«В Америке написали: есть подозрение на рак». Как последствия коронавируса чуть не вынудили Чимаева уйти из ММА

В Грозном дали более точный диагноз, чем в Лас-Вегасе.

Бой с Бернсом станет для Чимаева главным в жизни. Если он победит, то, вполне вероятно, получит бой за титул чемпиона UFC в полусреднем весе. То есть за два года проделает путь от малоизвестного бойца до претендента на пояс и очень яркой звезды ММА. Забегать вперед не будем, но Хамзат считается фаворитом боя.

У нас нет инсайдов насчет того, как проходит его сбор в Америке, зато наш корреспондент Ислам Бабаджанов видел, как Чимаев тренировался в Таиланде — в Tiger Muay Thai. И там Хамзат выглядел в спаррингах — как по ММА, так и в борцовских схватках — очень и очень мощно. Хотя спарринг-партнеры были серьезные. Перечислять не будем, так как спарринги — тема секретная. Причем еще год назад стоял вопрос, будет ли Чимаев вообще выступать.

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В январе — феврале 2021-го Чимаев переболел коронавирусом. Переболел тяжело, о чем в феврале 2021-го рассказал менеджер бойца Мехди Шаммас. «Как-то после тренировки он даже не смог добраться до комнаты, — сказал он в интервью YouTube-каналу Frontkick Online. — У него не было сил дойти до номера, и он уснул прямо в лобби отеля. Он не мог тренироваться. Друзья Хамзата звонили и говорили вместо него, потому что он не мог говорить. У него была высокая температура, невыносимо болела голова, болели мышцы. За ним приехала скорая и забрала в больницу. Даже после госпитализации он звонил мне и говорил, что думает, что умрет. Ему было очень плохо».

Чимаев отправился на реабилитацию в Лас-Вегас. Однако ситуация усугубилась — 2 марта 2021-го он намекнул на завершение бойцовской карьеры. «Я хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку в моем пути в этом спорте, — написал Хамзат в соцсетях. — Я думаю, я уже все. Да, я знаю, что не забрал пояс, но это не главная победа в этой жизни. Может, это расстроит вас, но мое сердце и тело говорят мне «хватит». Хочу сказать огромное спасибо моей команде и UFC».

Затем Чимаев выложил в сторис фотографию, на которой видны капли крови в раковине. «Берегите себя и своих родных, это самое главное. Я не знаю, что это за болезнь, но это нелегко пережить», — подписал он данный снимок.

Пост в соцсети Хамзата Чимаева.

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Дана Уайт оперативно, в тот же день, 2 марта, дал комментарий MMA Junkie, сказав, что Чимаев заявил об уходе на эмоциях. Потом высказался и глава Чечни Рамзан Кадыров. «Не поверив своим глазам, я позвонил и поговорил с Чимаевым, — написал он в соцсетях. — В ходе нашего разговора Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца, и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки».

Спустя ровно три недели Хамзат сообщил, что будет продолжать карьеру. «Сюрприз-сюрприз, я возвращаюсь и размажу всех», — объявил он в Twitter. 26 марта чеченец приехал в Санкт-Петербург — на турнир АСА, где дал интервью Sport24. На тот момент он уже довольно длительное время находился в России — в Грозном.

«Сейчас все отлично, уже вылечился. Делаю легкие тренировки. После Рамадана начнем тренировки на 100 процентов. Это [слова о завершении карьеры] были эмоциональные слова просто. Два месяца я болел, не мог выздороветь. Болел, был стресс из-за того, что не могу тренироваться, не могу драться. Только потому так и сказал, но я не давал слово, что больше не буду драться. Не говорил, что для меня все закончилось. <> Мехди Шаммас сказал, что я чуть не умер? Так и было. Я не хотел, чтобы об этом говорили, но то, что сказано — уже сказано. Была такая ситуация. Люди умирают от этой болезни, но я не умер. Пока что тут. К сожалению для моих соперников.

Вроде медицина [в Лас-Вегасе] хорошая, но, когда меня лечили, вместе с тем и заставляли тренироваться. Мне сказали, что я уже могу работать, и мы начали делать кардио. Тогда уже почувствовал себя плохо: начался кашель с кровью. Из-за этого такая суета в голове возникла. Чуть испугался: «Что у меня там, рак или не рак, живу или не живу? Долго болею — почему не проходит болезнь?» Я еще один в Лас-Вегас прилетел, пытался вылечиться, но никак не мог».

После турнира АСА Чимаев остался в России, где провел еще по меньшей мере месяц (в Грозном). Возвращение в клетку состоялось 30 октября 2021-го в Абу-Даби — на турнире UFC 267 Хамзат легко победил китайца Ли Цзяньляня.

Хамзат Чимаев. Фото Global Look Press

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В 2022-м появилась новая информация о том, что стряслось с Чимаевым в Лас-Вегасе, когда он запостил фото раковины в кровавых пятнах. Подробности рассказали его тренер по джиу-джитсу Алан Насименто и старший брат Артур Чимаев.

«Время шло, у него больше не было никаких симптомов, и он подумал, что готов возобновить тренировки, — отметил Насименто в интервью MMA Fighting. — UFC сказали ему, чтобы Хамзат пока не тренировался. Но он поехал в зал Xtreme Couture и провел там спарринг. И вдруг ни с того ни с сего Хамзат начал кашлять с кровью. Вот тогда он впал в отчаяние. С ним там не было людей, которых он привык слушать, людей, которым он доверял, поэтому он сказал: «Не стоит этого делать и подвергать жизнь риску». Именно тогда он опубликовал этот пост, в котором сообщил о завершении карьеры».

По словам Артура Чимаева, врачи в Лас-Вегасе сообщили Хамзату, что у него, возможно, рак, после чего боец отправился на лечение в Чечню.

«Там была такая ситуация: он вылетел один в Америку, никого с ним не было, — сказал Чимаев-старший в интервью matchtv.ru. — В UFC сказали, что врачи в США смогут его обследовать. Сделали обследование и написали, что есть подозрение на рак. Он потренировался, ему стало немного плохо, он начал кашлять, и там была кровь. Ну и представьте его состояние: один в США, что-то со здоровьем, ты кашляешь кровью, и тебе пишут, что у тебя рак. А неделю назад ты вроде полный здоровья нормально тренируешься, дерешься. Тогда он этот пост и написал.

Потом ему позвонил Рамзан Ахматович. Сказал: «Приезжай домой, тут мы вылечим тебя». Он приехал из Америки в Швецию, за ним сюда прислали частный самолет. И мы вместе поехали в Чечню. Там его врачи обследовали, в следующую же ночь сказали, что никакого рака нет, есть последствия от коронавируса. Остался фиброз в левом легком — за две недели его вылечили. По-моему, там какие-то гелиевые ингаляции ему делали. И он через две недели уже вернулся к тренировкам, через месяц набрал форму».

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Турнир UFC 273 пройдет в Джексонвилле (Флорида, США) в ночь на 10 апреля. Основной кард стартует в 05.00 мск. Чимаев и Бернс выйдут в клетку ориентировочно в 05.30 мск.