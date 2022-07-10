Пять премиальных авто, которые сейчас можно купить в России

Как известно, многие производители сейчас приостанавливают или же полностью прекращают продажи своих автомобилей на территории России. Особенно это касается премиальных моделей, которые попали под санкции стран ЕС, США и Японии. Дорогие машины из этих стран поставлять в Россию теперь запрещено.

Тем не менее некоторые премиальные автомобили продаваться в стране не перестанут. И сейчас мы расскажем о пяти наиболее, на наш взгляд, интересных моделях, которые можно свободно купить в РФ.

Kia K900

Genesis G70. Фото Global Look Press

Корейская марка Kia в особом представлении не нуждается. В России она очень давно пользуется отличным спросом. Причем это касается моделей из разных ценовых категорий, а бюджетный Rio и вовсе регулярно оказывается в числе самых продаваемых автомобилей. Но сейчас речь не о бюджетках, а о премиуме, и у «Киа» он есть. Это — представительский седан под названием «K900» (раньше эта модель была известна как Quoris).

Как и положено автомобилю этого класса, K900 имеет длину более пяти метров, очень высокий уровень комфорта и роскошный салон. Впрочем, с флагманским пятилитровым двигателем достойна восхищения и динамика: до сотни этот «кореец» разгоняется всего за 5,7 секунды. Более скромная версия с движком 3,3 литра проделывает это упражнение за 8,4 секунды, зато ее мощность — 249 л.с. — позволяет экономить на налоге. Возможно, такой вариант будет интересен не автолюбителям, а организациям, где подобные машины используются для перевозки высокопоставленных сотрудников. Действительно, как и любой другой представительский автомобиль, K900 рассчитан в первую очередь на то, что его владелец будет ездить сзади. Хотя и за рулем этого «Киа» находиться очень приятно.

Цены на автомобиль сейчас начинаются от 5 165 000 рублей. А максимальная комплектация с самым мощным мотором обойдется в 6 595 000.

Genesis G70

Kia K900. Фото Global Look Press

А вот G70 от Genesis изначально создан для того, кто любит и умеет водить машину сам. Напомним, что под маркой Genesis продаются премиальные модели от Hyundai. G70 — это седан, сделанный в спортивном стиле. И дело не только во внешности. Версия с мотором V6 и задним приводом разгоняется до 100 км/ч за 4,7 секунды, а максимальная скорость составляет 270 км/ч. Помимо мощного двигателя присутствуют и другие спортивные «атрибуты», например дифференциал повышенного трения и тормозные механизмы Brembo. В общем, G70 — это достаточно серьезная машина для тех, кому хочется чего-то побыстрее.

Отдельно стоит отметить дизайн интерьера модели. В нем очень органично сочетается настоящая роскошь и спортивные нотки. Это тот случай, когда одного взгляда на панель достаточно для того, чтобы убедиться: перед нами действительно премиальный авто.

Самый доступный G70 стоит 4 330 000 рублей, но за эти деньги вы получите другой двигатель и гораздо более скромную динамику. Самый крутой и быстрый седан (с задним приводом) оценивается уже в 5 850 000 рублей, но любителей скорости такая доплата, скорее всего, не отпугнет.

Haval H9

Haval H9. Фото Global Look Press

Переходим, возможно, к самому любимому россиянами классу автомобилей: полноразмерным внедорожникам. Один из них — Haval H9 — ни под какие санкции не попал, и его спокойно можно приобрести на территории страны.

Обратите внимание: H9 представляет собой настоящий рамный джип. Такие машины не предназначены для того, чтобы ездить на них быстро с ювелирными перестроениями из ряда в ряд. Несмотря на всю современность автомобиля, от физики не уйдешь: высокий центр тяжести, большая масса и другие особенности конструкции будут сказываться всегда. Разумеется, это касается не только Haval, но и любых других внедорожников, в том числе японских и американских. Подобные автомобили дарят своим владельцам совсем другие эмоции. Высокая посадка, та самая тяжесть, ощущение брутальности — все это действительно доставляет особое, ни с чем не сравнимое удовольствие. Может быть, семейный паркетник и удобнее для повседневной езды по городу, но разве же в этом дело? Впрочем, эмоции эмоциями, но и практичности здесь выше крыши, ведь большой джип позволяет просто перевозить много вещей или, скажем, парковаться зимой в сугробе.

