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Супербой Бетербиева и Бивола — радостная неизбежность

Владимир Хрюнов высказался о победе Бетербиева над Смитом
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Артур Бетербиев
Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press
Колонка промоутера Владимира Хрюнова — о победе Бетербиева над Смитом и его возможном поединке с Биволом.

Артур Бетербиев остается чемпионом мира в полутяжелом весе по версиям WBC, IBF и WBO после поединка с Каллумом Смитом. Британец, так много говоривший о своем классе и мастерстве до боя, дважды побывал в нокдауне и получил в Канаде только веселые приключения. Но не титулы.

А Бетербиев в очередной раз заставил восхищаться своей природной силой и здоровьем. Артур, кажется, даже не заметил сопротивления британца. Это настоящий феномен современного бокса, который давно заслужил бой за абсолютное чемпионство мира.

Каллум Смит и&nbsp;Артур Бетербиев. «Бивол — нехороший парень. Не верю ему». Бетербиев после победы

Бетербиев не замечает свой возраст и становится только лучше

Я уже говорил неоднократно и повторюсь еще раз — Артур Бетербиев обладает таким здоровьем, которое не нарабатывается ни в одном зале мира. Да, так сложилось, что Бетербиев — один из самых трудолюбивых спортсменов в современном боксе. Артур самокритичен, дисциплинирован и невероятно предан своему делу. Но природа умножила всю его работу в несколько раз.

Здоровье гор, которым обладает Бетербиев, — его главное оружие в 38 лет. Это солидный возраст даже для современного бокса. Но разве можно сказать, что Артур стареет или с годами становится хуже?

Родина Бетербиева, природа, сделала из него феномен мирового бокса. И Каллум Смит совсем не виноват в своем поражении. Не виноват в том, что слишком много говорил перед этим поединком. Просто британец даже не знал, с какой силой ему на самом деле придется столкнуться.

Каллум Смит и Артур Бетербиев
Каллум Смит и Артур Бетербиев.
Фото Global Look Press

Смит думал, что знает о боксе все. Пока не упал

У многих могло сложиться впечатление, что Каллум Смит имел хоть какие-то шансы против Артура Бетербиева. Особенно в начале поединка, когда британец активно защищался и пытался нанести россиянину урон.

Но все это было иллюзией, в которую поверил сам Смит. А еще — особенность Бетербиева, который редко начинает свои поединки с бомбардировок соперника. Артур боксировал, давал все возможности Смиту делать то же самое. Только тот этими возможностями пользовался крайне редко.

Артур Бетербиев нокаутировал Каллума Смита. Бетербиев нокаутировал Смита в седьмом раунде! Следующим должен стать Бивол?

Единственное, что не дал Бетербиев Каллуму, — время, чтобы бесконечно разбазаривать свои шансы. Уже в четвертом раунде тоннаж ударов Бетербиева стал сказываться на британце. Каллум потух на глазах, когда понял, с чем на самом деле ему пришлось столкнуться.

Смит за всю карьеру ни разу не падал. Даже от Сауля Альвареса. Но Смит ни разу за всю карьеру не сталкивался с таким ударом, которым обладает Артур Бетербиев. Каллум обманывал сам себя, когда говорил про свою победу и чемпионские титулы. А в поединке он столкнулся с истиной. Столкнулся с тем, что не может выдержать тоннаж ударов Бетербиева.

Проблемы у Смита накапливались от раунда к раунду. И уже после экватора поединка стало ясно, что Каллум больше не хочет победить. Он банально хочет домой.

Дмитрий Бивол
Дмитрий Бивол.
Фото Reuters

Бетербиев и Бивол — уже реальность

Разумеется, после победы Бетербиева Артуру стали задавать вопросы про его возможный бой с Дмитрием Биволом. И если еще два года назад этот бой казался нереальным, то теперь он не просто вероятен — а уже неизбежен.

Бивол и Бетербиев работают с разными промоутерами, существуют в параллельных вселенных, но боксерский рынок Саудовской Аравии точно в состоянии эти вселенные переплести. Главное, чтобы были готовы боксеры.

Артур Бетербиев победил Каллума Смита. Новый Бетербиев. Новый джеб, новый Смит, новый нокаут

Думаю, форсировать события с этим боем и тем самым портить его точно не нужно. К тому же и Артур, и его промоутер Боб Арум уже заявили, что бой с Биволом должен пройти после Рамадана. Это идеальный вариант и для раскрутки поединка, и для подготовки боксеров.

Так что теперь о бое россиян за абсолютное чемпионство смело можно говорить с деталями и подробностями.

Бокс
Артур Бетербиев
Владимир Хрюнов
Дмитрий Бивол
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