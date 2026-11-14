Хабирора победил Эль-Дафрави удушающим приемом на PFL Dubai

Бельгийский боец Патрик Хабирора победил египтянина Омара Эль-Дафрави в соглавном поединке турнира PFL Dubai 14 ноября в Дубае (ОАЭ). Бой в полусредней весовой категории завершился в первом раунде на отметке 3 минуты 11 секунд технической сдачей после удушающего приема «гильотина».

Эль-Дафрави пытался перевести соперника в партер, однако Хабирора использовал одну из попыток прохода в ноги для захвата шеи. Египетский спортсмен потерял сознание, после чего поединок остановили.

До турнира в активе 25-летнего бельгийца было девять побед без поражений. Теперь он довел профессиональный рекорд до 10 побед и сохранил статус непобежденного бойца. Для Хабироры этот турнир стал первым выступлением за пределами Европы.

В мае 2026 года Хабирора победил бывшего чемпиона UFC Бенсона Хендерсона техническим нокаутом за 20 секунд. Главным событием турнира в Дубае стал бой россиян Сергея Билостенного и Вадима Немкова за титул PFL в тяжелом весе.