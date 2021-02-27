«Готов драться еще долго. Кто убьет меня деньгами — у того и буду выступать». Александр Емельяненко вышел из романтического состояния
Александр Емельяненко не видели на публике с июля прошлого года, когда он был, кажется, в нетрезвом состоянии в аэропорту Сочи — на следующий день после поражения от Магомеда Исмаилова. 26 февраля в Москве прошел турнир АСА 118, и Емельяненко туда пришел — с другом Виктором Мещенковым. Александр сразу же выложил видео, где он сидит и улыбается вместе с главой бойцовского клуба «Ахмат» Абузейдом Висмурадовым. А потом к нему подошел Исмаилов — и они обнялись. Мага даже подарил легенде российских ММА свою шапку.
Емельяненко за полгода стал заметно хуже выглядеть. Лицо опухло, появился внушительный живот. Но больше всего в глаза бросается то, как медленно он ходит. 39-летний Александр не выглядит здоровым человеком, однако, по его словам, он уже в субботу приступит к тренировкам — отправится на сбор в Подмосковье. А потом будет выступать. После турнира АСА 118 Емельяненко дал развернутое интервью окружившим его журналистам.
— Александр, вас давно не было видно. Куда пропали?
— Праздники были. Праздники праздновал.
— Что могли бы сказать по поводу встречи с Магой Исмаиловым? Он вам шапку подарил...
— Исмаилов отказался драться со мной. Как я его не упрашивал, он не захотел.
— На голых кулаках драться будете?
— Буду.
— А как скоро?
— Пока точно не знаю. Есть несколько предложений с нескольких организаций. Кто убьет меня деньгами — там и буду выступать.
— А вы тренируетесь сейчас?
— Конечно. Завтра на сборы еду тренироваться. Надо форму набрать, привести себя в порядок.
— Другие имена рассматриваете кроме Исмаилова?
— Да мне без разницы кого бить. Кого поставят — того и буду бить.
— По 10-балльной шкале как бы оценили свою форму?
— Ой, я сейчас вообще не в форме. Завтра еду на сборы в Подмосковье. Буду готовиться, набирать силы.
— Готовиться к поединку на голых кулаках?
— Да.
— Нет планов вернуться в Грозный?
— Если пригласят — поеду в Грозный.
— Как вы оказались сегодня на турнире?
— Созвонился с Патриотом, и он позвал меня сюда.
— Вы в хороших отношениях с клубом «Ахмат»?
— В хороших, конечно.
— А сколько нужно времени, чтобы вернуть форму?
— Ну завтра начну — дальше видно будет. Думаю, пары месяцев мне будет достаточно.
— Сколько сейчас весите?
— Не знаю. Ну так — пару килограммов лишних набрал.
— Почему вас так долго не было в поле зрения?
— Я потерял телефон, потом нашел, а потом опять потерял. Ну вот пока это все я восстанавливал... там у меня сумасшедшие пароли стоят на соцсетях. Пока все восстановил — и вот сегодня записал первую сторис в Instagram.
— Когда выйдет фильм о вас?
— Я сам не знаю — не видел, хотя он вроде и есть. Даже нарезок не видел.
— О чем будет фильм?
— Про меня. Про мою жизнь.
— После боя с Магой были какие-то съемки?
— Я даже не помню. По-моему, не было.
— Исмаилов сказал, что пригласил вас на чай с тортиком.
— Врет он. Не приглашал он меня на чай (смеется).
— Про бои на голых кулаках понятно, а вот когда в ММА вернетесь? Есть ли такое желание вообще?
— Есть желание и есть много предложений. Сейчас начну рассматривать. Я же говорю, кто ценой убьет — там и буду выступать. И АСА заинтересованы, чтобы я у них выступил. Предложений жду.
— С кем будут проходить сборы в Подмосковье?
— Начну пока один — буду ОФП делать: бег, железяки, мешки. Буду работать над этим пока. Потом уже перейду на спарринги. Буду ездить на «Торпедо» боксировать.
— Как прошли для вас последние 30 дней?
— Праздники праздновал.
— До февраля?
— Да.
— В Москве или в Старом Осколе?
— В Москве.
— Возвращаетесь в соцсети?
— Если честно, мне надоело ввести социальные сети. Будь моя воля, давно бы забросил... Только вот люди просят побольше информации. И вот приходится придумывать и выкладывать все это. Я уже не знаю, что еще выложить: весь тренировочный процесс показал, в прямые эфиры выходил... Я не знаю, что еще людям нужно и чем их порадовать — сейчас буду думать над этим.
— Сколько еще планируете выступать? Сколько боев осталось?
— Не знаю. Еще много. Я молодой еще — без травм, полон сил и энергии. Я готов драться еще долго.
— Вы не оперировали колено? Потому что после боя с Магомедом говорилось, что у вас с крестообразными связками есть проблемы?
— Не было у меня никаких проблем с коленом — это все вранье.
— А были ли какие-нибудь другие проблемы со здоровьем за этот период?
— Ничего не было. У меня все в порядке.
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