Где сейчас дешевле доставать запчасти? Пять советов от эксперта

Едем в автосалон или заказываем в интернете.

В связи со сложной геополитической обстановкой российские автовладельцы испытывают сложности с покупкой запчастей. Во-первых, необходимой запчасти у дилеров может просто не быть в наличии. А во-вторых, многое из того, что есть, стоит теперь гораздо дороже, чем раньше. Понятное дело, все это касается не только запасных частей для ремонта машины, но и элементарных расходников, регулярно менять которые необходимо даже на новых авто. Не будем углубляться в макроэкономику или, упаси бог, геополитику, сосредоточимся на гораздо более важном для автовладельцев вопросе: что делать? Где в текущей ситуации можно купить запчасти, и желательно дешевле?

Оригинально и не очень

Напомним, что запчасти и расходники бывают оригинальными, которые непосредственно устанавливаются на заводах производителями автомобилей, и неоригинальными, которые самими производителями не используются. «Неоригиналы» могут как практически не уступать оригиналам по своему качеству, так и быть объективно хуже, например, иметь меньший ресурс или даже требовать определенной доработки для установки на машину. Помимо этого, есть еще и контрафактные детали, представляющие собой откровенные подделки, изготовленные непонятно кем и непонятно как.

В идеале на автомобиль следует устанавливать только оригинальные запчасти. В обычных условиях их можно было приобрести, в частности, у официальных дилеров марок. Однако сейчас с поставками все сложно. Начинает работает параллельный импорт, но импортируется таким образом пока не все. Оригинальные запчасти, которые есть в наличии, зачастую стоят, как уже отмечалось, неоправданно дорого.

Автозапчасти. Unsplash

Где покупать?

Помимо официальных дилеров, запчасти можно приобрести и в других местах, причем там это можно сделать дешевле. Это и автосервисы, где можно заказать запчасти и сразу же их установить, и специализированные магазины, и сайты-агрегаторы, и даже обычные маркетплейсы. Но где же покупать запчасти лучше?

Посмотрим, что говорят эксперты

Мы пообщались на тему поиска недорогих запчастей с экспертом в области автотранспорта Игорем Моржаретто.

— Сразу же важный для многих автолюбителей вопрос. Насколько все-таки плохи неоригинальные запчасти, и что делать, если купить оригинал невозможно?

— Когда оригиналы отсутствуют, вариантов просто нет. Неоригинальные запчасти могут быть разного качества, в том числе хорошего. Но тут нужно понимать, что под видом нормальных неоригинальных запчастей продается много контрафакта, откровенных подделок. Особенно это касается покупки на каком-нибудь маркетплейсе. Гораздо лучше заказывать запчасти через автосервис. Они дают гарантию на товар, они отвечают за свою работу. Там работают профессионалы, а обычные автолюбители часто не могут понять, качественная это запчасть или нет.

— Значит, в принципе, можно покупать и качественные неоригинальные запчасти. Если других нет или если так дешевле. А если человек по каким-то причинам хочет заказать где-нибудь запчасть сам? Можно ли как-нибудь понять, что это не подделка?

— Понять это можно по внешним признакам. Должна присутствовать адекватная упаковка, сама запчасть визуально должна выглядеть нормально, аккуратно.

— То есть в случае заказа через интернет определить это будет сложнее, ведь там нельзя нормально рассмотреть запчасть и ее упаковку. И, кстати, вы упоминали маркетплейсы — вроде бы там больше подделок. Получается, что на таких сайтах запчасти вообще покупать не стоит, даже если там дешево?

— Ну, есть версия, что контрафакта там очень много. Правда, сам я с ним не сталкивался, но слухи такие ходят.

— Понятно. А как вообще можно найти запчасть для конкретного автомобиля? По его VIN?

— С поиском по VIN сейчас все сложно. Многие производители отключили соответствующие сервисы, работать с этим стало трудно даже дилеру. С расходниками в целом попроще, а вот более сложные вещи вроде, например, электроники лучше пусть подбирают специалисты. Между прочим, дорогие автомобили просто не дадут поставить сложный узел неоригинального производства. Будут выдаваться ошибки.

Автозапчасти. Unsplash

— Мы опять подходим к тому, что гораздо разумнее заказать детали не в интернете, а именно в автосервисе. А если автовладелец, опять же, почему-то желает найти нужный товар сам, чтобы, к примеру, сэкономить? Можно же проконсультироваться у специалистов, купить деталь самому и потом вернуться с ней в сервис, чтобы ее установили?

— Да. Но тогда никакой гарантии на нее автосервис не даст и отвечать за нее не будет.

— А что вообще нужно делать покупателю, чтобы не потерять существующую гарантию на запчасть?

— Просто сохранить все документы — то есть чеки, квитанции.

— И последний вопрос, может быть, кому-то это будет интересно. Есть ли информация, на какие автомобили сейчас в целом проще найти запчасти по разумной цене?

— В целом — на российские и китайские. Хотя тут тоже есть нюансы, ведь многое поставлялось с Запада. А особенно проблематично сейчас с немецким и английским премиумом. Впрочем, параллельный импорт потихоньку начинает исправлять ситуацию.

Подытожим

Итак, советы от эксперта мы получили следующие.

— Лучше и надежнее всего заказывать запчасти через автосервис.

— Если вы все же хотите заказать запчасть в интернете, то для правильного подбора лучше всего проконсультироваться, опять же, в автосервисе.

— На «обычных» маркетплейсах риск купить подделку выше, чем на специализированных сайтах.

— Теоретически определить контрафакт можно визуально — по внешнему виду упаковки и самой детали.

— Следует обязательно сохранять все полученные чеки и прочую документацию на запчасти.