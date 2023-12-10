Батыргазиев не почувствовал кубинца. Альберт взял первый пояс в профессионалах

Олимпийский чемпион получил пояс из рук Конора Макгрегора.

Вечером 9 декабря в Дубае состоялся боксерский вечер «Ночь чемпионов IBA», в главном событии которого россиянин Альберт Батыргазиев встретился с кубинцем Лазаро Альваресом в бою за вакантный пояс IBA в 60 кг.

Олимпийский чемпион Токио-2020 в категории до 57 кг Батыргазиев провел уже 11-й профессиональный поединок, все предыдущие бои Альберт выиграл и семь из них завершил нокаутом. Среди последних оппонентов Батыргазиева были непобежденные Энде Лукес (20-0) и Францис Фромета (17-0).

Альварес тоже ни разу не проигрывал в профи, но он провел только шесть поединков. Половину из боев кубинец закончил досрочно, причем в последнем бою нокаутировал соперника в первом раунде.

На старте боя Батыргазиев в привычной для себя манере начал работать первым номером и пошел вперед, но Альварес решил, что не планирует отсиживаться и принимать удары. Кубинский боксер жестко и серийно контратаковал соперника. В четвертом отрезке боя российский боксер ловко поймал кубинца резким хуком и тем самым заставил Альвареса уйти в глубокую защиту.

В последней трети десятираундового поединка Батыргазиев стал чаще сближаться соперником и выглядел предпочтительнее по количеству активных действий, несмотря на попытки Альвареса контратаковать.

В концовке боя Альберт окончательно забрал инициативу в свои руки и уверенно выиграл бой, заодно забрав чемпионский пояс IBA в 60 кг. Пояс на талию Батыргазиеву надевал Конор Макгрегор, который в этот же вечер успел провести дуэль взглядов с другим бывшим чемпионом UFC Петром Яном.