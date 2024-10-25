Российский боксер рассказал, как настраивается перед боем на юниорском первенстве мира

Российский боксер Адам Муртазалиев признался, что поет гимн России, чтобы настроиться на поединок на юниорском первенстве мира в Черногории.

«Во время парада спортсменов я нес флаг России. Я всегда любил патриотическую тему. Каждый раз перед боем для настроя я пою гимн нашей страны, пою его и после победных поединков. Я горжусь и чувствую себя рыцарем, когда исполняю наш гимн», — приводит слова Муртазалиева ТАСС.

Первенство мира, организованное Международной ассоциацией бокса (IBA), завершится в Черногории 4 ноября.