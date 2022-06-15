Борец из Киргизии поступил в университет США и теперь получает стипендию 70 000 долларов в год

Учится в одном из лучших вузов мира.

Система американского студенческого спорта не имеет аналогов в мире. Роскошные стадионы и тренировочные условия, огромные стипендии и зарплаты тренеров, десятки тысяч зрителей на рядовых борцовских схватках или баскетбольных матчах, отменная организация и структура.

Арена для студенческого спорта Pinnacle Bank Arena в Линкольне. Построена в 2013 году, вмещает 15 000 зрителей. popularmechanics.com

Важная специфика американского школьного и студенческого спорта — большое значение успеваемости. Если ты плохо учишься в школе, тебя отстраняют от спортивной секции до тех пор, пока оценки не улучшатся (Хорхе Масвидаль, например, жалел, что не учился борьбе в странах, где на оценки никто не смотрит. Его в школе Майами отстранили от борьбы из-за плохой учебы). Рекрутироваться же на хорошее спортивное отделение университета с плохими оценками и вовсе невозможно.

А чтобы попасть еще и на бесплатное отделение, встать на хорошую стипендию — нужно все вместе: отменная учеба, блестящие результаты в спорте и правильное общение с тренерами, которые замолвят за тебя слово. Пару лет назад по этому пути удалось пройти Шамилю Калматову, борцу вольного стиля из Киргизии. Бронзовый призер чемпионата Азии с хорошим английским и навыком коммуникации пробился на бесплатное отделение факультета компьютерной науки вашингтонского American University — одного из лучших университетов мира.

Фото-анонс Калматова от пресс-службы American University. из соцсетей AU

Все началось с того, что Шамиль как-то увидел на You T ube ролик об успешном поступлении в США на стипендию другого борца из СНГ. Мальчик обратился к этому парню за советом, и так родилась эта история. Сослах Хамицати — борец, чье видео повлияло на Калматова, в итоге решил сам съездить к нему в Вашингтон и перенести его рассказ на видео.

«История этого видео началась два года назад , когда я выложил видео на своем канале о том, как я сам приехал сюда, в Америку, в 2012 году и поступил в университет, — говорит Хамицати на своем You T ube-канале. — Получил стипендию, весь период обучения стоил 200 000 долларов , и борьба мне оплатила этот период обучения. Благодаря этому я смог выпуститься, получить диплом американский. По сути, мне дали 200 000 долларов за то, что я боролся. Когда я выложил это видео, мне написали много ребят из России и других стран, и в их числе был и вот этот парень, к которому мы сейчас едем, его зовут Шамиль.

Он написал мне, что тоже хочет приехать в Америку, мы созвонились с его отцом, я узнал, что у него есть хороший английский, что он хорошо учится, борьба у него на хорошем уровне. Мы обсудили план действий, я сказал ему, что нужно делать, практически всю работу он делал сам — переписывался с тренерами. Очень смышленый, очень умный мальчик. Это было два года назад, а сегодня этот мальчик, этот парень учится в одном из лучших университетов мира, American University в Вашингтоне » .

Хамицати записал небольшое интервью с Калматовым, и мы решили его расшифровать.

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— Как тебе Америка?

— Здесь круто. Круто. Университет мне очень нравится. Язык мне очень тяжело давался, потому что английский, который я выучил там, он совсем другой. Здесь по-другому говорят на английском. Но все равно TOEFL ( тест на знание английского как иностранного . - Прим. «СЭ» ) я нормально сдал.

— В Кыргызстане какие у тебя результаты по борьбе были?

— Я по кадетам был чемпионом Кыргызстана, и на чемпионате Азии я стал третьим.

— Ты учишься, и борьба оплачивает тебе твое проживание, питание, тренировки, экипировк у . 70 000 долларов в год стипендия выходит?

— Да.

— Тренировки вообще отличаются от того, что у тебя были в Кыргызстане?

— Тренировки очень сильно отличаются от тренировок в Кыргызстане. Тренировки очень интенсивные. Например, в Кыргызстане у нас все расслабленно было, сначала разминка полчаса, а здесь прям все интенсивно, все быстро, потому что тренеры хотят все сделать быстро, чтобы не занимать время у студентов, чтобы у них было время на домашку, на лекции.

Калматов повесил флаг родной Киргизии в своей комнате университетского общежития. скриншот из интервью

— Здесь как тебе борьба?

— Американцы очень сильные. Они очень упор ставят на выносливость и « физику » . По технике они не прям такие сильные, их там обхитрить можно, быстротой взять. Они чуть-чуть деревянные. Но по физике и выносливости они сильные. Бороться в дивизионе первом - это вообще непросто ( NCAA Division I . - Прим. «СЭ» ) . Еще при этом и учиться. Я думаю, если я здесь четыре года буду бороться, я тут такую форму наберу, что...

— Три твоих любимых борца?

— Сидаков, Садулаев и Улукбек Жолдошбеков.

— Ты это до конца не осознаешь, но окончив университет здесь, ты получаешь здесь английский, не просто хороший разговорный, а лучше, чем у многих учителей в школах или университетах у нас дома. Потому что учеба на английском, все образование на английском, общаешься на английском. Английский у тебя будет просто на великолепном уровне. Второй огромный плюс — это то, что ты со своим образованием сможешь работать по всему миру. И третье, самый большой плюс, по-моему , — это то, что те ребята, с которыми ты сейчас учишься , — кто-то стан е т большим программист ом , кто-то бизнесмен ом , кто-то большим специалист ом . Это вклад в свой будущий нетворкинг.