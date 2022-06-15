Биография Александра Емельяненко: жизнь самого неоднозначного бойца ММА

Биография Александра Емельяненко.

Александр Владимирович Емельяненко родился 2 августа 1981 года, ему 40 лет. Рост бойца — 193 см, актуальный вес — 114 кг. Александр выступает в тяжелом весе. В среде болельщиков он известен под прозвищами Воин, Красный Дьявол и Мрачный Жнец (The Grim Reaper).

Детство и юношеские годы

Александр Емельяненко родился в Белгородской области, в городе Старый Оскол. Родители Александра, Ольга Федоровна и Владимир Александрович, были по нынешним меркам многодетными: в 1974 году появилась на свет дочь Марина, в 1976-м — сын Федор, в 1981-м — Александр и в 1988-м — Иван. Ольга Федоровна преподавала в ПТУ, Владимир Александрович работал сварщиком, больших доходов не было: жили вшестером в небольшой комнате в коммунальной квартире.

Как часто случается в семьях, где растет несколько мальчиков, Александр начал заниматься самбо и дзюдо, подражая старшему брату Федору. Сначала Федору просто разрешили приводить Александра на тренировки, а когда тому исполнилось семь лет, его приняли в секцию.

Александр и Федор Емельяненко в дестве. из личных соцсетей

Братья Емельяненко в детстве

Норматив мастера спорта по дзюдо Александр Емельяненко выполнил, когда ему исполнилось 16, правда, само звание мастера было присвоено только в 2003 году.

В отличие от старшего брата, который получил образование, связанное с его профессиональной деятельностью, и в прошлом году защитил кандидатскую диссертацию по тематике единоборств, Александр решил не смешивать образование с карьерой. Он имеет специальность электрогазосварщика, как у отца, а также диплом специалиста в сфере экономики и управления предприятиями в городском хозяйстве. В университете Александр отучился, уже будучи взрослым человеком.

Личная жизнь

Александр Емельяненко женат второй раз. Его первой женой была легкоатлетка из Санкт-Петербурга Ольга Горохова, с которой он оформил отношения через три года после знакомства. В 2007 году у пары родилась дочь Полина. Когда девочке исполнилось четыре года, Александр и Ольга развелись. Благодаря заключенному брачному контракту они расстались мирно, без дележа имущества. Споров о месте жительства ребенка тоже не было: суд решил, что Полина должна жить с матерью. Ольга не препятствует общению Емельяненко с дочерью.

После развода Александр Емельяненко познакомился с Полиной Селедцовой. В 2015 году состоялась их свадьба, причем Александр в тот момент находился в СИЗО № 2, известном как «Бутырка», поскольку в отношении него велось следствие по уголовному делу. Вскоре после свадьбы Александр Емельяненко был вынужден отправиться в Воронежскую область, где он отбывал наказание в Борисоглебской колонии общего режима. Полина дождалась освобождения мужа (Александр вышел по УДО на два года раньше срока) и стала его менеджером.

Спустя несколько лет после заключения брака Александр и Полина обвенчались. Детей у пары пока нет.

Александр Емельяненко и Полина Селедцова.

Александр Емельяненко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Спортивная карьера Александра Емельяненко

Общие сведения

В возрасте 18 лет Емельяненко заработал золотую медаль на чемпионате Европы по самбо. Спустя три года он впервые стал чемпионом мира по боевому самбо. Титул чемпиона мира Александр завоевывал еще дважды: в 2003 и 2006 годах.

Pride Fighting Championships

Карьера Александра Емельяненко в смешанных единоборствах началась в 2003-м, когда он, вновь следуя по пути брата Федора, вступил в Russian Top Team (RTT), а потом — в Red Devil Fighting Team и стал выступать в боях Pride Fighting Championships, на тот момент самой большой организации ММА в мире.

Первый бой, против бразильского бойца Ассуеррио Сильвы, длился пять минут и завершился победой Александра. Поражение в Pride Fighting Championships Емельяненко впервые потерпел в 2004 году, когда его нокаутировал хорват Мирко Филиппович. Последний бой в Pride Fighting Championships Александр Емельяненко провел в ноябре 2006 года. Ему противостоял бразилец Фабрисиу Вердум. Вердум применил удушающий прием и выиграл в первом раунде. Всего в Pride Fighting Championships Емельяненко провел 12 боев, из которых выиграл девять. В 2007 году Pride Fighting Championships была поглощена UFC, а Александр Емельяненко перешел в M-1 Global.

M-1 Global

С 2007-го по декабрь 2010 года Александр не потерпел ни одного поражения. 18 декабря 2010-го он встретился с Питером Грэмом и проиграл.

Период 2011-2012 годов оказался успешным: Александр Емельяненко проиграл два боя и выиграл четыре. В декабре 2012 года М-1 расторгла контракт с бойцом. Предположительно, причиной послужил дебош, который Александр устроил на борту самолета.

Период вне клубов

В 2013 году Емельяненко одержал победу над американцем Робертом Саппом в шоу «Легенда», а затем одолел Жозе Родриго Гелке на ProFC 49.

В 2014-м Александр Емельяненко проиграл Дмитрию Сосновскому, после чего был вынужден сделать перерыв в карьере, так как именно в это время в отношении него началось уголовное преследование.

Ахмат

Первый бой после возобновления карьеры состоялся в 2017 году и положил начало годичному периоду без поражений.

Последний на текущий момент бой прошел в ноябре 2021-го и завершился поражением Емельяненко. Всего на счету Александра Емельяненко 38 боев в ММА, из которых он выиграл 28 раз, потерпел девять поражений и один бой провел вничью.

В профессиональном боксе Александр выступал дважды, с разницей в 10 лет. Поединок в 2009 году с Хизиром Плиевым закончился ничьей, в 2019 году, с Михаилом Кокляевым, — победой Емельяненко.

Александр Емельяненко. Александр Вильф, Фото архив «СЭ»

Достижения и награды

Александр Емельяненко имеет следующие титулы и звания:

— чемпион Европы по боевому самбо;

— мастер спорта России по самбо;

— мастер спорта России по дзюдо;

— чемпион ProFC-2010;

— чемпион РЕН ТВ-2019.

Скандалы

Александр Емельяненко известен не только победами на ринге, но и зачастую — деструктивным поведением. Образ жизни Александра неоднократно критиковал его брат Фёдор, что стало одной из причин многолетнего разлада между братьями. Младший из братьев Емельяненко до недавнего времени злоупотреблял алкоголем и в нетрезвом виде устраивал дебоши в общественных местах: провоцировал граждан на драку или просто шумно себя вел. По объективным причинам связываться с титулованным бойцом ММА было мало желающих.

Кроме того, Александр становился виновником ДТП.

В 2015 году Александр Емельяненко был обвинен своей домработницей в совершении действий сексуального характера и краже паспорта. Приговор предусматривал 4,5 года колонии общего режима, но Александр был выпущен на свободу условно-досрочно спустя 2,5 года отбывания наказания.

Александр Емельяненко. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

Чем сейчас занимается Александр Емельяненко

Александр намерен продолжать карьеру профессионального бойца ММА. В данный момент он находится в Екатеринбурге, набирает форму для боя по правилам бокса с Вячеславом Дациком.

Социальные сети Александра Емельяненко

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