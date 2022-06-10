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Сегодня, 14:00

Емельяненко — о поединке с Дациком: «История нашего конфликта тянется больше 10 лет, пора решить все в ринге»

Александр Емельяненко заявил, что бой с Дациком самый принципиальный для него за долгое время
Анна Горшкова
Корреспондент
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Российский боец Александр Емельяненко поделился мнением о поединке с Вячеславом Дациком.

«Я много лет в единоборствах и дрался в PRIDE, где правила были куда жестче, чем сейчас, тем более по правилам бокса. То, что Дацик может сильно размахнуться, не значит, что он может попасть. Урон будет нанесен ему, а не мне. Этот бой, думаю, самый принципиальный за долгое время. История нашего конфликта тянется больше 10 лет, мы многое друг другу наговорили, пора решить этот вопрос в ринге», — приводит слова Емельяненко «Чемпионат».

Бой Емельяненко и Дацика должен пройти на Hardcore Boxing в сентябре на «ВТБ Арене» в Москве. Ранее, 27 мая, основатель лиги Hardcore Анатолий Сульянов сообщил, что Емельяненко находится в реабилитационном спортивном центре в Екатеринбурге.

Источник: https://www.championat.com/boxing/article-4721281-aleksandr-emelyanenko-o-reabilitacii-otnosheniyah-s-bratom-fyodorom-boe-s-dacikom-i-berkovoj.html
Александр Емельяненко
Вячеслав Дацик
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