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Сегодня, 16:35

Промоутер Эдди Хирн подтвердил, что реванш Бивол — Бетербиев состоится

Ана Горшкова
Корреспондент
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Глава промоутерской компании Matchroom Boxing Эдди Хирн сообщил, что реванш между абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым и экс-чемпионом мира Дмитрием Биволом состоится.

«Его превосходительство Турки Аль аш-Шейх сообщил нам, что реванш состоится. Ждем окончательного подтверждения», — сказал Хирн в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.

Артур Бетербиев пропускает удар Дмитрия Бивола. Бивол выиграл, ведь удары по блоку не считаются? Да, но сам он говорит, что от этих ударов его прожигало до пяток

13 октября в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Хирн назвал результат боя «какой-то шуткой».

25 октября Бивол потребовал провести незамедлительный реванш с Бетербиевом и проверить работу одного из судей.

Дмитрий Бивол и&nbsp;Артур Бетербиев. «Этому судье сказали, что победа должна быть за таким-то человеком». Тренер Бивола — о скандальном судействе боя с Бетербиевым
Бокс
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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