— Не знаю. Еще много. Я молодой еще — без травм, полон сил и энергии. Я готов драться еще долго.

— Вы не оперировали колено? Потому что после боя с Магомедом говорилось, что у вас с крестообразными связками есть проблемы?

— Не было у меня никаких проблем с коленом — это все вранье.

— А были ли какие-нибудь другие проблемы со здоровьем за этот период?

— Ничего не было. У меня все в порядке.