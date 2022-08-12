«Лада Надежда»: первому российскому минивэну — 25 лет

«Лада Надежда». Lada В августе 1997 года на Московском автосалоне дебютировал необычный автомобиль с индексом ВАЗ-2120. Увы, ему не суждено было дожить до настоящего серийного выпуска, но след в истории «Надежде» все же удалось оставить.

Изначально она не была «Надеждой», да и «двадцаткой» стала не сразу: на ранних этапах разработки модель носила обозначение ВАЗ-2114. Было это в конце 80-х годов, через десять лет после того, как вазовцы освоили производство оригинальной «Нивы», оказавшейся на редкость удачным внедорожником, фактически не имевшим в мире аналогов. На ее основе и решили создавать автомобиль нового типа, только начинавшего тогда входить в моду, с однообъемным кузовом, высокой крышей и трехрядной компоновкой салона.

Казалось бы, проще всего было для этого взять переднеприводную платформу ВАЗ-2108, — тогда получился бы классический минивэн, концептуально близкий к таким моделям, как Renault Espace, Nissan Prairie или Mitsubishi Space Wagon. Однако «восьмерка» тогда только начинала свою карьеру, и в ней не было полной уверенности. В то время как «Нива», во-первых, отлично себя зарекомендовала, а во-вторых, уже требовала обновления, — одним из его вариантов и стала «Надежда».

«Лада Надежда». Lada

Колесную базу трехдверной «Нивы» (удлиненной пятидверки тогда еще не было) растянули на полметра, до 2,7 м, габаритную длину ограничили на уровне 4,2 м, высоту — 1,7 м. А вот полет фантазии дизайнеров на первых порах ограничивать не стали: было изготовлено три полноразмерных макета, причем два из них были весьма авангардными, с двухсекционными стеклами в дверях, где опускалась только нижняя, меньшая часть.

В те времена такое решение было очень популярным у разработчиков концепт-каров, и похожие окошки имели первые образцы «Волги» ГАЗ-3105, создававшейся примерно тогда же. Но у тольяттинцев, в отличие от нижегородцев, хватило здравого смысла не пытаться тащить эту идею в серийное производство, и предпочтение было отдано самому консервативному варианту дизайна. Впрочем, и он претерпел изменения: в частности, вместо четырех обычных распашных боковых дверей решено было сделать три, одну с водительской стороны и две с пассажирской, причем задняя дверь стала сдвижной.

«Лада Надежда». Lada

Изменилась и оптика: тогда в целях удешевления ее было принято унифицировать, и сзади поставили фонари от «Оки», а впереди — две пары разновеликих круглых фар от классических «Жигулей» в пластиковых «очках». Из-за пучеглазой физиономии остряки прозвали машину «Надеждой Константиновной», имея в виду супругу вождя мирового пролетариата, но такое оформление имели только машины первых серий, позднее стали использовать фары от ВАЗ-2110.

После рестайлинга 2002 года длина кузова выросла до 4,35 метра благодаря новым бамперам, но база осталась прежней, как и запас пространства в салоне, где второй ряд сидений имел продольную регулировку, а третий можно было снять. Впрочем, были и другие варианты, самым интересным из которых можно считать экспериментальную версию «Такси» с высокой крышей и увеличенным задним свесом. Она имела планировку интерьера в духе лондонского кеба: водительское место было отделено перегородкой, а вместо правого пассажирского организовали площадку для багажа.

«Лада Надежда». Lada

Вообще, модификаций «Надежды» было придумано великое множество: бизнес-вэн, инкассаторская машина, грузовой фургон, скорая помощь, пикап... Не всем им требовался полный привод, поэтому была разработана заднеприводная версия с видоизмененным мостом от нижегородской «Волги», но в серию пошел только базовый минивэн, да и то с оговорками. Автомобили выпускались опытно-промышленным производством (ОПП) по так называемой обходной технологии, оригинальные стальные панели кузова штамповались на специальной упрощенной оснастке, не обеспечивавшей высокой точности и безупречного качества поверхности. Кроме того, штампы обладали сравнительно невысоким ресурсом, порядка 50 тысяч деталей, но и его выработать не удалось: в 2006 году производство минивэна было прекращено под предлогом убыточности. Тогдашние руководители завода решили, что выгоднее будет переориентировать ОПП на выпуск спортивных автомобилей, — эта идея вскоре потерпела крах, но возродить «Надежду» было уже невозможно. Всего за восемь лет удалось сделать чуть больше восьми тысяч минивэнов-вездеходов.

«Лада Надежда». Lada

Впрочем, при всей своей убыточности и спорности ВАЗ-2120 стал важной вехой в истории не только отдельно взятого предприятия, но и всего российского автопрома. Во-первых, это был один из первых автомобилей, по умолчанию оснащавшийся рулевым механизмом с гидроусилителем и регулировкой колонки по углу наклона. Во-вторых, специально для «Надежды» был разработан 1,8-литровый двигатель ВАЗ-2130, которым в дальнейшем оснащались автомобили семейства «Тарзан», длиннобазные «Нивы» и экспериментальные образцы «Шевронивы» ВАЗ-2123.

Наконец, сама по себе пятидверная «Нива», скорее всего, вовсе не появилась бы на свет без минивэна: первые растянутые вездеходы представляли собой тестовые мулы, на которых отрабатывалась конструкция «Надежды», и интерес публики к этим машинам стимулировал работы в данном направлении. Кстати, почему бы теперь вазовцам не проделать то же самое, что и четверть века назад, соорудив недорогой полноприводный минивэн на растянутой базе Niva Travel?