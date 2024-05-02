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Сегодня, 11:00

Сергей Ковалев: «Кто ставил на меня в бою с Канело — лузеры!»

Давид Хачатрян
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Экс-чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе Сергей Ковалев (35-4) объяснил, почему считает «профанами» тех, кто ставил на него в бою с абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе Саулем Альваресом (60-2). Об этом Ковалев сказал в интервью «СЭ».

— Фанатов, которые ставили на тебя в бою с Канело, ты назвал профанами.

— Я сказал, что те, кто на меня ставил ставки... я, правда, тогда не сказал слова «ставки».. что те, кто на меня ставил — понятно, что ставки — те профаны. Как можно выиграть [тот] бой? Ты же ставишь, когда больше уверен, чем не уверен. Правильно? Если я уверен, что эта команда выиграет, я на нее поставлю, я же не буду на лузера ставить. Те, кто реально [на меня] ставил — вы лузеры! Зачем вы так рискуете своими деньгами? Последнее напродавали, назанимали там что-то, и какую-то сумму ставите, чтобы типа поднять в два раза больше. Это очень большой риск. Вы не забывайте, что я боксировал два месяца назад... тут очень много «но». Ну, реально профаны. Кто здравый, кто понимал, тот не ставил [на меня], понимал, что выиграть здесь — это даже не 1 из 10, а 1 из 100 шансов.

Но я очень благодарен вообще всему, что со мной происходит. Для меня это тоже было испытание — пройти его морально. Я не повелся на эти деньги, когда Катя мне говорила: давай, Серый, отказывайся от боя с Ярдом, типа вот у тебя гонорар, тут такое-то и такое-то. Хотя у меня тогда было шансов гораздо больше выиграть Канело, нежели...

Ковалев проиграл Альваресу нокаутом в 11-м раунде. Бой состоялся 2 ноября 2019-го на MGM Grand Garden Arena в Парадайсе, США.

Ковалев подерется с Робином Сафаром (16-0) 18 мая на Kingdom Arena в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Сергей Ковалев. «Нахожусь в яме — как когда только начинал. Жизнь так нагнула, что и акции поскидывал, и крипту». Сергей Ковалев возвращается — голодный, как в молодости

Сауль Альварес
Сергей Ковалев
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