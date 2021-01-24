Порье: «Я не буду драться с Чендлером»

Американец Дастин Порье после победы над ирландцем Конором Макгрегором заявил, что соотечественник Майкл Чендлер, победивший новозеландца Дэна Хукера в со-главном бою турнира UFC 257, пока не заслужил боя с ним.

Чендлер после своей победы сказал, что время Порье подходит к концу, а также вызвал на бой российского чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова, который завершил карьеру с рекордом 29-0.

«Не вижу смысла в том, чтобы Чендлер дрался за титул уже в следующем бою Он победил Хукера, которого я побил в прошлом году. Пускай сначала подерется с Оливейрой или еще кем-то», — сказал Порье на пресс-конференции. — Гарантирую, что не буду драться с Чендлером. Они могут могут делать с дивизионом что хотят".

Напомним, что глава UFC Дана Уйат уже объявил, что Порье и Чендлер подерутся за титул.