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Вадим Немков — Сергей Билостенный: результат боя на турнире PFL в Дубае 14 ноября 2026

Билостенный победил Немкова и стал новым чемпионом PFL в тяжелом весе

Руслан Минаев
Сергей Билостенный.
Фото Скриншот трансляции

Российский боец Сергей Билостенный победил соотечественника Вадима Немкова в титульном поединке в тяжелом весе на турнире PFL в Дубае.

Бойцы провели в октагоне все пять раундов. По их итогам Билостенный одержал победу со счетом 49:46, 48:47, 48:47.

31-летний Билостенный одержал 16-ю победу при 4 поражениях. Немков проиграл впервые с апреля 2016 года. Теперь на счету 34-летнего спортсмена — 20 побед, три поражения и еще один бой признан несостоявшимся.

Вадим Немков и&nbsp;Сергей Билостенный. Немков сенсационно уступил Билостенному пояс PFL. Вадим не нашел ключей к бывшему спарринг-партнеру
ММА PFL: Немков — Билостенный
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Вадим Немков
Сергей Билостенный
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