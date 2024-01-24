«В Киргизии бывали наезды на русский язык». Орзубек Назаров: бои с Цзю, Али, классные люди в Америке

Истории от легенды киргизского бокса.

Новый гость подкаста Григория Дрозда — чемпион мира в легком весе по версии WBA, а также чемпион СССР, Европы и мира среди любителей Орзубек Назаров. Киргизский боксер держал пояс WBA почти пять лет и был большой звездой Японии, куда отправился вместе с другими легендами советского бокса, в числе которых были Юрий Арбачаков и Вячеслав Яновский.

В разговоре с Григорием Дроздом Назаров вспомнил много интересных моментов карьеры: как побеждал, а затем проигрывал Косте Цзю в финале чемпионата СССР, что поражало во время жизни в Токио, какие детали запомнились в поединке против Джои Гамаче, как встретился с Мухаммедом Али, почему простил бывшим друзьям миллионные долги и зачем в Киргизии учат русский язык.

О боях с Костей Цзю

— 1988 год — это закономерно [победа над Цзю]. Я был сильнее Кости. Да, Костя на взлете был, на подъеме. Мир, Европу выиграл среди молодежи, но я был в очень хорошей форме. Должны были встретиться в финале мы с ним — встретились, я выиграл. Но по бою 3-2. Очень интересно, что трое судей из-за границы отдают мне, а двое советских отдают Косте. Тогда была практика иностранных судей. Бой был хороший, у меня только отрывки этого боя есть. Всего боя нет, я найти не могу. Бой прошел в 1988 году, я готовлюсь на Олимпийские игры... Ну, трагедия, опять трагедия. Мы все ходим под богом. Меньше чем за месяц до Олимпийских игр у меня приступ аппендицита. Мне вырезают аппендицит, и все — вся моя Олимпиада, Спартакиада, все мои Игры доброй воли, что я первый номер в течение почти пяти лет — все это в один день исчезло.

В августе у меня происходит аппендицит, восстанавливаюсь, в январе — чемпионат Союза. Тупо я был не готов, хотя говорил, что мне нельзя выступать, тем более я прошел три боя до финала. Бои были очень сложные у меня. [Марат] Джакиев такой, наш [Адылкан] Бекболотов, царствие ему небесное, нет его, брат мой старший. И еще один — то ли Акопян, то ли Колесников (в 1/8 финала соперником был Александр Конюхов. — Прим. «СЭ»). Три сложных боя, и уже пустой приехал.

В принципе, в финале кто-то из нас должен был упасть, это ясно было. Во дворце спорта у нас, если вот так вот спичку зажечь, он бы взорвался. Потому что там такой накал был! Все: «Орзубек, Орзубек!» Ко дворцу спорта подойти нельзя было, он весь облеплен болельщиками. Тем более боксируют два представителя Киргизии — это Назаров и [Андрей] Курнявка. Я видео не смотрел этого боя, потом Костя его выкинул, года полтора назад. То, что ощущал, я и увидел в этом бою. Да, вышел, первый раунд очень жесткий, там и Костя пропускает, и я пропускаю. Первый раунд — ноздря в ноздрю, прямо мы зацепились. А второй раунд — видно, что первую минуту я еще иду на него, а потом — пух! Я сдулся. У меня бензин кончился, здоровье ушло. Все-таки сказалось, что я после болезни тренировался, той формы не достиг, операция есть операция. Все закончилось как должно было закончиться: я пропустил удар один, второй. Я очень сильно на рефери обижался, но потом понял, что обижаться... Мы все спортсмены.

Я в Канте жил. Грубо скажем, [болельщики] хоть помидорами не закидывали. А так это было — такое всеобщее разочарование, осуждение того, что я проиграл. Вот это: «Как так? Ты нас подвел». Я неделю из дома не выходил. У меня отец приехал, разогнал их всех. Потом из дома сбежал я, у родителей жил какое-то время. И потом, слава богу, Алексей Николаевич Копцев приглашает, и я улетаю на сборы.

