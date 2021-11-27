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Сантос заставил Емельяненко сдаться. Но Александр не унывает: он потребовал у бразильца реванш и пообещал его побить

Илья Андреев
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
Сегодня, 23:00
Александр Емельяненко.
Александр Емельяненко.
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Александр Емельяненко провел первый серьезный бой с июля 2020 года. Получилось неудачно — он проиграл. Дело было на турнире AMC Fight Nights 106 в Сыктывкаре.

Александр Емельяненко, Россия, 40 лет. На взвешивании: 115 кг.
Статистика в ММА: 28 побед, 9 поражений, 1 ничья.
Марсио Сантос, Бразилия, 32 года. На взвешивании: 104 кг.
Статистика в ММА: 17 побед, 6 поражений, 1 ничья.

Александр Емельяненко и&nbsp;Марсио Сантос. Александр Емельяненко вернулся в ММА — и сдался в первом раунде: онлайн боя

Александр Емельяненко всегда говорил, что ему без разницы, с кем драться и когда. В ноябре он подтвердил, что это действительно так, согласившись заменить Вячеслава Василевского в бою с Марсио Сантосом — при этом предложение ему поступило, когда до поединка было всего-то десять дней.

Да, Сантос далеко не звезда ММА и даже не тяжеловес, но и Емельяненко сейчас не 30 лет. Он еще в июне был в жестком запое, а тут — бой с профессиональным спортсменом. Так что тот факт, что Александр не отказался от драки, заслуживает уважения. Но, конечно, и гонорар он наверняка получил хороший. Цифры не разглашаются, но, как принято считать, стандартный прайс АЕ — 10 миллионов рублей за бой.

На взвешивании Емельяненко удивил неплохой формой. Так, перед боем с Артемом Тарасовым (18 сентября) он весил 123 кг. Выглядел Александр скверно. Впрочем, учитывая все то, что с ним творилось за последний год, Емельяненко заслуживает похвалы — завязал с алкоголем, начал тренироваться и в итоге вышел в клетку. Перед поединком с Сантосом же он показал на весах 115 кг. «Кто-нибудь снимет? А то не поверят», — улыбнулся Емельяненко.

Марсио Сантос обычно выступает в среднем весе (до 84 кг). Готовясь к бою с Василевским, он уже начал скидывать вес. Десять дней назад он весил 89 кг. А на взвешивании потянул на 104 кг! Емельяненко это поразило. «Да ладно?! Надо же так разожраться за две недели!» — удивился Александр. Потом, когда бойцам проводили экскурсию по сыктывкарской школе олимпийского резерва, Емельяненко в шутку намекнул, что Сантоса следует проверить на допинг. Менеджер же бразильского бойца — Аслан Кадилаев — утверждает, что Марсио обладает уникальной способностью быстро сбрасывать вес и быстро набирать.

Ну и немного слов о спортивных достижениях Сантоса. Бой с Емельяненко стал для него уже пятым в этом году. В феврале он проиграл нокаутом Давиду Бархударяну (в Fight Nights), в апреле победил удушающим приемом Артура Гусейнова (в Eagle FC), в мае проиграл единогласным решением судей Александру Шлеменко (в Fight Nights), в августе вновь вышел против Гусейнова (в Eagle FC) — и на этот раз их бой закончился ничьей. Ну а до этого в ММА Марсио выиграл 15 боев и потерпел четыре поражения.

Сейчас он твердо обосновался в России. Он не только здесь дерется, но и живет — в Махачкале. Тренируется Сантос в знаменитом зале Dagestan Fighter. У Марсио всегда было прозвище Pedra — Камень. Теперь же оно преобразовалось в Гамач. Это слово тоже означает Камень, только оно аварское, а не португальское.

Сантос из 16 боев 12 выиграл болевыми или удушающими приемами. Он обладатель черного пояса по бразильскому джиу-джитсу. Однако Емельяненко охарактеризовал его навыки грэпплинга как слабые. Да и вообще пообещал, что Сантос «до второго раунда не доживет». Бой и правда закончился в первом раунде. Но победил Сантос. Причем удушающим приемом.

Бой получился динамичным. Бразилец начал раскачивать Емельяненко, а затем засадил точный правый оверхенд. К сожалению, у Александра уже нет той координации, как раньше, нет того движения. Но зарубиться он и сейчас способен, что и показал после этого пропущенного удара. Емельяненко, как показалось (конечно, чтобы сказать точно, нужно посмотреть запись боя), попал несколько раз — например, правым апперкотом. Сантос выстоял (и сам неплохо отвечал), после чего прижал более габаритного противника к сетке. Емельяненко отодвинул его от себя, а затем мы снова увидели клинч — уже в центре клетки. И тут Александр сделал то, чего от него не ожидал никто, — по-самбистски бросил Сантоса и оказался в доминирующей позиции. Увы, долго он в ней не продержался. Где-то через минуту Марсио залез в фулл-маунт, сначала начал бить локтями, а потом вышел на удушающий через руку. Александр постучал. Сантос, поднявшись, поаплодировал ветерану. То есть получилось так, что красивый бросок в итоге пошел Емельяненко во вред.

После боя Емельяненко предложил бразильцу реванш.

«Марсио! Марсио, ту-ру-ру! Ты мне дашь реванш? Чтобы я тебя побил», — спросил он у соперника.

«Да, конечно. Чтобы снова тебя побить!» — ответил Сантос.

«Готовься дальше. Не останавливайся», — отметил Емельяненко. А через некоторое время Александр произнес знаменитую фразу брата Федора, которую тот сказал после поражения от Фабрисио Вердуму в июне 2010-го: «Кто не падает, тот не встает». Так что Емельяненко нацелен на активное продолжение карьеры. Как можно оценить его выступление в Сыктывкаре? Понятно, что в досрочном поражении в первом раунде нет ничего хорошего, но опять же сам факт того, что он вышел против серьезного соперника, заслуживает уважения. Да и было совсем не скучно.

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