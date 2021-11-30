«Флаги везде меняются, а люди нет. Я за всех хороших людей». Чимаев про гражданство, Карелина, Тайсона, Емельяненко и уличный рекорд

Один из самых популярных бойцов UFC прямо сейчас Хамзат Чимаев стал гостем подкаста Hustle MMA , где полтора часа общался с ведущими — Адамом Зубайраевым, Павлом Дедищевым и Зауром Байцаевым. Ниже — самое интересное из их разговора.

Хамзат Чимаев, 27 лет. Полусредний вес. Статистика в ММА: 10 побед, 0 поражений (4-0 в UFC).

О самом тяжелом бое

— Не знаю, какой бой самый тяжелый. Зашел — и как во сне. Как будто бы я не могу вспомнить о своих боях. Все проходит быстро, как во сне. Сейчас ответить не могу.

О боях соперников

— Зачем смотреть бои соперников? Попадет хай-киком, так попадет. Смотреть 30-минутный бой — как дышит соперник и так далее — это не мое. Тренер смотрит бои соперников.

О Нейте Диасе

— Если бы устроили бой с Нейтом Диасом, то я бы кайфовал от этого — пресс-конференции и всего остального. Знаете, увидеть такого анчоуса, который рядом сидит... Он сказал, что с 70-х годов дерется, что он гангстер и все такое. Я 1994 года рождения, пришел такой малой, избил старика и пошел домой.

О Коноре Макгрегоре

- Я Конору написал: Let's make big drama show. Он через 10 минут ответил, а дальше пошло там. Сейчас многие бойцы, в том числе Конор, постарели в медийном плане. Люди устают от этого, хотят чего-то нового, и это не секрет, что сейчас я — одно из самых больших имен в UFC. Если я скажу шутку, то журналисты делают из этого большую вещь и... Опять же — тот случай с Хабибом. Я никому тогда обидное не сказал. Из этого сделали такое, будто я ему лично вызов кинул. Хабиб завершил карьеру, все заработал, зачем мне ему вызов кидать? Я одному дураку ответил, а дальше все перевернули.

О Гилберте Бернсе

— Я не особо в курсе, что [будет бой с Гилбертом Бернсом], но я радостью хотел бы подраться и... Посмотрим. Мой менеджер — Али [Абдель-Азиз]. Не думаю, что он (Бернс. — Прим. «СЭ») заднюю даст. Думаю, роль играет менеджер и Али понимает, какой я и какой он. Мне вообще без разницы, с кем драться. Если хочешь быть лучшим бойцом в мире вне зависимости от весовых категорий, то надо драться со всеми. Не надо говорить, что ты лучший в одной весовой категории. У меня в планах есть подняться в 84 кг. Если получится, и в 93 кг тоже подеремся. Посмотрим. У меня высокий рост. Я стоял рядом с Яном Блаховичем и Гловером Тейшейрой (действующий чемпион UFC в полутяжелом весе. — Прим. «СЭ»), и мы были одного роста. Если чуть отдохну и поработаю с железом, то могу и 95 кг весить. Но я толстым не бываю, а набираю мышцы. Так что проблем не будет, если буду выступать в разных весах.

Гилберт Бернс — удобный соперник. Он маленький, небольшой. Я перебоксирую его. Что будет, если он захочет перевести бой на землю? Какой перевести, у него в мыслях нет меня перевести. Борца переводит джитсер — это совсем непонятно. Кого он вообще в последний раз перевел? Джиу-джитсу — это партер, а туда еще дойти надо. В ММА борьба очень большую роль играет — ты выбираешь, где тебе драться.

Об уличном рекорде

— История — это когда в Чечне на улице драки бывали у нас. Истории создавали сами себе на улице. Уличный рекорд? Никогда в уличных драках не проигрывал. Слава богу, пока что нет (не проигрывал. — Прим. «СЭ»). С характером моим не проиграть. Один пацан есть, до сих пор знаю его, дружим. Он в 11-м классе был, я в 5-м классе. Я вообще малой был, он телом небольшой, но больше, чем я, по-любому. В школе была какая-то разборка, говорю ему: «Пойдем за двор». И пошли, он как начал кидать меня направо-налево. Где-то 10 минут так, но потом он устал, я его начал бить.