О переезде и жизни в Японии

— Слава Яновский подходит, олимпийский чемпион наш: «Орзубек, давай, в профессионалы пошли. Японцы приехали». До этого подходили американцы, в Сухуми на сборы приезжали, голландцы приезжали, канадцы приезжали. Я говорю: «Ну давай». Только они никто не хотят, чтобы с семьей, а я уже семейный, уже три года почти ребенку. Я говорю, что без семьи не поеду. Он: «Ну, пойдем, поговорим, может, согласятся». Вот, мы встречаемся с представителем, японцем, Слава меня там хвалит, туда-сюда. Он говорит: «Ну, ладно, давайте в спарринг становитесь». А они к боксу отношения практически не имели. Так, зал какой-то был небольшой, но сам президент клуба — у него бизнес, бриллианты, мафия, не мафия. Но тут он как бизнесмен заинтересовался, можно денег заработать. Мы там начинаем со Славой играться, [японцы говорят:] «Не надо играться, надо драться!» Ну, подрались мы со Славой один раунд — пойдет. Я с ними переговорил, пошли в ресторан, покушали, они там обсудили. Я говорю: «Дайте мне времени до завтра». Я с Геннадием Федоровичем [Аноприевым] обсудил, он говорит: «Думай сам, тебе здесь уже ловить нечего».

Улетели. Цвет советского бокса: Вячеслав Яновский, Вячеслав Яковлев, Юрий Арбачаков, Руслан Тарамов, Рамзан Себиев и я. Элита советского бокса! Все чемпионы Союза, Европы, мира, Олимпийских игр. Весь набор, пожалуйста, в одном коллективе. Потом Арсалиев Усман подтянулся, отдельно заключал договор. Александр Мирошниченко — отдельно тоже. Мы-то думали: приедем в зал, сейчас там профессионалы! В Америке-то видели эти дела. А приезжаем — там 20 на 20, такой нормальный советский подвал. Запах там стоит, народу столько, один ринг в углу стоит. Вообще кошмар какой-то! Музыка играет, каждый кто чем занимается... Мы привыкли под руководством тренера, а тут ничего! Полный балаган. Четыре тренера в этом маленьком зале: один лапы держит, другой что-то говорит, третий с кем-то разговаривает, один там грушу бьет. Мы такие: а что надо делать? Тренируйтесь, говорит. Мы так посмотрели: как же тренироваться? Ну, ладно — там у нас дневники, давай по своему плану. Слава чуть руководил: утром встаем, на зарядку как полагается. А живем в центре Токио — какая зарядка? В 6 утра вставали, пока ничего нет, бегали по этим улицам.

Они говорят: давайте зовите тренера своего, у нас тренеры есть. А какие тренеры? Они по-английски не говорят, и мы уровень видим этот. Звоним Никулину, это тренер Саши Мирошниченко. Он: «Не-не, ребят, у меня тут свои дела». Я звоню Геннадию Федоровичу. [Он говорит]: «Как я, у меня здесь столько детей... Куда я поеду?» Звоним Зимину, он же в Шри-Ланке работал, в Таиланде работал, по сборной мы его знаем. Он: «Ребят, что-то мне интересно». И загорелся. Декабрь — январь мы сами тренируемся, 1 февраля 1990 года у нас про дебют, Васильевич за неделю прилетает. На нас посмотрел: «Пойдем на тренировку». А мы горели, потому что новая атмосфера, эти киношники в квартиру лезут, из дома выходишь, и уже камера стоит. Такого внимания в Советском Союзе не было никогда.

О бое с Джои Гамаче

— Зал не знал, кто выходит, они просто это не освещали. Они все-таки надеялись, что бой пройдет так, как они думали. А сам лагерь Гамаче прекрасно знал, кто я такой, что я могу и на что я способен. Они прекрасно знали, потому что в марте я защитился, и следующий бой у меня должен был пройти где-то в июне — июле — они его откладывают на сентябрь. В сентябре они перекладывают на ноябрь — у меня срыв. Середина октября, три недели остается, мой менеджер приходит: такая ситуация, бой переносится в связи с болезнью. Что-то придумывают.

