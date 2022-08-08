Топ-5 китайских автомобилей, нужных российскому рынку

Нам предрекают нашествие брендов из Поднебесной, но в большинстве случаев речь идет о дорогих моделях. Между тем в Китае есть и вполне доступные автомобили, которые могли бы конкурировать с «Ладами».

Wuling Hongguang

Бренд, принадлежащий концерну SAIC, выпускает много недорогих машин: например, крохотный электромобиль Wuling Mini EV является в Китае самой продаваемой моделью местной марки. Но нам больше подошел бы минивэн по имени Hongguang, близкий по габаритам к Lada Largus и также имеющий три ряда сидений в салоне, — в базовой комплектации он приблизительно вдвое дешевле, чем самый простой Haval Jolion, то есть по-нашему от миллиона рублей.

Wuling Hongguang. Wuling

Естественно, комплектация эта небогатая, но в списке опций — мультимедийная система, парктроник и раздельные кресла во втором ряду. 1,5-литровый двигатель выдает около 100 л. с., коробка передач — только механическая, привод — только задний. Ведь автомобиль построен на архаичном для легковой модели шасси с продольным расположением силового агрегата и задним мостом на рессорах, почти как у советской «Волги». Именно этим во многом и обусловлена бюджетность семейства машин повышенной вместимости, в которое входит Hongguang.

Wuling Hongguang. Wuling

Dongfeng Joyear S50

Dongfeng Joyear S50. Dongfeng

Довольно крупный (габаритная длина — около 4,7 метра) переднеприводный седан тоже трудно назвать передовым, ведь это, по сути, китайский вариант модели, еще не так давно выпускавшейся в Тольятти как Nissan Almera. Во всяком случае, кузов тот же, хотя и с переделанной передней частью, но интерьер — совсем другой, с модным мультимедийным планшетом в виде опции.

Dongfeng Joyear S50. Dongfeng

На китайском рынке есть возможность выбора двигателей рабочим объемом от 1,5 до 2,0 л и мощностью от 120 до 147 л. с., в качестве альтернативы механической коробке предлагается вариатор. Стартовая цена приблизительно на 15 процентов выше, чем у описанного минивэна, но и 1,15 миллиона рублей — вполне конкурентоспособная цифра на фоне вазовской «Весты».

Dongfeng Joyear S50. Dongfeng

Changan Alsvin

Changan Alsvin. Changan

Еще чуть дороже — более компактный (длина — 4,39 метра) седан с забавным для нашего уха именем и немного более изящным дизайном. Конструктивно он ничем не отличается от многочисленных аналогов, включая ту же «Весту»: передний привод, впереди — подвеска McPherson, сзади — торсионная балка и барабанные тормоза. Двигатели — 1,4-литровый мощностью 101 л. с. и 1,5-литровый 107-сильный, коробки передач — «механика» и «робот» с одним сцеплением.

Changan Alsvin. Changan

В перечне оборудования имеются и мультимедиа, и система стабилизации, и даже люк в крыше и адаптивный круиз-контроль, хотя сама по себе платформа довольно старая, образца 2009 года. Кстати, автомобиль когда-то даже привозили на Московский автосалон, но тогда что-то не сложилось, — зато сейчас его собирают в Иране под именем Farda 511.

Changan Alsvin. Changan

Geely Vision X3

Geely Vision X3. Geely

В России самой доступной моделью Geely является Coolray, но кросс-хэтч Vision X3 длиной чуть более четырех метров в полтора раза дешевле. Модель образца 2017 года обновилась, получив приставку Pro в названии, интерьер в стиле того же «Кулрея» и свежий набор электроники. При этом «железо» осталось прежним: безальтернативный передний привод, полузависимая задняя подвеска, 1,5-литровая «четверка» мощностью 109 л. с. в блоке с механической коробкой или вариатором.

Geely Vision X3. Geely

Примечательно, что на базе Geely Vision X3 разработаны электромобили Maple 30X и Geometry EX3 — впрочем, они гораздо дороже, поэтому не столь актуальны для российского рынка.

Geely Vision X3. Geely

Baojun 510

Baojun 510. Baojun

Самый дешевый и самый популярный кроссовер марки Baojun примерно на 30 процентов дороже, чем минивэн Wuling, с которого мы начали обзор. Но это уже полноценный аналог уходящего Lada XRAY Cross: габариты почти те же, а дизайн экстерьера и интерьера даже более продвинутый.

Baojun 510. Baojun

Как и у «Иксрея», здесь только передний привод и нет нормального «автомата»: 1,5-литровый 112-сильный мотор может работать либо с «механикой», либо с нехитрым «роботом», либо с вариатором. Но это не смущает покупателей на Ближнем Востоке и в Латинской Америке, где модель продается как Chevrolet Groove по договоренности с американскими партнерами. И они же, скорее всего, не допустят появления этого автомобиля на нашем рынке, если китайцы захотят привезти его в Россию.