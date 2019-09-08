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Зубайра Тухугов — Кадырову: «Мы старались порадовать вас своими победами»

16:35
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Боец ММА Зубайра Тухугов ответил Рамзану Кадырову на его обращение после турнира UFC 242 в Абу-Даби.

— Уважаемый Рамзан Ахматович, спасибо за оказанное внимание! — написал Тухугов в своем Instagram. — Мы старались порадовать вас своими победами, но, к сожалению, не все получилось так, как мы планировали! Аллах реза хилла, Рамзан Ахматович!

Поединок между Тухуговым и Лероном Мерфи (Великобритания) завершился вничью. После боя россиянина вынесли под руки в раздевалку.

Публикация от Zubaira Tukhugov (@zubairatukhugov)

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