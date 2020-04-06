Российский боец ММА Александр Емельяненко в интервью «СЭ» заявил, что уважает бывшего чемпиона Bellator в среднем весе Александра Шлеменко.

В марте Емельяненко предложил Шлеменко провести бой, заявив: «Давай, Саша, если ты не бздило картонное, подеремся с тобой по правилам бокса». Шлеменко сказал, что готов к поединку по правилам ММА. Емельяненко ответил, что не против. Однако бой организовать не удалось.

— Вот была у нас история со Шлеменко, — отметил Емельяненко. — Мне предложили с ним подраться. И чтобы привлечь внимание людей к бою... У нас с ним очень хорошие отношения. Мы с ним на связи, мы хорошо общаемся. Общение не дружеское, но нормальное. Так что пусть народ успокоится — это все делается для них. У нас с Саней хорошие отношения.

— То есть вы Александра уважаете?

— А как его не уважать? Он столько сделал для боев, столько сделал для спорта. И дальше продолжает делать.

Конечно, все это делается для привлечения внимания. Чтобы все сидели, смотрели, обсуждали, ждали. Кому интересно, когда спортсмены просто вышли, подрались и ушли? Таких боев миллионы. А нужно, чтобы страна разделилась — одни за одного, другие за другого. Нужно народ взбудоражить, подогреть!

— Шоу сделать?

— Ну, конечно! Смешанные единоборства — это спорт XXI века. Где шоу — неотъемлемая часть. Никому не интересно просто смотреть на бои. Их очень много проходит. Вышли, подрались, ушли, а кто дрался... Я сижу как зритель в зале. У меня спрашивают: «А кто дрался?» Все одинаковые. Лица только меняются. Финал понятен — один победит, другой проиграет. А вот боев с предысторией — такого у нас нет.

— Вы созванивались со Шлеменко после ваших заявлений?

— Конечно.

— Что он вам сказал?

— Сказал, что он не против подраться. Но ему мало предложили денег, его не устраивает гонорар. Я ему сказал, что сейчас нет турниров, а в закрытом режиме можно было бы что-нибудь организовать, придумать. Он ответил: «Да ну, не хочу даже пока».

— То есть по поводу бздилы картонного он вам ничего не сказал?

— Да это не ему было сказано (улыбается). Это народу. Ну что он скажет?

На счету 38-летнего Емельяненко — 28 побед, 7 поражений и 1 ничья в ММА. У 35-летнего Шлеменко — 59 побед и 13 поражений. (Илья Андреев)