Билостенный победил Немкова и стал новым чемпионом PFL в тяжелом весе

Российский боец Сергей Билостенный победил соотечественника Вадима Немкова в титульном поединке в тяжелом весе на турнире PFL в Дубае.

Бойцы провели в октагоне все пять раундов. По их итогам Билостенный одержал победу со счетом 49:46, 48:47, 48:47.

31-летний Билостенный одержал 16-ю победу при 4 поражениях. Немков проиграл впервые с апреля 2016 года. Теперь на счету 34-летнего спортсмена — 20 побед, три поражения и еще один бой признан несостоявшимся.

ММА PFL: Немков — Билостенный