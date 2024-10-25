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Бивол потребовал провести незамедлительный реванш с Бетербиевым

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Российский боксер Дмитрий Бивол потребовал провести незамедлительный реванш против соотечественника Артура Бетербиева и проверить работу одного из судей.

Ранее стало известно, что Бивол подал апелляцию на результат боя с Бетербиевым.

«В требованиях апелляции указано незамедлительное проведение реванша, а также проверка работы судьи, который посчитал бой как 116:112. Письмо с апелляцией направлено в WBA, WBC, IBF, WBO. Также к письму приложены публикации СМИ с реакцией общественности на результат поединка», — приводит ТАСС слова представителя команды Бивола.

12 октября Бетербиев одержал победу над Биволом решением большинства судей, став абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Источник: ТАСС
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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