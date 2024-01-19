Бивол vs Бетербиев: Дмитрий подписал контракт, а соперник победителя уже определен
23 декабря Дмитрий Бивол более чем уверенно победил единогласным решением судей Линдона Артура, а 13 января Артур Бетербиев нокаутировал в седьмом раунде Каллума Смита. Еще полгода назад бой Бивола и Бетербиева в виду непростой боксерской структуры казался малореальным, но затем в ситуацию вмешались саудовские шейхи — и теперь шансы на то, что этот поединок все-таки состоится, очень высоки. Состоится, разумеется, в Саудовской Аравии.
Бивол подписал предварительный контракт
Чемпион WBA в полутяжелом весе Дмитрий Бивол согласовал с саудовскими организаторами контракт на объединительный бой еще до поединка с Артуром, а после поединка подписал так называемое предварительное соглашение. Чемпион WBC, IBF и WBO Артур Бетербиев после победы над Каллумом Смитом усомнился в том, что Бивол подписал такой контракт.
Цитата в интервью «СЭ»: «Почему он говорит, что подписался на бой со мной? Получается, врет. Он же не говорит, что заключил договор на объединительный бой с кем-то — утверждает, что на поединок со мной. Зачем баламутить людей? Я готовлюсь к бою, например, через две недели. А Бивол где-то говорит, что подписал контракт на бой со мной. Как такое возможно? Я что, два раза контракт подписал, у меня что, они идут подряд, что ли, не понял? Это чуть-чуть глупо. Надо уважать, считаю, людей, которые слушают тебя и реально думают, что ты говоришь какие-то правильные вещи. Редиска, редиска — нехороший человек. Как в фильме».
На самом деле Бивол никогда не говорил, что подписал контракт именно на бой с Бетербиевым. Он говорил, что согласовал договор на объединительный бой (то есть с победителем поединка Бетербиева и Каллума Смита). А информацию о подписании Биволом предварительного контракта запустил американский журналист Дэн Рафаэл (позже ее в интервью «СЭ» подтвердил тренер Дмитрия — Геннадий Машьянов). Так что обвинения во лжи со стороны Бетербиева неуместны.
С другой стороны, Артура вряд ли стоит критиковать за такие слова. Он раскручивает бой, подогревает атмосферу. Плюс в том же интервью «СЭ» Бетербиев сказал следующее: «У меня никаких претензий к нему нет, чисто спортивный вопрос. Одной вещи недостает, она у него. Больше никаких вопросов нет».
Теперь нужно, чтобы свой контракт подписал Бетербиев. Он этого еще не сделал. «Какие-то разговоры [с саудовскими организаторами] уже начались, да. Но конкретики пока нет, как сказал мой промоутер Боб Арум. Тем более скоро еще и Рамадан. Посмотрим, но очень надеюсь, что в этом году бой состоится», — сообщил чеченский боксер «СЭ».
Что касается финансовых условий, то, по словам Бивола, в его случае они будут «одними из лучших» в карьере. Тут надо подчеркнуть, что у Дмитрия уже был бой, который смотрел весь мир, — в мае 2022-го он перебил суперзвезду Сауля Альверса. Тогда в СМИ проходила информация, что без процента от проданных платных трансляций (а их продали 520 тысяч) гонорар Бивола составил 2 миллиона долларов. Понятно, что и для Бетербиева саудиты наверняка подготовят (вернее, уже подготовили) очень солидное предложение.
Когда бой может состояться
Промоутер Артура Бетербиева, Боб Арум, после победы над Каллумом Смитом сказал прямо в ринге, что Артур будет готов к бою с Дмитрием Биволом через три месяца после окончания Рамадана. В этом году Рамадан завершится 9 апреля, значит, Бетербиев — если верить словам Арума — планирует выйти в ринг примерно в июле. Сам боксер на этот счет не сказал ничего конкретного (лишь пошутил, что хочет биться уже через две недели).
Геннадий Машьянов же сообщил «СЭ», что Бивол согласен боксировать уже в конце апреля. Исходя из перечисленной выше информации, июнь — июль — наиболее вероятные месяцы, когда бой Бетербиева и Бивола может пройти.
Кто станет соперником победителя боя
Турок Аль аш-Шейх — человек, отвечающий за проведение в Саудовской Аравии больших развлекательных мероприятий (бокса в частности) — сообщил в интервью DAZN, что, согласно плану, победитель поединка между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом сойдется с чемпионом IBF в первом тяжелом весе Джеем Опетайей (24-0, 19 КО).
Все идет к тому, что мы наконец-то увидим бой Бетербиева и Бивола. Бой двух непобежденных боксеров, но принципиально разных по стилистике. Это будет не просто бой года в российском профессиональном боксе, и даже не бой 10-летия, и даже не бой первых 24 лет XXI века. Это будет главный бой в истории российского профессионального бокса вообще. И ни один бой-ММА в 2024-м не превзойдет его по резонансу в России. Дело осталось за малым — чтобы Бетербиев подписал контракт. В способности саудовских шейхов устроить любой бой сомнений нет — раз они уже сделали Фьюри vs Нганну, Фьюри vs Усик и Джошуа vs Нганну.