Lada e-Largus: наследник «Весты» и «Эллады»

В Ижевске представлена новая модель, призванная сменить Vesta NG, которая переезжает в Тольятти. Это электромобиль на базе «Ларгуса», концептуально очень похожий на проект десятилетней давности.

Темой электромобилей российский автогигант занимался почти с самого основания: еще в начале 80-х годов была выпущена опытно-промышленная партия модели ВАЗ-2801, построенной на базе универсал-2102. С тех пор вазовцы сделали немало интересных электрокаров, но лишь в единичных экземплярах, первой же серийной моделью с электроприводом должна была стать Ellada, она же «Калина» — универсал с 60-киловаттным мотором и аккумуляторами на 23 кВт-ч, которых хватало в лучшем случае на 140 километров пробега. В 2012 году был анонсирован выпуск первой партии в 100 машин, предназначенных преимущественно для работы в такси в южных регионах, но дальше этой партии дело не пошло из-за низкого спроса.

Lada El Lada. Фото Lada Lada

E-Largus напоминает «Элладу» как типом кузова, так и бюджетным подходом разработчиков, постаравшихся обойтись минимальными переделками. Кузов почти не изменился, если не считать голубого декора и заглушки вместо радиаторной решетки, даже лючок топливного бака остался на месте, только теперь под ним расположены зарядные разъемы. Самого бака, естественно, нет, его место заняли тяговые аккумуляторы, которые также размещены в трансмиссионном тоннеле и частично под капотом. Их суммарная емкость пока неизвестна, но минимальный пробег заявлен на уровне 250 километров, а при условии ограничения грузоподъемности он может быть увеличен до 350-400 километров за счет дополнительных батарей.

Разработчики утверждают, что перевод на электротягу никак не скажется на функциональных качествах «Ларгуса», в отличие от битопливной версии, где из-за газового баллона нельзя установить третий ряд сидений. Мало что изменится и в салоне, разве что место рычага коробки передач займет джойстик выбора режимов движения, как у той же «Эллады», а педаль сцепления будет ликвидирована за ненадобностью. Само собой, кардинальной переделке подвергнутся и система охлаждения, и климатическая установка, и рулевое управление: гидравлический усилитель уступит место электрическому, от XRAY Cross. Хорошо бы позаимствовать у него и рулевую колонку с регулировкой по вылету, которой у «Ларгуса» до сих пор нет.

Lada e-Largus. Lada

Характеристики электромотора еще не рассекречены, более того — этого мотора, скорее всего, просто нет. В принципе он мог бы быть тем же, что и у «Эллады», ведь 60 киловатт — это те же 82 л. с., что выдает 1,6-литровый восьмиклапанник. Проблема в том, что тот двигатель был швейцарским, теперь же нужно искать либо отечественную замену, либо аналог из так называемых дружественных стран. Это относится ко многим компонентам, включая упомянутые аккумуляторы, которые, по данным производителя, будут не обычными литий-ионными, а либо литий-железо-фосфатными, либо никель-кобальт-магниевыми (последняя как раз стояла на демонстрационной платформе). Ведь и производство обычного «Ларгуса» сейчас приостановлено из-за отсутствия импортных комплектующих.

Кстати, в Ижевске будут выпускать по полному циклу только электромобили, а универсалы и фургоны с бензиновыми двигателями разделят конвейер в Тольятти с обновленной «Вестой». Казалось бы, в перемене мест слагаемых нет особого смысла, но на самом деле все просто: производственная мощность головного завода гораздо выше, чем у «Лады-Ижевска». По расчетам вазовского руководства, в 2023 году российскому рынку, зачищенному от бюджетных иномарок, потребуется очень много «Вест», в то время как объем выпуска электрических «Ларгусов» будет существенно скромнее с учетом цен. Они пока не названы, но, по мнению эксперта, главного редактора журнала «За рулем» Максима Кадакова, при самом оптимистичном сценарии это будет 2,5-3 миллиона рублей.

Lada e-Largus. Lada

Впрочем, как минимум один покупатель уже есть: о готовности приобрести один из первых серийных «е-Ларгусов» заявил глава Удмуртии Александр Бречалов. По его словам, проблем с зарядкой не будет, по крайней мере в регионе, где уже действует десяток станций, а в будущем году в Ижевске будет построено еще три «заправки» для электромобилей. Одним из важнейших направлений деятельности технопарка в столице Удмуртии, где планируется трудоустроить высвобождающихся сотрудников завода «Лада-Ижевск», станут разработка и производство зарядных станций. Как тут не вспомнить о том, что владельцем одной из сотни электрических «Калин» стал в свое время глава Минпромторга Денис Мантуров, но особой удачи проекту это не принесло...