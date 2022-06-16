Интервью Хабиба: «США дают шанс миллионам мигрантов зарабатывать и еще отсылать деньги домой»

Все больше врастает в роль бизнесмена.

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов успешно заканчивает трансформацию из спортсмена в промоутера и бизнесмена. Хотя ему по-прежнему всего 33 года, в его возвращение в клетку перестали верить даже самые отчаянные оптимисты.

Да, он все еще тренируется, но теперь полтора часа в день вместо прежних пяти, гораздо реже, по словам его команды, бывает в зале и в интервью уже говорит языком не бойца, а дельца, активно развивающего новое поприще. Сегодня YouTube-канал Eagle FC выпустил новое интервью с Нурмагомедовым, и в нем он говорил о бизнесе как никогда много. Рассуждал на тему американской мечты, говорил о торговле овощами, ведении промоушена и своем суперзанятом режиме. Мы собрали самые интересные моменты.

Как недавно понял, что он хороший бизнесмен

«Всю свою жизнь я тренировался минимум четыре-пять часов в день. Сейчас я тренируюсь полтора, максимум два часа в день. Набрал 10-12 фунтов. Что я о себе узнал нового в последнее время? О себе я узнал... я не знал раньше, что я такой хороший бизнесмен. Я думал, что я просто атлет, боец, а теперь я обнаружил, что Бог дал мне положительную энергию, я могу встречаться с людьми, заключать хорошие сделки. У меня много знакомых по всему миру, я могу налаживать связи с людьми. После завершения карьеры я понял, что у меня все это хорошо получается. У меня расписан каждый день.

Хабиб в Калифорнии. Фото Фото из соцсетей Фото из соцсетей

Даже на ближайшие месяцы — июнь, июль, август — у меня есть план на каждый день этого месяца. Я знаю, что я буду делать, куда мне лететь, с кем я буду встречаться. У меня есть план, и я следую ему. Иногда это нелегко. Я даже не помню, сколько у меня дней в жизни было, когда начинался день, и у меня не было никакого плана, расписания. Всегда у меня был план, понимание, что делать. Иногда я беру отдых, отдыхаю от телефона, но в основном у меня все расписано. Иногда даже, когда я сплю, мой мозг продолжает думать".

О торговле овощами и тоске по дому

«Где бы я ни жил, в Америке или других странах, меня всегда тянет домой, в мою страну, Дагестан. Я живу там в деревне, у меня есть дом. Дома есть зал, лошади, животные, большой участок. Есть небольшая компания, которая занимается продажей овощей, помидоров. Конечно, кому не нравится жить в Калифорнии или Флориде, когда у тебя есть деньги? Но мое сердце всегда с Дагестаном. У меня в США промоушен, мы проводим сейчас турнир, но я думаю о том моменте, когда вернусь в мою деревню».

Хабиб за работой на арене для турниров Eagle FC в Майами. Фото из соцсетей

Об американской мечте и возможностях, которые США дает миллионам людей

«Раньше, когда люди говорили об американской мечте, я не понимал, что это такое, но теперь понимаю. Я смотрю на себя, когда я начинал в 2012 году в UFC, прошло 10 лет, и где я сейчас. Я пожертвовал всем, что у меня было, я так пахал, стал чемпионом, защитил титул, стал членом Зала славы, а теперь у меня свой промоушен и другие бизнесы.

Я думаю, что все это от Бога, потому что есть много других людей, которые тоже очень и очень усердно работали. Но американская мечта жива, это реальная вещь. Сколько людей живет в США, больше, чем 300 миллионов? И у всех есть возможность хорошо зарабатывать. Большинство людей, приехали ли они из Мексики, России или Африки — они зарабатывают здесь для себя и еще отправляют деньги домой. Эта страна — очень хорошая платформа для тех, кто хочет работать.

Ну, или ты можешь быть бомжом, если это твой выбор. Хочешь — стал бомжом, хочешь — зарабатывай хорошие деньги. Немногие страны дают такие возможности, в большинстве стран мира ты можешь пытаться заработать хорошие деньги и все равно не заработаешь. Для зарабатывания таких вещей эта страна хороша".

Не понимает, как боец может называть себя лучшим, если его задушили со спины

«Час назад мы сидели с друзьями и обсуждали один бой (интервью хоть и свежее, но было снято 19 мая. — Прим. «СЭ»). Я спросил их: «Как ты, вроде бы атлет высокого класса, дерешься за титул и даешь кому-то задушить себя со спины? Я это не понимаю. Даже если ты отдаешь эту позицию, как ты можешь отдать шею?»

Ты дерешься за титул, если ты выиграешь, тебя назовут чемпионом мира. А чемпион мира — это тот, кто лучше 7 миллиардов людей на планете. Лучший в мире. Ты хочешь назвать себя лучшим в мире, и кто-то душит тебя сзади?

Вот такие мысли и мне давали мотивацию, когда я думал о риске поражения. Все дни к бою я пытался представить, что будет в бою. Если он грэпплер, окей, я должен работать над грэпплингом. Ударник — я должен работать над защитой в стойке".