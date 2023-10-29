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Сегодня, 14:00

Роналду и Макгрегор увидели Фьюри в нокдауне. Реакция Усика на падение Тайсона против Нганну стала мемом

Отдел фото «СЭ»
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Криштиану Роналду, Конор Макгрегор, Александр Усик.
Кадры боксерского боя в Саудовской Аравии.

Действующий чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе, непобедимый британец Тайсон Фьюри и бывший чемпион UFC, топовый нокаутер ММА Фрэнсис Нганну провели самый шумный бой года в Эль-Рияде. Поединок продлился все 10 раундов и завершился победой Фьюри только раздельным решением судей. Нганну смог удивить своим боксом и в третьем раунде даже отправил Тайсона в нокдаун.

Тайсон Фьюри и&nbsp;Фрэнсис Нганну. Время разбить ваш телевизор! Фьюри и Нганну всех обманули

Посмотреть на этот необычный бой в Эл-Рияде съехалось большое количество звезд спорта и шоу-бизнеса. Организаторы явно не поскупились на приглашение топовых боксеров прошлого и настоящего, а также других селебрити — от рэпера Эминема до выступающего в местной футбольной лиге Криштиану Роналду.

Перед выходом Нганну и Фьюри на огромном стадионе прошел масштабный концерт. И Фрэнсис, и Тайсон появились эффектно: оба предстали с коронами на троне. Британец потом еще долго танцевал, будто не был серьезно настроен и ждал легкой прогулки.

Фото Reuters

Криштиану Роналду даже не пришлось никуда ехать, чтобы попасть на бой. Между звездным ужином накануне и самим боем форвард «Аль-Насра» успел сыграть очередной матч чемпионата. На трибунах он появился вместе со своей подругой Джорджиной Родригес.

Фото Getty Images

Неожиданная ситуация — Фрэнсис Нганну отправляет Тайсона Фьюри в нокдаун. В этот момент удивление показал и упавший после бокового попадания британец, и многие зрители.

Фото Getty Images

Реакция Александра Усика, который ждет боя с Тайсоном в конце этого года или начале следующего, на этот момент стала мемом. Он очень внимательно следил за британцем из ряда за спиной Криштиану Роналду.

Какое яркое бойцовское мероприятие может обойтись без присутствия Конора Макгрегора? Экс-чемпион двух дивизионов UFC в 2017 году сам провел первый громкий бой с топ-боксером — Флойдом Мейвезером, но не добрался до таких моментов, как нокдаун соперника. Теперь ирландец оценил мощь Нганну и в очередной раз рассказал о своем возвращении в октагон — в апреле 2024 года.

Фото Getty Images

Майка Тайсона сложно заподозрить в некомпетентности, но в этом бое он был заинтересованным лицом. Железный Майк назвал главным героем вечера Франсиса Нганну и добавил, что гордится его выступлением. Хотя насчет участия американской легенды в подготовке камерунца есть разные данные и назвать его полноценным тренером не получается.

Фото Reuters

Александр Усик после боя вышел на стердаун с Фьюри. Они обнимались и обменивались подколками при встрече за пару дней до поединка, посмотрели в глаза друг другу в ринге после. Тем временем многие эксперты сошлись во мнении, что Тайсон выглядел недостаточно хорошо и не готов к настоящему бою с соперником своего уровня.

Фото Getty Images

Тем не менее Тайсон Фьюри напомнил присутствующим, кто здесь настоящий чемпион. Но после боя не выглядел довольным.

Фото Reuters

Дебютировавший на боксерском ринге Фрэнсис Нганну выразил уверенность в своих силах и пообещал в будущем стать еще сильнее. И еще выразил разочарование, что судьи помешали ему одержать победу.

Фото Reuters
Криштиану Роналду
Фото
Александр Усик
Конор Макгрегор
Майк Тайсон
Тайсон Фьюри
Франсис Нганну
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