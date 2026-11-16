Харитонов проведет бой с Кардосо на турнире PFA в Рязани

Российский боец смешанных единоборств Сергей Харитонов встретится с бразильцем Тьяго Кардосо на турнире Pulya Fighting Alliance (PFA), который пройдет 19 декабря в Рязани.

Поединок станет главным событием вечера во Дворце спорта «Олимпийский» и будет рассчитан на три раунда по пять минут.

Харитонов ранее выступал в PRIDE, Strikeforce и Bellator. Последний бой россиянин провел 25 мая 2024 года, нокаутировав бразильца Маркуса Винисиуса в первом раунде. Кардосо известен выступлениями в MMA Series и Ural FC.

В соглавном поединке встретятся Владимир Канунников (18 побед, 3 поражения) и представитель Казахстана Рамазан Кадиев (13 побед, 6 поражений). Канунников ранее владел титулами Pro FC и Open FC, а Кадиев был чемпионом Alash Pride FC.

Также в рамках турнира пройдут бои Шодруза Давлатова с Эдуардом Кузьминовым и Дамира Аминова с Алексеем Будриным.

Соревнования станут первым международным турниром PFA в Рязани.