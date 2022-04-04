Противонаправленная лестница, толкание тележки и отжимания. Как Гилберт Бернс пашет к бою против Чимаева

Гилберт Бернс рассказал о подготовке к бою с Хамзатом Чимаевым на UFC 273

Обычный человек умер бы от половины такой нагрузки.

В ночь на 10 апреля Гилберт Бернс подерется с Хамзатом Чимаевым на UFC 273 в Джексонвилле. Если опираться на просмотры в соцсетях, то поединок уже можно назвать самым ожидаемым в карде.

Вчера YouTube-канал UFC выложил предматчевые промо-видео о подготовке бойцов к этому турниру, так называемые «UFC Countdown» — и за день ролик с Чимаевым и Бернсом собрал 720 тысяч просмотров. Со Стерлингом и Яном — 254 тысячи, с Волкановски и Зомби, которые дерутся в главном событии — 137 тысяч. Довольно нетипичная ситуация, когда третий бой сверху людям интереснее, чем главное и со-главное события, в которых к тому же подерутся за пояса. Вот такую звездную силу набрало имя Чимаева.

Оба бойца пашут к поединку нещадно. Тренер Чимаева Андреас Микаэль в недавнем выпуске YouTube-канала Blockasset сказал, что Хамзат провел уже четыре тренировки в день, но все равно не может заставить себя отдыхать — поэтому проснулся в 00-00 и провел пятую тренировку — лапы и скакалку.

Бернс тоже не отстает. Помимо чисто боевой работы в его постоянном зале Sanford MMA он ездит в центр подготовки IHP, где подтягивает функционалку. Основной заботой к этому поединку бразилец считает анаэробное кардио, поэтому прогоняет свою силовую выносливость до максимума.

«Я делаю набор упражнений, который моделирует много вещей, которые я хочу сделать в бою, — сказал боец в интервью YouTube-каналу MMAJunkie. — Основной акцент на кардио. Это жесткая работа, очень нелегкая. К Вандербою мы много работали над борьбой, нагружали ноги. Упражнения были другие. В этот раз акцент на кардио, мы много нагружаем руки. Мне интересно делать эту работу, но черт возьми, это тяжело. Очень тяжело. Пару раз мы прогоняли эти упражнения по 5 раундов, сегодня будет 3, но гораздо интенсивнее».

Комплекс упражнений для Бернса составил тренер и генменеджер IHP Рио Сантана. Он работает с бойцом уже 4,5 года.

«Мы работаем с Гилбертом уже 4,5 года, и этот функционально-силовой комплекс упражнений никак не становится со временем легче. Сегодня мы делаем 3 раунда по 5 минут с минутой перерыва между раундами. У нас есть папка на Гилберта со всеми его тренировочными днями у нас с самого первого дня, как мы начали работать вместе.

Наша задача — каждый пункт этого тренировочного комплекса должен вызывать у Гилберта физическую и ментальную усталость. Начинаем мы с противонаправленной лестницы — от 30 секунд работы на ней обычный человек слег бы в кровать. А Гилберт делает ее в начале каждого раунда по 30 секунд. И затем шаг за шагом мы изматываем его сильнее и сильнее с каждым новым упражнением — толкание тележки, бой с тенью, перенос мешка, отжимания. Он делает по 60 отжиманий в 3 подхода. Это реально жесткая нагрузка, ребята. Уверяю, у вас перехватит дыхание только от одного наблюдения за ней».

MMAJunkie опубликовал видео с полным комплексом из 3 раундов по 10 упражнений.

Вот как они выглядят:

— Противонаправленная лестница (вид велотренажера, при котором также работают руки. Многие бойцы отмечали, что данный тренажер суперэффективен для кардио — например, Мераб Двалишвили и Крис Уайдман);

Гилберт Бернс делает 30-секундный подход на противонаправленной лестнице.

— Толкание весовой тележки через весь зал и обратно;

— Удары по лапам;

— Отжимания разными хватами;

— Еще один противонаправленный тренажер, но с нагрузкой только на руки;

Тренировка Гилберта Бернса.

— Снова лапы;

— Велотренажер;

— Спролы (откидывания ног назад от прохода в ноги) + удар;

— Подтягивание резинки с весом через сопротивление (также моделирование борьбы).