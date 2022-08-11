Mercedes-Benz: Начало. С чего началась Легенда автопрома

«Мерседес». Уже многие десятилетия автомобили этой марки олицетворяют собой мечту огромного числа автолюбителей. И не только.

«Мерседесы» давно стали чем-то большим, чем просто дорогими, комфортными и престижными машинами. Соперничать с ними в притягательности, элитарности и «породистости» могут разве что «роллс-ройсы», «бентли» да некоторые «американцы» вроде определенных моделей «кадиллака» и специфичных внедорожников, но это уже совершенно особенная техника и отдельная, как говорится, тема.

А знаете ли вы, с чего начиналась история знаменитого немецкого бренда? Нет? Ну, сейчас узнаете.

Первые... В буквальном смысле

Итак. Началось все с того, что 1 октября 1883 года некий немецкий инженер по имени Карл Бенц основал компанию «Бенц и Ко» («Benz & Cie»). А за какое-то время до этого герр Бенц запатентовал несколько своих изобретений: двигатель внутреннего сгорания, а также систему зажигания для него, карбюратор, сцепление и коробку передач. Собственно, вновь появившаяся фирма занялась как раз продажей двигателей конструкции Бенца.

Через пару лет после основания компании изобретатель получил еще один патент: на транспортное средство с немудреным названием «Benz Patent-Motorwagen», то есть «Патентованный автомобиль Бенца». Этот самодвижущийся экипаж являлся, ни много ни мало, первым на планете автомобилем с двигателем внутреннего сгорания. До этого самоходные повозки в принципе уже существовали, но все они обходились паровым мотором.

Автомобиль Бенца был трехколесным. Сейчас подобное транспортное средство назвали бы, вероятнее всего, мотоколяской. Ведущими у нее были два задних колеса, управляемым — одно переднее. Одноцилиндровый двигатель объемом 954 «кубика» развивал мощность 0,75 л.с., а максимальная скорость машины составляла 16 км/ч. Впоследствии появились версии с более мощными — уже три «лошадки» — моторами. Их скорость достигала уже 20 км/ч. Длина автомобиля составляла 2,4 метра, а весил он в зависимости от модификации 265-360 килограммов. Примечательно, что двигатель машины был бензиновым — а конкуренты в то время пытались создать экипажи с ДВС, работающими на спирту. Передача у автомобиля Бенца сначала была одна. Естественно, передняя. Задний ход отсутствовал. В дальнейшем машина получила еще одну переднюю передачу, то есть трансмиссия стала двухступенчатой. Что касается тормозной системы, то для остановки автомобиля использовался ручной тормоз с ленточным механизмом.

Benz Patent-Motorwagen.

Главный соперник

Примерно через год после появления автомобиля Бенца патент на свою машину получил другой изобретатель — Готлиб Даймлер. В 1890-м герром Даймлером совместно с его партнером Вильгельмом Майбахом была основана компания Daimler-Motoren-Gesellschaft («Даймлер-Моторен-Гезелльшафт»). Как и фирма Бенца, сначала она занималась производством моторов, но через какое-то время перешла на выпуск автомобилей.

Кстати, название «Мерседес» впервые появилось именно у Даймлера. Изначально Готлиб Даймлер производил машины под своим именем, то есть под маркой Daimler. Первый «мерседес» появился уже в самом начале XX века — в 1901 году, и история здесь такая. Одним из партнеров Даймлера был некий предприниматель Эмиль Еллинек. Он представлял компанию во Франции, точнее на Лазурном побережье. Для продвижения продукции (а может быть, и для своего удовольствия) господин Еллинек, помимо прочего, участвовал в автомобильных гонках, и не просто участвовал, но и основал свою собственную команду. Назвал он ее в честь прозвища своей дочери — Мерседес. Откуда взялось это прозвище у самой девочки — сейчас уже неизвестно, известно только, что на самом деле звали ее Адриана.

Предприниматель не просто пиарил автомобили Даймлера, но и вносил свои предложения по их развитию. В частности, предлагал делать их мощнее и спортивнее. По каким-то соображениям немцы выпускать более мощные машины не желали. Чтобы их уговорить, господину Еллинеку пришлось пообещать выкупить небольшую партию из вновь созданных автомобилей с мощными двигателями. Получив машины, бизнесмен, недолго думая, назвал их именем своей гоночной команды. А вскоре имя «Мерседес» перешло и к серийной продукции Даймлера и Майбаха.

Каким была первая модель, получившая ставшее впоследствии легендарным имя? Называлась она Mercedes 35 HP — по мощности двигателя в 35 «лошадок». Максимальная скорость «Тридцать пятого» составила аж 80 км/ч — отличный для того времени результат. Но дело было не только в «максималке». Машина имела низкий центр тяжести и широкую колесную базу — разумеется, это хорошо сказалось на управляемости и устойчивости.

Mercedes 35 HP.

Союз конкурентов

После Первой мировой войны промышленность Германии, в том числе автомобильная, оказалась, мягко говоря, в сложном положении. Наступил очень серьезный кризис. И без того тяжелая ситуация усугублялась еще и тем, что на немецкий рынок вышли зарубежные производители — например, Ford.

В июне 1926-го, чтобы выжить, заклятые конкуренты решили... объединиться. Так появился концерн Daimler-Benz. Кстати, руководителем нового предприятия был назначен небезызвестный конструктор Фердинанд Порше.

Первым автомобилем, созданным концерном, стал Mercedes 24/100/140 PS — это была большая и роскошная машина с шестицилиндровым компрессорным двигателем.

Примечательно, что наддув включался сам при нажатии в пол педали газа. Мощность движка составляла 100 «лошадок» с выключенным компрессором и 140 с включенным. Но дело было не только в мощности. Автомобиль имел действительно высокий (для своего времени) уровень комфорта и шикарный салон. Что же, несмотря на то что с момента объединения двух марок прошло почти сто лет, суть «мерседесов» до сих пор не изменилась.