Я там психую, ору: зачем мне это надо? Я чемпионом мира стал! Доказал, что я лучший в мире. Я выиграл, матч-реванш у меня был, я побил одного сильнейшего боксера — все, я поехал домой. «Подожди, что ты торопишься? Ты же понимаешь, что они тебя боятся». Я говорю: «Ничего не знаю, они все боятся, но боксировать никто не хочет». Оскар Де Ла Хойя не захотел боксировать со мной. Переговоры? Были! Но промоутеры японские очень слабые — почему я ушел потом к братьям Акариес, они в пятерке лучших тогда были. Уиттакер еще тогда, красавец, я очень хотел с ним боксировать. Токио Санто, Мигель Гонсалес, который боксировал потом с Чавесом — я там должен был быть! Этого Мигеля Гонсалеса у нас в клубе японском я избивал!

Ну, Гамаче. Они меня там дальше ломать начали. Во-первых, это хоккейный стадион на 12 тысяч — холодно там. Я выхожу, тепло одет — полотенце, махровый халат. Бой был назначен на 16.00. Мне говорят: бой будет не в 16, а в 15.45. И говорят это за пять минут до выхода. Гамаче знает, что будет выход в 15.45, а я не знаю — мне в 15.40 об этом говорят. Васильевич: «Спокойно, спокойно. Окей, окей. Выйдет, выйдет». Дверь закрыл, японцам сказал стоять и никого не пускать. Давай, говорит, мы не будем у них 15 минут — 10 минут своруем, это все-таки американское телевидение. Прямой эфир! Live! Вышел Гамаче, он мерзнет на этом холоде, танцует, минут пять он стоит там. Потом выхожу я. Я где-то минут на пять-семь задержался. Он вышел в то время, как надо, а я вышел, когда уже был готов выйти. Да, я чуть быстрее это сделал, вышел в 16.55 где-то. И зал почему свистел? Мы ждем, вышел король, непонятно, кто ты такой.

Перед каждым боем название дают. У него дома в Портленде, штат Мэн, бой назывался Cold War — холодная война. Продолжение холодной войны — они так и давали. И я же на фоне не киргизского флага стою на постере, а на фоне советского флага (бой прошел в 1994 году. — Прим. «СЭ»). Он на фоне американского, а я — на фоне советского. Они вообще к этому бою подошли жестко! Эта Северная Америка — наверное, совсем у нас плохо с ними было. И такое фиаско было. Ну а люди там классные, вот в этой Америке. Я был в Нью-Йорке, в Майами, в Лас-Вегасе, но самые теплые люди — в этом северном штате. Они такие классные! Такая двухэтажная Америка, она так похожа на Кант. Все друг друга знают, по улице ходят - здороваются. В зале свистели, а на улице вообще отношение было другое. В гости приглашали, у меня фотографий целая куча, они там чаем угощали. Хорошие впечатления остались.

О встрече с Мухаммедом Али

— 1995 год, Токио. Мухаммед Али приехал на встречу... Какие-то встречи у него были в Токио. Естественно, ему сказали, что тут есть два чемпиона мира из Советского Союза. А Советский Союз притягивает его, очень любит он Советский Союз. Он: «Хочу с ними встретиться». Он изъявил желание встретиться со мной и с Юрой [Арбачаковым]. Нас с Юрой вдвоем пригласили на встречу. Я был поражен этим человеком. Он тогда уже болел, Паркинсон свое брал. Про болезнь не читал, но Паркинсон на голову не влияет, по-моему — [влияет] на мысли. И он так умудрялся... О чем-то говорил, мы спрашивали, и он раз так — хоп [вскинул голову]! Глаза другие становятся. И он начинает говорить, говорить. Видать, ему сколько воли надо — секунд 30 поговорил, потом расслабится и опять начинается. Классные мысли, шутник. В Токио мы повстречались, я благодарен судьбе, что прикоснулся к великому Мухаммеду Али.

Как простил все денежные долги благодаря маме

— Когда бокс закончился, был страшный период, когда у меня был красивый сотовый телефон Motorola — кирпич, блин. Но он не звонил. Он лежал себе и лежал. Была рядом жена моя, первая супруга, но в то время, я извиняюсь, конечно, у меня была уже и вторая супруга. Два человека, кто меня поддерживал. Друзья, которые вроде были моими друзьями близкими с детства, потом приняли участие в том, что меня швырнули (ранее Назаров рассказывал, что партнеры по бизнесу обманули его на 1 млн долларов. — Прим. «СЭ»). Я благодарен маме. Люди, кто мне деньги должны были... Я так переживал, сложно рассказать, как мне было тяжело тогда. Я пришел к маме, и она такая спокойно говорит: «Орзубек, прости им и иди дальше». Мама-то не знает, какие деньги, сколько. Я такой: «Мам, как прости?» Она говорит: «Все, закрыли тему, все, не надо. Ну, иди сюда». Вот она меня возьмет, положит на коленочки, голову погладит. Я посижу, полежу так... «Все, ладно, я поехал».

Прошла пара недель, а у меня в голове это сидит: «Прости, прости, прости». Мама-то знает, каким тоном говорить, как мне сказать, когда сказать. Я недели две-три ходил, потом приезжаю: «Мам, что надо сделать?» Давай, говорит, худаи сделаем: барана зарежем, муллу позовем, стариков позовем. Простишь перед богом, только так можно простить, остальное не считается » . Я говорю: «Давай». Взяли барана, муллу пригласили, родственников пригласил, пять-шесть стариков пригласил, в Канте родительский дом. Они пришли: «Что [случилось]?» Я говорю: «Просто жертвоприношение хочу сделать». Покушали, все сделали, потом мулла подходит ко мне, говорит: «Орзубек, а Коран кому читаем? В чем причина?» А я список составил, кто мне денег должен. Я говорю: «Почитайте, а я хочу просить у этих людей перед Всевышним, что я прощаю». А он сам обалдел. Он: «Ну, хорошо». Читает, потом я встал и по именам, по именам — всех перед Всевышним. Говорю: вы мне ничего не должны. Пускай будет бог вам судья.

Все, мы разошлись, где-то неделя прошла — мне деньги вернулись. И вернулось где-то порядка сотки — 100 тысяч долларов. Я на них запустил компанию новую. Ну, мне так легко стало. Прежде чем мама сказала «прости», она мне говорит: «Орзубек, вот, знаешь, бублик, сушка (которую я любил всегда) — вот это ты. Ты жесткий такой, классный! А вот это твои друзья. Вот они тебя сейчас туда будут тянуть, и ты тоже сломаешься. Они тебя потянут, потянут, и ее [сушку] обычно вот так ломают [вверх], а тебя потянут и снизу сломают. И ты туда уйдешь с ними вместе». Для меня вот эти мамины слова... Все, я простил. Вот сейчас сумел простить почти миллион долларов. Что-то вернулось, что-то потом там кто-то еще отдал. Ну, а я — вот он.

Об отношениях России с Киргизией и русском языке

— Если географически взять, у Киргизии здесь Китай, здесь Узбекистан,Таджикистан, здесь Казахстан, и все. У нас с Россией нет общих границ, мы здесь закрыты. Что бы мы ни хотели делать, это надо делать либо через Китай, либо через Казахстан, либо через Узбекистан — товарооборот, проезд. Это спасибо государству нашему, правителям [за хорошие отношения между странами]. При всем при том какие бы ни были теплые отношения с Россией, это гарант, что у нас будет идти развитие. Развитие даже самого русского языка.