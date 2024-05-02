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Сегодня, 12:30

Райан Гарсия сдал положительный тест на допинг перед боем с Девином Хейни

Давид Хачатрян
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Боксер Райан Гарсия
Райан Гарсия.
Фото Global Look Press

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) нашло в крови бывшего временного чемпиона мира по версии WBC Райана Гарсии (25-1) запрещенный препарат Остарин. Об этом сообщил инсайдер Дэн Рафаэль в соцсети X.

Остарин, также известный как MK-2866, является селективным модулятором андрогеновых рецепторов (SARM). Остарин входит в список запрещенных препаратов Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) для участия в спортивных соревнованиях.

Спортсменам запрещено использовать его в соревновательных видах спорта, поскольку он может улучшить результаты и дать несправедливое преимущество. Поэтому его использование в спорте считается незаконным и может повлечь за собой наказание, включая дисквалификацию, отстранение от соревнований и лишение медалей или призов.

Гарсия победил Девина Хейни (31-1) решением большинства судей (112-112, 114-110, 115-109), при этом трижды отправив Хейни в нокдаун. Бой состоялся 20 апреля в Barclays Center в Нью-Йорке, США. Гарсия не получил титул, так как не уложился в лимит весовой категории.

ВАДА
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