Российский боец Александр Емельяненко поделился мнением о поединке с Вячеславом Дациком.

«Я много лет в единоборствах и дрался в PRIDE, где правила были куда жестче, чем сейчас, тем более по правилам бокса. То, что Дацик может сильно размахнуться, не значит, что он может попасть. Урон будет нанесен ему, а не мне. Этот бой, думаю, самый принципиальный за долгое время. История нашего конфликта тянется больше 10 лет, мы многое друг другу наговорили, пора решить этот вопрос в ринге», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Бой Емельяненко и Дацика должен пройти на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.