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Где сейчас дешевле доставать запчасти? Пять советов от эксперта

Сергей Смолин
Читать «СЭ» в
Автозапчасти.
Фото Unsplash
Автозапчасти.
Фото Unsplash
Автозапчасти.
Фото Unsplash
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Едем в автосалон или заказываем в интернете.

В связи со сложной геополитической обстановкой российские автовладельцы испытывают сложности с покупкой запчастей. Во-первых, необходимой запчасти у дилеров может просто не быть в наличии. А во-вторых, многое из того, что есть, стоит теперь гораздо дороже, чем раньше. Понятное дело, все это касается не только запасных частей для ремонта машины, но и элементарных расходников, регулярно менять которые необходимо даже на новых авто. Не будем углубляться в макроэкономику или, упаси бог, геополитику, сосредоточимся на гораздо более важном для автовладельцев вопросе: что делать? Где в текущей ситуации можно купить запчасти, и желательно дешевле?

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Оригинально и не очень

Напомним, что запчасти и расходники бывают оригинальными, которые непосредственно устанавливаются на заводах производителями автомобилей, и неоригинальными, которые самими производителями не используются. «Неоригиналы» могут как практически не уступать оригиналам по своему качеству, так и быть объективно хуже, например, иметь меньший ресурс или даже требовать определенной доработки для установки на машину. Помимо этого, есть еще и контрафактные детали, представляющие собой откровенные подделки, изготовленные непонятно кем и непонятно как.

В идеале на автомобиль следует устанавливать только оригинальные запчасти. В обычных условиях их можно было приобрести, в частности, у официальных дилеров марок. Однако сейчас с поставками все сложно. Начинает работает параллельный импорт, но импортируется таким образом пока не все. Оригинальные запчасти, которые есть в наличии, зачастую стоят, как уже отмечалось, неоправданно дорого.

Автозапчасти. Фото Unsplash
Автозапчасти.
Unsplash

Где покупать?

Помимо официальных дилеров, запчасти можно приобрести и в других местах, причем там это можно сделать дешевле. Это и автосервисы, где можно заказать запчасти и сразу же их установить, и специализированные магазины, и сайты-агрегаторы, и даже обычные маркетплейсы. Но где же покупать запчасти лучше?

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Посмотрим, что говорят эксперты

Мы пообщались на тему поиска недорогих запчастей с экспертом в области автотранспорта Игорем Моржаретто.

— Сразу же важный для многих автолюбителей вопрос. Насколько все-таки плохи неоригинальные запчасти, и что делать, если купить оригинал невозможно?

— Когда оригиналы отсутствуют, вариантов просто нет. Неоригинальные запчасти могут быть разного качества, в том числе хорошего. Но тут нужно понимать, что под видом нормальных неоригинальных запчастей продается много контрафакта, откровенных подделок. Особенно это касается покупки на каком-нибудь маркетплейсе. Гораздо лучше заказывать запчасти через автосервис. Они дают гарантию на товар, они отвечают за свою работу. Там работают профессионалы, а обычные автолюбители часто не могут понять, качественная это запчасть или нет.

— Значит, в принципе, можно покупать и качественные неоригинальные запчасти. Если других нет или если так дешевле. А если человек по каким-то причинам хочет заказать где-нибудь запчасть сам? Можно ли как-нибудь понять, что это не подделка?

— Понять это можно по внешним признакам. Должна присутствовать адекватная упаковка, сама запчасть визуально должна выглядеть нормально, аккуратно.

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— То есть в случае заказа через интернет определить это будет сложнее, ведь там нельзя нормально рассмотреть запчасть и ее упаковку. И, кстати, вы упоминали маркетплейсы — вроде бы там больше подделок. Получается, что на таких сайтах запчасти вообще покупать не стоит, даже если там дешево?

— Ну, есть версия, что контрафакта там очень много. Правда, сам я с ним не сталкивался, но слухи такие ходят.

— Понятно. А как вообще можно найти запчасть для конкретного автомобиля? По его VIN?

— С поиском по VIN сейчас все сложно. Многие производители отключили соответствующие сервисы, работать с этим стало трудно даже дилеру. С расходниками в целом попроще, а вот более сложные вещи вроде, например, электроники лучше пусть подбирают специалисты. Между прочим, дорогие автомобили просто не дадут поставить сложный узел неоригинального производства. Будут выдаваться ошибки.

Автозапчасти. Фото Unsplash
Автозапчасти.
Unsplash

— Мы опять подходим к тому, что гораздо разумнее заказать детали не в интернете, а именно в автосервисе. А если автовладелец, опять же, почему-то желает найти нужный товар сам, чтобы, к примеру, сэкономить? Можно же проконсультироваться у специалистов, купить деталь самому и потом вернуться с ней в сервис, чтобы ее установили?

— Да. Но тогда никакой гарантии на нее автосервис не даст и отвечать за нее не будет.

— А что вообще нужно делать покупателю, чтобы не потерять существующую гарантию на запчасть?

— Просто сохранить все документы — то есть чеки, квитанции.

— И последний вопрос, может быть, кому-то это будет интересно. Есть ли информация, на какие автомобили сейчас в целом проще найти запчасти по разумной цене?

— В целом — на российские и китайские. Хотя тут тоже есть нюансы, ведь многое поставлялось с Запада. А особенно проблематично сейчас с немецким и английским премиумом. Впрочем, параллельный импорт потихоньку начинает исправлять ситуацию.

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Подытожим

Итак, советы от эксперта мы получили следующие.

— Лучше и надежнее всего заказывать запчасти через автосервис.

— Если вы все же хотите заказать запчасть в интернете, то для правильного подбора лучше всего проконсультироваться, опять же, в автосервисе.

— На «обычных» маркетплейсах риск купить подделку выше, чем на специализированных сайтах.

— Теоретически определить контрафакт можно визуально — по внешнему виду упаковки и самой детали.

— Следует обязательно сохранять все полученные чеки и прочую документацию на запчасти.

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