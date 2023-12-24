Бивол устроил декласс Артуру, но снова остался без нокаута. Теперь Дмитрий нацелен на Бетербиева

Российский боксер бил британца все 12 раундов.

Вечером 23 декабря в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) проходит боксерский турнир с главным поединком Энтони Джошуа — Отто Валлин, а в со-главном событии Деонтей Уайлдер сразится с Джозефом Паркером. В третьем по значимости бою Дмитрий Бивол провел защиту титула WBA Super против 32-летнего британца Линдона Артура.

Для боксера из России это уже пятая защита — ранее он справился с Крэйгом Ричардсом, Умаром Саламовым, Саулем Альваресом и Хильберто Рамиресом. В предыдущем поединке 5 ноября 2022 года в Эр-Рияде Бивол победил единогласным решением судей мексиканца Рамиреса и с тех пор в ринг не выходил. Все фанаты ждут объединительный бой Дмитрия против другого россиянина, Артура Бетербиева, но договориться стороны никак не могут.

Было понятно, что Линдон Артур — не самая лучшая альтернатива Бетербиеву. В прошлом поединке британец выиграл вакантный пояс IBO и подошел к Биволу на серии из четырех побед. Однако единственный по-настоящему серьезный соперник, Энтони Ярд, нокаутировал Артура в четвертом раунде. Стоит оговориться, что Ярд взял реванш, а в первом бою Артур победил раздельным решением судей.

Со стартовых секунд боя Бивол взял инициативу в свои руки, шел вперед и прижимал Артура к сетке. Россиянин, которого перед поединком представили боксером из Кыргызстана, много работал джебом. Артур также отвечал прямыми ударами, но делал это в разы реже. В начале второго раунда Дмитрий стал работать агрессивнее — он несколько раз ощутимо потряс британца, который заметно поплыл. В заключительной трети отрезка россиянин здорово пробил по корпусу, чем тоже доставил заметный дискомфорт сопернику.

В третьем отрезке Бивол решил зарубиться — получилось практически избиение Артура, который пропускал почти все удары и ни на что не отвечал. Было видно, что Дмитрий нацелился на нокаут, но британец пока стоял. Российский боксер работал разнообразно и интересно, а Артур выглядел совсем растерянно, будто главной его целью было не упасть. В пятом раунде Бивол сбавил темп, но продолжал давить, а британец ничего не мог с этим поделать.

Бивол победил Артура и защитил титул чемпиона WBA. Фото Reuters

В шестом отрезке Бивол извел Артура джебом — россиянин выбросил прямой бесчисленное количество раз и не допустил промахов. Британец спасся в клинче, но никакого конструктива в атаке так и не придумал. В седьмом раунде Дмитрий отработал не менее стабильно, а вот в восьмом Артур выглядел лучше, чем в предыдущих: по крайней мере, сумел донести несколько ударов. Однако даже такой отрезок вряд ли можно отдать Линдону. Куда жестче Бивол работал в девятом раунде, где переиграл Артура, но снова пару раз пропустил. Однако от нокаута россиянин все равно был далек, несмотря на откровенно низкий уровень соперника.

«Не заигрывайся! Двоечку схавал?» — сказал Биволу его тренер Геннадий Машьянов в перерыве и добавил, что теперь боксеру нужна легкая работа на ногах. В конце 10-го раунда Дмитрий отступил от установки и начал забивать Артура в углу ринга — к сожалению, Линдон выстоял. Британец все-таки упал в 11-м отрезке после того, как Бивол начал забивать Артура у канатов. Ничем это не закончилось, так как во время отсчета десяти секунд прозвучал гонг на перерыв.

В финальном раунде Бивол попер вперед с градом ударов, пытаясь сломить британца. На последней минуте россиянин имел хороший шанс додавить соперника, но не пошел до конца. Поединок завершился односторонней победой Бивола, все судьи отдали россиянину каждый из 12 раундов — 120-107, 120-107, 120-107. После боя Дмитрий заявил, что ждет боя Артура Бетербиева с Каллумом Смитом и надеется встретиться с победителем в 2024 году.