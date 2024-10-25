Бокс/ММА
Профессиональный бокс
Новости
Календарь Рейтинги Бойцы Статьи Фото
Все материалы
Главная
Бокс/ММА
Бокс
Профессиональный бокс

Сегодня, 09:26

Российский боксер рассказал, как настраивается перед боем на юниорском первенстве мира

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боксер Адам Муртазалиев признался, что поет гимн России, чтобы настроиться на поединок на юниорском первенстве мира в Черногории.

«Во время парада спортсменов я нес флаг России. Я всегда любил патриотическую тему. Каждый раз перед боем для настроя я пою гимн нашей страны, пою его и после победных поединков. Я горжусь и чувствую себя рыцарем, когда исполняю наш гимн», — приводит слова Муртазалиева ТАСС.

Первенство мира, организованное Международной ассоциацией бокса (IBA), завершится в Черногории 4 ноября.

Источник: ТАСС
Профессиональный бокс: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Эксперты назвали места для отдыха в ноябре
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Шведские лыжницы применяют препарат, который повышает выносливость
Зеленский пренебрежительно высказался в адрес Генсека ООН
Ситуация в Коркино стабилизирована после беспорядков
Миралем Пьянич надеется, что ФИФА скоро вернет Россию на международные турниры
Популярное видео
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
«Тампа-Бэй» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Флорида»: НХЛ, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
Анисин начал тренерскую карьеру, Овечкин обыграл Мичкова
«Барселона» — «Бавария»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Спарта»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Атлетико» — «Лилль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Интер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Бенфика» — «Фейеноорд»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Динамо» (Загреб): Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Байер»: Лига чемпионов, 3-й тур, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Краснодар» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
«Акрон» — «Рубин»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Амур» ждут изменения
«Монреаль» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Бивол потребовал провести незамедлительный реванш с Бетербиевым

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости