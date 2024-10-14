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Бывший соперник Бетербиева: «Считаю, что Артур выиграл у Бивола с преимуществом в два очка»

Алина Савинова
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Немецкий боксер Адам Дайнес поделился мнением о прошедшем поединке между Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе.

«Реванш они проведут. И будет интересно его увидеть. Считаю, что Бетербиев выиграл с преимуществом в два очка. В этот раз Бивол работал меньше, чем обычно, но не сгорел. В конце он взорвался, и во втором поединке может произойти все, что угодно. Бивол все еще молод, а Бетербиев — в годах», — цитирует Дайнеса MMA.Metaratings.ru.

В ночь на 13 октября в главном бою боксерского вечера в Эр-Рияде Бетербиев победил Бивола решением большинства судей и стал абсолютным чемпионом мира в полутяжелом весе. Для 33-летнего Бивола это поражение стало первым в профессиональной карьере в 24 поединках, 39-летний Бетербиев остался непобежденным (21 победа).

Дайнес боксировал с Бетербиевым в Москве в 2021 году, проиграв россиянину нокаутом в десятом раунде.

Источник: Metaratings.ru.
Бокс
Адам Дайнес
Артур Бетербиев
Дмитрий Бивол
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