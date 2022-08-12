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«Лада Надежда»: первому российскому минивэну — 25 лет

Дмитрий Юрасов
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«Лада Надежда».
Фото Lada
«Лада Надежда».
Фото Lada
«Лада Надежда».
Фото Lada
«Лада Надежда».
Фото Lada
«Лада Надежда».
Фото Lada
«Лада Надежда».
Фото Lada
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В августе 1997 года на Московском автосалоне дебютировал необычный автомобиль с индексом ВАЗ-2120. Увы, ему не суждено было дожить до настоящего серийного выпуска, но след в истории «Надежде» все же удалось оставить.
«Лада Надежда». Фото Lada
«Лада Надежда».
Lada

Изначально она не была «Надеждой», да и «двадцаткой» стала не сразу: на ранних этапах разработки модель носила обозначение ВАЗ-2114. Было это в конце 80-х годов, через десять лет после того, как вазовцы освоили производство оригинальной «Нивы», оказавшейся на редкость удачным внедорожником, фактически не имевшим в мире аналогов. На ее основе и решили создавать автомобиль нового типа, только начинавшего тогда входить в моду, с однообъемным кузовом, высокой крышей и трехрядной компоновкой салона.

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Казалось бы, проще всего было для этого взять переднеприводную платформу ВАЗ-2108, — тогда получился бы классический минивэн, концептуально близкий к таким моделям, как Renault Espace, Nissan Prairie или Mitsubishi Space Wagon. Однако «восьмерка» тогда только начинала свою карьеру, и в ней не было полной уверенности. В то время как «Нива», во-первых, отлично себя зарекомендовала, а во-вторых, уже требовала обновления, — одним из его вариантов и стала «Надежда».

«Лада Надежда». Фото Lada
«Лада Надежда».
Lada

Колесную базу трехдверной «Нивы» (удлиненной пятидверки тогда еще не было) растянули на полметра, до 2,7 м, габаритную длину ограничили на уровне 4,2 м, высоту — 1,7 м. А вот полет фантазии дизайнеров на первых порах ограничивать не стали: было изготовлено три полноразмерных макета, причем два из них были весьма авангардными, с двухсекционными стеклами в дверях, где опускалась только нижняя, меньшая часть.

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В те времена такое решение было очень популярным у разработчиков концепт-каров, и похожие окошки имели первые образцы «Волги» ГАЗ-3105, создававшейся примерно тогда же. Но у тольяттинцев, в отличие от нижегородцев, хватило здравого смысла не пытаться тащить эту идею в серийное производство, и предпочтение было отдано самому консервативному варианту дизайна. Впрочем, и он претерпел изменения: в частности, вместо четырех обычных распашных боковых дверей решено было сделать три, одну с водительской стороны и две с пассажирской, причем задняя дверь стала сдвижной.

«Лада Надежда». Фото Lada
«Лада Надежда».
Lada

Изменилась и оптика: тогда в целях удешевления ее было принято унифицировать, и сзади поставили фонари от «Оки», а впереди — две пары разновеликих круглых фар от классических «Жигулей» в пластиковых «очках». Из-за пучеглазой физиономии остряки прозвали машину «Надеждой Константиновной», имея в виду супругу вождя мирового пролетариата, но такое оформление имели только машины первых серий, позднее стали использовать фары от ВАЗ-2110.

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После рестайлинга 2002 года длина кузова выросла до 4,35 метра благодаря новым бамперам, но база осталась прежней, как и запас пространства в салоне, где второй ряд сидений имел продольную регулировку, а третий можно было снять. Впрочем, были и другие варианты, самым интересным из которых можно считать экспериментальную версию «Такси» с высокой крышей и увеличенным задним свесом. Она имела планировку интерьера в духе лондонского кеба: водительское место было отделено перегородкой, а вместо правого пассажирского организовали площадку для багажа.

«Лада Надежда». Фото Lada
«Лада Надежда».
Lada

Вообще, модификаций «Надежды» было придумано великое множество: бизнес-вэн, инкассаторская машина, грузовой фургон, скорая помощь, пикап... Не всем им требовался полный привод, поэтому была разработана заднеприводная версия с видоизмененным мостом от нижегородской «Волги», но в серию пошел только базовый минивэн, да и то с оговорками. Автомобили выпускались опытно-промышленным производством (ОПП) по так называемой обходной технологии, оригинальные стальные панели кузова штамповались на специальной упрощенной оснастке, не обеспечивавшей высокой точности и безупречного качества поверхности. Кроме того, штампы обладали сравнительно невысоким ресурсом, порядка 50 тысяч деталей, но и его выработать не удалось: в 2006 году производство минивэна было прекращено под предлогом убыточности. Тогдашние руководители завода решили, что выгоднее будет переориентировать ОПП на выпуск спортивных автомобилей, — эта идея вскоре потерпела крах, но возродить «Надежду» было уже невозможно. Всего за восемь лет удалось сделать чуть больше восьми тысяч минивэнов-вездеходов.

«Лада Надежда». Фото Lada
«Лада Надежда».
Lada

Впрочем, при всей своей убыточности и спорности ВАЗ-2120 стал важной вехой в истории не только отдельно взятого предприятия, но и всего российского автопрома. Во-первых, это был один из первых автомобилей, по умолчанию оснащавшийся рулевым механизмом с гидроусилителем и регулировкой колонки по углу наклона. Во-вторых, специально для «Надежды» был разработан 1,8-литровый двигатель ВАЗ-2130, которым в дальнейшем оснащались автомобили семейства «Тарзан», длиннобазные «Нивы» и экспериментальные образцы «Шевронивы» ВАЗ-2123.

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Наконец, сама по себе пятидверная «Нива», скорее всего, вовсе не появилась бы на свет без минивэна: первые растянутые вездеходы представляли собой тестовые мулы, на которых отрабатывалась конструкция «Надежды», и интерес публики к этим машинам стимулировал работы в данном направлении. Кстати, почему бы теперь вазовцам не проделать то же самое, что и четверть века назад, соорудив недорогой полноприводный минивэн на растянутой базе Niva Travel?

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