О своей спортивной базе

— Убивать — база, братан. Ломать. Брат мой говорит мне перед первым боем по любителям, я выхожу в клетку, смеюсь, смотрю по сторонам. Брат говорит по-чеченски: «Убей его!» Чисто мой план — убить его. Я двойку кинул, он упал, задушил его. И вот так до сих пор план убивать.

О весе соперников

— На меня вес партнеров никогда не влиял. Я с этим спарринги делал, который с хвостиком сейчас (Прохазка. — Прим. «СЭ»)... с Латифи стоял. Никак их вес не повлиял на спарринги.

О том, как отправил бойца UFC в нокаут джебом

— Да, было такое. Одного UFC-бойца [в спарринге]. Не буду говорить имя, но он не из нашего зала. Падал он. Он не такой близкий мне друг, но не по-джентльменски будет говорить его имя. Я сдерживаю себя в таких моментах, не называю имена. Со мной такое тоже может произойти, и уже вряд ли кто-то будет сдерживаться (не расскажет об этом публике. — Прим «СЭ»).

О Петре Яне

— С Петром знакомы. Петя Ян — машина. Так близко не знакомы, но пару раз виделись.

О шутках с Александром Волковым

— Я пошутил, что за ним приду. Два метра, за ним гоняться еще? Он тоже этот юмор принял, и делать из этого что-то серьезное... Иногда, когда люди тупят, хочется башку им разорвать.

О подкасте Майка Тайсона

— Али [Абдель-Азиз] сказал, что Майк Тайсон хочет что-то, но я не пошел. Не было желания большого. Как боец и спортсмен он мне очень нравится, но то, что много чего с ним случилось, — это мне не нравится. Не знаю... То насилие, то таблетки, то марихуана, то мусульманин, то немусульманин... Но все равно я уважаю его как бойца. И как человека, может быть, ведь он через многое прошел, и из-за этого человек сломался, много чего плохого сделал. Никто не знает, что случится со мной. Бывает, что человек порядочный и хороший, а потом может оказаться в психушке.

Об Александре Карелине

— Хотелось бы увидеть бой Карелина и Тайсона [по правилам ММА]. Я думаю, что Карелин победил бы. Я так считаю, потому что Карелин такой шкаф. Карелин дрался по ММА? Да, с одним китайцем (в 1999 году Карелин победил японца Акиру Маэду. — Прим. «СЭ»). Разбросал его, тот от бросков умер там. Я был фанатом Карелина, если честно. То, чего они с Бувайсаром Сайтиевым добились в борьбе, никто не добивался.

О Федоре Емельяненко

— Видел я этот нокаут (в бою Емельяненко с Тимоти Джонсоном. — Прим. «СЭ»), но сам бой не смотрел, потому что это было поздно ночью. По-моему, у меня был тренировочный лагерь. Я видел ролик, где Емельяненко его вырубил. Как и [Александр] Карелин, для меня Федор [Емельяненко] - великий боец. Десять лет его Императором называли — это не просто так. Уважуха каждому спортсмену, который стал таким великим в своем деле.

О том, какую страну он представляет (Чимаев живет в Швеции, но родился и вырос в России — в Чечне)

— Можно сказать, я представляю Россию, потому что каждый чеченец ходит с российским паспортом. Все национальности в России ходят с одним паспортом. Можно сказать, все россияне. Я человек мира и представляю весь мир. Зачем говорить: «он чеченец», «он россиянин»? Меня спрашивают, почему не выхожу с тем флагом, с тем флагом. Флаги меняются. В СССР был один флаг, сейчас в России другой. Везде флаги меняются, а люди не меняются. Я за всех хороших людей.

О тройке лучших бойцов ММА из России

— Это ни для кого не секрет. Петр Ян, Ислам Махачев и... Кто еще там? Забит Магомедшарипов. Вот три бойца. Хотя Забит давно не дрался, но он все равно топ всегда. Я с Забитом незнаком, но знаю его друзей. Нравится ли мне его стиль? А кому не нравятся такие вертушки? Сразу вспоминаешь Брюса Ли или что-то такое. У нас тоже есть один парень из Дагестана, из их школы, — Абдурахман. Тоже такой стиль: ты ему один лоу-кик пробьешь, а он тебе сразу пять.

О Хасбике и Абдурозике

— Хасбик что-то на меня смотрел, и я ему сказал: «Выскакивай в клетку». Абдурозик — красавчик тоже, он мой друг. Сердечки мне отправлял. Братишка он мой.