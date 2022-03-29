«Россияне лучше у сетки и тратят сил меньше, чем американцы». Гилберт Бернс разбирает борьбу Хамзата Чимаева

Уверен, что создаст ему проблемы на земле.

9 апреля главная восходящая звезда UFC Хамзат Чимаев подерется с Гилбертом Бернсом на UFC 273 в Джексонвилле. Всего два боя понадобилось шведско-чеченскому бойцу, чтобы продраться в одном из самых густонаселенных и конкурентных дивизионов к своему первому сопернику из топ-5 (два, потому что два других поединка прошли в среднем весе).

Несмотря на такую скорость восхождения, мало у кого найдутся претензии к матчмейкингу UFC — слишком уж могучие бои и цифры показал Чимаев в первых четырех боях. Все финиши , и финиши вариативные — два разных сабмишена, ТКО ударами на земле, молниеносный однопанчевый нокаут на 17-й секунде , 112-1 по значимым ударам, тейкдауны на самых первых секундах боя, ни одной проигранной позиции в грэпплинге и борьбе. Никто и никогда не показывал такого в первых четырех боях — ни Джонс, ни Хабиб, ни Сен-Пьер, ни Андерсон Сильва.

Ко всему этому стоит прибавить нокаут Чимаева в бою с чемпионом мира по самбо Икрамом Алискеровым — еще за год до прихода в UFC. Грандиозный апперкот, который стал одним из лучших панч-финишей в 2019 году.

Так или иначе, теперь соперник у Хамзата серьезнее некуда — чемпион мира по БЖЖ с хорошей борьбой, нокаутирующим ударом с обеих рук, физической мощью и приличным, хотя не всегда стабильным кардио (например, с Вудли пять раундов Бернс прошел легко и беззаботно, а с Усманом устал уже во втором раунде). Гилберт выиграл 7 из 8 последних поединков, а в проигранном бою с Усманом стал первым, кому удалось отправить доминирующего чемпиона во фл э ш-нокдаун.

Одна из главных интриг этого противостояния : сможет ли бразилец противопоставить что-то Чимаеву в борьбе ? Сам Гилберт уверен, что сможет — сегодня он дал большое интервью You T ube-каналу Morning Kombat, где разобрал борьбу Чимаева, а также сравнил российскую систему ММА-борьбы с американской. Приводим данный отрывок интервью.

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— Как тебе борьба и грэпплинг Чимаева?

— Он очень длинный и здорово использует эту длину. Хорошо связывает тейкдауны с развитием позиции на земле. Так как у него длинные руки, он хорошо выходит на Д'Арс и анаконду. Хороший контроль сверху. Очень хорошо забирает спину, очень легко, подключает контроль своими длинными ногами. Но есть вещи, в которых мне бы хотелось протестировать его на земле. Его защиту, его работу на спине, как он встает, когда оказался снизу, что делает, когда потерял баланс. Как защищается от сабмишенов с самых разных углов — армбаров, треугольников, болевых на ногу, что у него со свипами. Я хочу посмотреть все это в связке. Не просто, готов ли он, например, к моему свипу. Если свип не работает, мы идем в позицию на коленях. Если это не работает, мы проводим болевой на ногу, если это не работает — возвращаемся на ноги и т.д. Я хочу посмотреть, когда его соперник может все это связывать, есть ли у него ответ.

Гилберт Бернс. Фото Getty Images

— Ты привез себе в кэмп двух суперсекретных российских борцов. Что они тебе дали?

— Кое-какие вещи они добавили в мой арсенал. Особенно в работе у сетки. Мне нужен в кэмпе не просто борец, а длинный борец с российский системой борьбы. Мне хотелось оказаться в этих позициях, в которые они ставят соперников. Когда я впервые оказался, мне было очень некомфортно, но потом я освоился.

— Объясни, чем отличается российская ММА-борьба от американской?

— Они развили работу и контроль у сетки лучше, чем американцы. Раньше, когда я видел, как россияне работают у сетки, мне казалось, что они очень сильные физически. Но потом я понял, что нет, тут дело в технике. Они очень техничные в работе у сетки, очень расчетливые, не тратят много энергии. Они проходят в ногу, не получается — заходят через корпус, потом опять в ногу. Они больше ставят перед тобой задач, и у них очень хорошие хваты, хорошая позиция головы. У них есть своя наработанная система, проверенная временем. На земле очень здорово выходят на ГНП, отключают тебе ноги и бедра. Когда тебе отключают такие сильные мышцы, как бедра, потом им легче выйти на ГНП. Они здорово развили эту систему с контролем ногами. Главное отличие [от американцев] — они тратят меньше энергии в борьбе.