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Бивол заявил о готовности провести реванш с Бетербиевым

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Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев.
Фото Getty Images

Российский боксер Дмитрий Бивол заявил, что готов провести второй бой против соотечественника Артура Бетербиева.

«Турки Аль аш-Шейх сказал мне: «По-моему, ты выиграл бой. Я хочу сделать реванш для тебя». Теперь все зависит от Бетербиева. Буду двигаться вперед, у меня нет времени на сожаления», — приводит слова Бивола Fight Hub TV.

12 октября в главном бою боксерского вечера Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере. Ранее он выиграл 23 из 23 поединков. 39-летний Бетербиев остался непобежденным — 21 победа.

Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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