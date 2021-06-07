Большое интервью с легендой бокса.

6 июня в Кемерове завершился чемпионат России по ММА: определились 10 чемпионов среди мужчин, 6 — среди женщин. Почетным гостем турнира стал легендарный Константин Цзю. После завершения финальных боев бывший абсолютный чемпион мира в 1-м полусреднем весе пообщался с журналистами.

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— Если сравнивать чемпионаты России по боксу и ММА, как вы оценили бы уровень спортсменов?

— Скажу так: меня не пригласили на финал чемпионата России по боксу. Вообще на чемпионаты России не приглашали. Ни разу. Я им не нужен.

— Вы планируете создать промоутерскую компанию. Есть ли боксеры, с которыми хотели бы поработать?

— Я готов работать со всеми боксерами — под контрактом или без. Я просто должен понять формат, как это будет выстраиваться. Ведутся переговоры с разными телевизионными компаниями. Мне есть чем заняться в жизни. Много дел, которые я реализовываю на данный момент. Всю жизнь выстраиваю в приоритетном направлении, что мне интересно и что выгодно. Если мне интересно, но невыгодно, или это выгодно, но мне неинтересно, я ни то ни другое не буду делать. Если эти две вещи совпадают, это в приоритете. Так я выстраиваю свою жизнь. Если я увижу, что это на втором плане, я поставлю это на второй план. У меня есть команда. Я буду подключаться на каких-то этапах.

— Тима собираетесь взять под свое крыло?

— Он всегда рядышком.

— Как промоутер?

— У него есть хорошая команда. Менеджерская команда хорошая. Я готов помогать. Если бой будет в России, в любом случае я здесь нужен. Его команда, которая находится в Австралии, знает, как работает бизнес там. Но в России все по-другому. Подписанные договоры не обязуют тебя исполнять обязательства. А я умею тут работать. Все-таки я тут живу.

— Сейчас популярны выставочные бои. Вам предлагали что-нибудь такое? Видите себя в этом?

— Со мной говорили на эту тему, конкретики не было. Но если мне предложат даже 10-20 миллионов долларов, то я откажусь. Данное мной слово имеет значение для меня. Много лет назад я обещал маме не выступать. Я ей обещал.

— То есть Хабиба понимаете?

— Конечно. Я его прекрасно понимаю. Он молодой мужик, который еще не до конца себя реализовал, но обещание маме... У него борьба внутри происходит. Если он сможет уговорить маму... Я свою маму не буду уговаривать. Она прожила со мной, смотря, как я выступаю, а теперь смотрит, как внуки выступают. Ей хватает нервов.

— Вы категорически против возвращения?

— А зачем мне это надо?

— Деньги.

— За всю свою профессиональную карьеру я был дорогой, но деньги никогда не стояли у меня в приоритете. Номер один — это жизненные принципы. Второе — если дал слово, то держи его. Мне есть чем заняться. Ожидайте очень много интересных проектов, которые позволят мне заполучить пассивный доход.

У меня есть маленькие дети, и я получаю кайф. Заняться этим — значит отрезать себя от детей. Зачем? Маленькие дети хотят видеть папу. Я не помню взросления своих старших детей, а сейчас не хочу пропускать эти моменты.

— Что посоветуете тем, кто переходит из любителей в профессионалы?

— Это не после любителей. Я был продаваемым с 11-12 лет. В чем заключалась моя продаваемость? Начинал со своего маленького городка. Чтобы выиграть первенство города, нужно было провести четыре боя. Больше 12 человек в каждом весе. Я очень рано понял одну вещь: выступая для себя, ты выступаешь для зрителей. Ты должен работать красиво. Нужно быть продаваемым. Я неоднократно становился лучшим боксером Советского Союза. Два раза выиграл чемпионат Европы, два раза становился лучшим боксером Европы. На мои бои ходили смотреть. Я был продаваемым.

— Как быть продаваемым, но и себя при этом не потерять?

— Я не делал бы никакие интервью или встречи, если это мешает выиграть чемпионат. Приоритет номер один — выступление. Каким бы ты продаваемым ни был, если ты не можешь выступать, ты никто.

— Буквально завтра состоится бой Мейвезера и блогера Логана Пола. Что скажете на этот счет? (Интервью состоялось в воскресенье вечером. — Прим. «СЭ»)

— Так хочется сматериться... Так хочется слова правильно... Полный бред! Заметили, я не сматерился? Для кого-то это бой, но для меня — полный бред. Это не бой.

— Сейчас вроде как хотят организовать бой Джигана против Александра Емельяненко — по правилам бокса. Вас это задевает?

— Это чистый вид спорта. Понимаете разницу? ММА... Ну не зря же именно бокс называют джентльменским видом спорта. Вот они и хотят по боксу выяснить отношения. Хотя Сашка сейчас не в самой лучшей форме. Разговаривал сегодня с Джиганом. Джиган приходил ко мне в зал, мы провели одну тренировку. Что могу сказать? Он еще не дышит, не готов к работе пока. Но всегда добро пожаловать в мой зал.

— Вы верите в победу Джигана?

— У Емельяненко, конечно же, больше шансов на победу, если он будет готов. У него опыт определенный есть. А у Джигана есть характер, который имеет громаднейшее значение. Бокс — это такой вид спорта, что зевать нельзя совсем.

Сашу Емельяненко я давным-давно не видел. Мы сегодня с Джиганом сидели разговаривали, и он мне сказал, что не готов пока Саша — опять где-то в загуле.

— Как оцениваете эстетику женского бокса и женских ММА?

— Незрелищно и то и другое. Я противник женских единоборств. Я просто знаю, что такое больно. Это часть моей жизни.