Итак, Haval H9 — это типичный представитель олдскульных внедорожников. Полный привод, высокий просвет, понижающая передача — это само собой. Но, помимо прочего, H9 имеет еще и блокировки обоих(!) межосевых дифференциалов — редкое явление для серийного внедорожника. Все это должно обеспечить действительно хорошую проходимость, если, конечно, вам это нужно.

Комфорт никто не отменял: он здесь есть, подвеска у машины мягкая. Что касается разгона, то внедорожник достигает 100 км/ч за 11 секунд — и это в варианте с самым мощным мотором (218 л.с.). С более слабым (190-сильный дизель) движком показатель и вовсе неприличный — целых 14 секунд! Скажем честно: это уже огромный перебор даже для джипа. Ведь до бездорожья еще нужно как-то доехать по трассе.

Самая доступная версия внедорожника предлагается за 4 399 000 рублей. Наиболее дорогой вариант стоит ненамного дороже: 4 799 000 рублей.

Exeed TXL

Exeed TXL. exeed.ru

Теперь посмотрим на золотую середину, то есть на кроссоверы. В данный момент в России продается, в частности, модель под названием Exeed TXL, и этот автомобиль действительно заслуживает внимания. Вы не знаете марку Exeed? На самом деле под ней производятся премиальные автомобили известного китайского производителя Chery.

Итак, TXL представляет собой современный кроссовер со вполне обычными для этого класса автомобилей показателями. В частности, разгон до сотни составляет здесь 9,8 секунды. А вот дорожный просвет по кроссоверным меркам весьма большой: 210 миллиметров. Привод, конечно же, полный. Но больше никаких внедорожных атрибутов у автомобиля нет, да и не должно быть.

Внешность у «китайца» вполне себе модная, но не особо узнаваемая, правда, название марки подсвечивается. А вот интерьер достаточно оригинальный. Салон смотрится действительно своеобразно и весьма спортивно. Кому-то он обязательно понравится, но некоторые воспримут его негативно.

Комплектации всего две. За ту, что попроще, просят 3 999 900 рублей. Вторая же стоит 4 249 900.

GAC GN8

GAC GN8. gacmotor.com.ru

Мы рассмотрели автомобили четырех типов: представительский седан, спортивный седан, настоящий внедорожник и кроссовер. Но существует еще один тип машин, менее желанный, но имеющий своих поклонников: минивэн. Когда-то их покупали прагматики, но с появлением паркетников любители практичности переключились на них. Действительно, кроссоверы ненамного уступают минивэнам по вместимости, зато позволяют ездить по легкому, но, все же бездорожью. Теперь минивэны стали прежде всего нишевыми авто для тех, кому просто нравится что-то «автобусное». Многие считают их откровенно скучными машинами для зануд. А между тем дорогие минивэны могут поспорить по комфорту и роскоши с седанами бизнес-класса! И неудивительно: ведь именно «вэновский» кузов позволяет сделать пространство внутри машины наиболее удобным.

В данный момент в России можно приобрести китайский GAC GN8 — достаточно известную модель минивэна, позиционируемую как премиум. И да, посмотрев на дизайн машины, особенно на ее салон, спорить с этим желания не возникает. Сам производитель заявляет, что дизайн GN8 был «вдохновлен образами роскошных яхт». Так это или нет, но в этом авто действительно приятно находиться. И разумеется, сугубо «вэновская» практичность никуда не делась. Как и другие типично «вэновские» удобства вроде очень комфортных сидений.

Длина китайской «яхты» — чуть больше пяти метров. А вот данных о разгоне на сайте GAC по каким-то загадочным причинам нет. В интернете имеется информация об 11 секундах, но насколько это достоверно — неизвестно.

Зато известны цены. GN8 в самой простой комплектации стоит 3 399 000 рублей, а в самой навороченной — 4 199 000 рублей.

Сергей Смолин